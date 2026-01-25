Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Special Day Jan 25 : 25 जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जातो. हा दिवस भारतातील लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आणि नागरिकांना त्यांच्या मतदानाच्या अधिकाराची जाणीव करून देण्यासाठी आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 10:29 AM
importance of 25 january national voters day tourism day and himachal statehood day 2026

Special Day Jan 25: लोकशाही, पर्यटन आणि देवभूमीचा त्रिवेणी संगम! २५ जानेवारीचे महत्त्व आणि 'राष्ट्रीय मतदार दिन २०२६' ची खास वैशिष्ट्ये; वाचा सविस्तर( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • लोकशाहीचा उत्सवदेशभरात १६ वा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’ साजरा केला आहे.
  • अतिथी देवो भव ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिन’ साजरा होत आहे.
  •  आजच्याच दिवशी ‘देवभूमी’मध्ये राज्य स्थापना दिन उत्साहात साजरा होत आहे.

Special Day Jan 25 : २५ जानेवारी हा दिवस भारताच्या कॅलेंडरमधील एक सुवर्णपान आहे (Navarashtra Day Special). आजच्या दिवशी देश एकाच वेळी तीन मोठे उत्सव साजरे करत आहे. लोकशाहीला बळकटी देणारा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’, भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावणारा ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिन’ आणि निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या हिमाचल प्रदेशचा ‘राज्य स्थापना दिन’. या तिन्ही घटनांचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व असून, ते भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक आहेत.

१. १६ वा राष्ट्रीय मतदार दिन: “माझा भारत, माझे मत”

भारतीय निवडणूक आयोगाच्या ७६ व्या वर्षात पदार्पण करताना आज १६ वा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जात आहे. २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली होती. यावर्षीची थीम “माझा भारत, माझे मत” आणि टॅगलाईन “भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी नागरिक” (Citizen at the Heart of Indian Democracy) अशी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत होणाऱ्या मुख्य कार्यक्रमात तरुण मतदारांना ‘मतदार ओळखपत्र’ (EPIC) देऊन सन्मानित केले जाणार आहे. मतदानाचा अधिकार हा केवळ एक हक्क नसून ती एक जबाबदारी आहे, हा संदेश या निमित्ताने दिला जातो. नवीन मतदारांची नोंदणी करणे आणि मतदानाच्या टक्केवारी वाढवणे हे या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Penguin: अत्यंत हास्यास्पद! ‘आणि यांना ग्रीनलँड हवाय…’, व्हाईट हाऊसची ‘ती’ पोस्ट ठरली 2026 मधील सर्वात मोठे ट्रोलिंग

२. राष्ट्रीय पर्यटन दिन: समृद्ध वारशाचा जागर

भारत हा जगातील सर्वात वैविध्यपूर्ण देशांपैकी एक आहे. आजचा ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिन’ भारताची संस्कृती, ऐतिहासिक स्मारके आणि नैसर्गिक सौंदर्याचे जगासमोर सादरीकरण करण्याची संधी देतो. “अतिथी देवो भव” या आपल्या संस्कृतीचे पालन करत, पर्यटन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत (GDP) मोठी भूमिका बजावत आहे. २०२६ मध्ये पर्यटनाचा रोख हा ‘शाश्वत आणि जबाबदार’ पर्यटनाकडे (Sustainable Tourism) आहे. स्थानिक समुदायांना रोजगार मिळवून देणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखून पर्यटनाचा आनंद घेणे, हा संदेश आज दिला जात आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांपासून ते गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत आणि राजस्थानच्या वाळवंटापर्यंत आज विविध पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन केले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Immigration: इमिग्रेशन अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले; अमेरिकन कोर्टाचे भारतीय स्थलांतरितांच्या बाजूने 3 ऐतिहासिक निकाल

३. हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिन: देवभूमीचा ५५ वा वर्धापन दिन

२५ जानेवारी १९७१ रोजी हिमाचल प्रदेश भारताचे १८ वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. आज या राज्याच्या स्थापनेला ५५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हिमालयाच्या कुशीत वसलेले हे राज्य आज सफरचंद उत्पादन, जलविद्युत प्रकल्प आणि पर्यटनात देशात आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपतींनी हिमाचलच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘देवभूमी’ आणि ‘वीरभूमी’ अशी ओळख असलेल्या या राज्याने आपली सांस्कृतिक मुळे जपून आधुनिकतेची कास धरली आहे. राज्यातील नदियां, पर्वत आणि शांत जीवनशैली केवळ पर्यटकांनाच नाही, तर आध्यात्मिक शांतता शोधणाऱ्यांनाही आकर्षित करते.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: राष्ट्रीय मतदार दिन २५ जानेवारीलाच का साजरा केला जातो?

    Ans: २५ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची (ECI) स्थापना झाली होती, म्हणूनच २०११ पासून हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो.

  • Que: २०२६ च्या राष्ट्रीय मतदार दिनाची थीम काय आहे?

    Ans: २०२६ ची थीम "माझा भारत, माझे मत" (My India, My Vote) ही असून "भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी नागरिक" ही त्याची टॅगलाईन आहे.

  • Que: हिमाचल प्रदेशला पूर्ण राज्याचा दर्जा कधी मिळाला?

    Ans: २५ जानेवारी १९७१ रोजी हिमाचल प्रदेश भारताचे १८ वे राज्य बनले.

Web Title: Importance of 25 january national voters day tourism day and himachal statehood day 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 10:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…
1

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व
2

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास
3

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा
4

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

Jan 25, 2026 | 10:29 AM
स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

स्मृती मानधनाचा मंगेतर पलाश मुच्छलने फसवणुकीच्या आरोपांनंतर केली कारवाई! या व्यक्तीविरुद्ध 10 कोटीचा मानहानीचा केला दाखल दावा

Jan 25, 2026 | 10:28 AM
Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Jan 25, 2026 | 10:26 AM
सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ

सोहेल सोबतच्या भांडणात नेहमीच मला खान कुटुंबाने साथ दिली…; Seema Sajdeh ला आठवला घटस्फोटाचा काळ

Jan 25, 2026 | 10:23 AM
Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा खमंग कुरकुरीत कोथिंबीर-पनीर कबाब, नोट करून घ्या रेसिपी

Food Recipe: १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा खमंग कुरकुरीत कोथिंबीर-पनीर कबाब, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 25, 2026 | 10:21 AM
Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

Dharashiv ZP Election 2026: धाराशिवमध्ये शिवसेनेचे अस्तित्व धोक्यात? तिकीट वाटपात भाजपचा थेट हस्तक्षेप, शिवसैनिकांचा संताप

Jan 25, 2026 | 10:11 AM
२६ जानेवारीचा दिवस गोड बनवायचाय? तर मग घरी बनवा मऊसूत ‘गाजर पाक’, झटपट तयार होते रेसिपी

२६ जानेवारीचा दिवस गोड बनवायचाय? तर मग घरी बनवा मऊसूत ‘गाजर पाक’, झटपट तयार होते रेसिपी

Jan 25, 2026 | 10:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM