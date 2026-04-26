Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World IP Day: तुमच्या आयडियाची ‘चोरी’ टाळा! आज जागतिक बौद्धिक संपदा दिन; जाणून घ्या पेटंट आणि कॉपीराईटचे महत्त्व

World IP Day : जागतिक बौद्धिक संपदा दिन दरवर्षी २६ एप्रिल रोजी साजरा केला जातो. पेटंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आणि डिझाइन यांसारख्या बौद्धिक संपदेचे महत्त्व अधोरेखित करणे आणि सर्जनशीलतेला प्रोत्साहन देणे हा उद्देश आहे.

Updated On: Apr 26, 2026 | 07:34 AM
world intellectual property day 2026 theme ip and sports importance for researchers marathi

World IP Day: तुमच्या आयडियाची 'चोरी' टाळा! आज जागतिक बौद्धिक संपदा दिन; जाणून घ्या पेटंट आणि कॉपीराईटचे महत्त्व ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • कल्पकतेचा सन्मान
  • २०२६ ची खास संकल्पना
  • संशोधकांसाठी सुरक्षा कवच

World Intellectual Property Day 2026 theme : आजचे जग हे माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे आहे. अशा काळात एखादी नवीन कल्पना किंवा शोध लावणे जेवढे कठीण आहे, तेवढेच कठीण ती कल्पना सुरक्षित ठेवणे आहे. आज २६ एप्रिल, म्हणजेच ‘जागतिक बौद्धिक संपदा दिन’ (World Intellectual Property Day). जगभरातील संशोधक, लेखक, कलाकार आणि डिझाइनर्सच्या सर्जनशीलतेला कायदेशीर संरक्षण मिळावे, यासाठी जागतिक बौद्धिक संपदा संघटनेने (WIPO) २००० सालापासून हा दिवस साजरा करण्यास सुरुवात केली.

२०२६ ची संकल्पना: खेळांच्या दुनियेत ‘आयपी’चा करिश्मा

यंदाच्या जागतिक बौद्धिक संपदा दिनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे याची संकल्पना – “IP and Sports: Ready, Set, Innovate”. क्रीडा क्षेत्रात वापरले जाणारे अत्याधुनिक साहित्य (उदा. हाय-टेक शूज, स्मार्ट रॅकेट्स), खेळाडूंचे ब्रँड्स आणि चॅनेलवर होणारे सामन्यांचे थेट प्रक्षेपण या सर्वांच्या मागे ‘बौद्धिक संपदा’ असते. खेळांच्या जगात नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी पेटंट आणि ट्रेडमार्क कशी महत्त्वाची भूमिका बजावतात, हे या वर्षाच्या संकल्पनेद्वारे जगाला सांगितले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Hormuz Strait: समुद्रात ‘घोस्ट फ्लीट’चा थरार! अमेरिकेच्या नाकाखालून इराणने विकलं अब्जावधींचं तेल; भारत-पाकिस्तान पण सामील

संशोधक आणि कलाकारांसाठी ‘सुरक्षा कवच’

बौद्धिक संपदा दिन केवळ साजरा करण्यासाठी नसून, तो आपल्या हक्कांप्रती जागरूक होण्यासाठी आहे. पेटंट (Patent), कॉपीराइट (Copyright), ट्रेडमार्क (Trademark) आणि इंडस्ट्रियल डिझाइन यांसारख्या साधनांमुळे संशोधकांना त्यांच्या कष्टाचे योग्य फळ मिळते. जर तुम्ही एखादे पुस्तक लिहिले असेल, नवीन मशीन बनवले असेल किंवा एखादा वेगळा लोगो तयार केला असेल, तर त्याचे ‘आयपी’ संरक्षण घेतल्यास कोणीही त्याची चोरी करू शकत नाही. यामुळे केवळ वैयक्तिक आर्थिक फायदा होत नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’ सारख्या मोहिमेलाही बळ मिळते.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Maduro Bet: युद्धाच्या नावावर नफेखोरी! अमेरिकन जवानाने देशाची गुपिते ‘पॉलीमार्केट’वर लावली पणाला; मादुरो छाप्याचा ‘असा’ झाला सौदा

आर्थिक विकासाचे इंजिन

बौद्धिक संपदा हक्क हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक प्रगतीचे इंजिन मानले जातात. ज्या देशात संशोधनाचे संरक्षण कडक असते, तिथे परकीय गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येते. भारतासारख्या विकसनशील देशात स्टार्टअप्स आणि तरुण उद्योजकांसाठी आपली ‘बौद्धिक संपदा’ नोंदवणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे. यामुळे निरोगी स्पर्धा निर्माण होते आणि नवनवीन शोधांना प्रोत्साहन मिळते.

Web Title: World intellectual property day 2026 theme ip and sports importance for researchers marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 26, 2026 | 06:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास
1

AIDS Vaccine Day: एका रोग आणि विज्ञानाचे महायुद्ध! का साजरा केला जातो ‘जागतिक एड्स लस दिन’? वाचा यामागचा रंजक इतिहास

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम
2

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला
3

World Hypertension Day: तुमच्या शरीरात लपून बसलाय ‘हा’ सायलेंट किलर; वेळीच ओळखा, नाहीतर थेट हृदयावर होईल हल्ला

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?
4

World Telecommunication Day : इंटरनेटशिवाय जगणं अशक्य! जाणून घ्या १७ मे रोजी का साजरा केला जातो ‘जागतिक दूरसंचार दिन’?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM