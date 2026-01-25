Special Day Jan 25 : भारतासाठी आजचा दिवस अत्यंत खास; ‘लोकशाही, पर्यटन आणि हिमाचलचा गौरव दिन’ असा त्रिवेणी संगम

Special Day Jan 25 : २५ जानेवारी हा दिवस भारताच्या कॅलेंडरमधील एक सुवर्णपान आहे (Navarashtra Day Special). आजच्या दिवशी देश एकाच वेळी तीन मोठे उत्सव साजरे करत आहे. लोकशाहीला बळकटी देणारा ‘राष्ट्रीय मतदार दिन’, भारताची जागतिक प्रतिमा उंचावणारा ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिन’ आणि निसर्गाच्या कुशीत वसलेल्या हिमाचल प्रदेशचा ‘राज्य स्थापना दिन’. या तिन्ही घटनांचे स्वतःचे वेगळे महत्त्व असून, ते भारताच्या प्रगतीचे प्रतीक आहेत.
भारतीय निवडणूक आयोगाच्या ७६ व्या वर्षात पदार्पण करताना आज १६ वा राष्ट्रीय मतदार दिन साजरा केला जात आहे. २५ जानेवारी १९५० रोजी निवडणूक आयोगाची स्थापना झाली होती. यावर्षीची थीम “माझा भारत, माझे मत” आणि टॅगलाईन “भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी नागरिक” (Citizen at the Heart of Indian Democracy) अशी आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत होणाऱ्या मुख्य कार्यक्रमात तरुण मतदारांना ‘मतदार ओळखपत्र’ (EPIC) देऊन सन्मानित केले जाणार आहे. मतदानाचा अधिकार हा केवळ एक हक्क नसून ती एक जबाबदारी आहे, हा संदेश या निमित्ताने दिला जातो. नवीन मतदारांची नोंदणी करणे आणि मतदानाच्या टक्केवारी वाढवणे हे या दिवसाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
The Election Commission of India wishes all the electors of India a very Happy National Voters Day! #ECI #NVD2026 pic.twitter.com/0KYPQ4Buaz — Election Commission of India (@ECISVEEP) January 25, 2026
भारत हा जगातील सर्वात वैविध्यपूर्ण देशांपैकी एक आहे. आजचा ‘राष्ट्रीय पर्यटन दिन’ भारताची संस्कृती, ऐतिहासिक स्मारके आणि नैसर्गिक सौंदर्याचे जगासमोर सादरीकरण करण्याची संधी देतो. “अतिथी देवो भव” या आपल्या संस्कृतीचे पालन करत, पर्यटन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत (GDP) मोठी भूमिका बजावत आहे. २०२६ मध्ये पर्यटनाचा रोख हा ‘शाश्वत आणि जबाबदार’ पर्यटनाकडे (Sustainable Tourism) आहे. स्थानिक समुदायांना रोजगार मिळवून देणे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखून पर्यटनाचा आनंद घेणे, हा संदेश आज दिला जात आहे. भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांपासून ते गोव्याच्या समुद्रकिनाऱ्यापर्यंत आणि राजस्थानच्या वाळवंटापर्यंत आज विविध पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन केले जाते.
National Tourism Day celebrates India’s rich heritage, diverse cultures, and natural beauty. Tourism creates livelihoods, promotes cultural exchange, and strengthens the economy. Let us protect our heritage, support local communities, and promote responsible, sustainable travel… pic.twitter.com/t4lqBKhEkT — Congress (@INCIndia) January 25, 2026credit – social media and Twitter
२५ जानेवारी १९७१ रोजी हिमाचल प्रदेश भारताचे १८ वे राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. आज या राज्याच्या स्थापनेला ५५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. हिमालयाच्या कुशीत वसलेले हे राज्य आज सफरचंद उत्पादन, जलविद्युत प्रकल्प आणि पर्यटनात देशात आघाडीवर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रपतींनी हिमाचलच्या जनतेला शुभेच्छा दिल्या आहेत. ‘देवभूमी’ आणि ‘वीरभूमी’ अशी ओळख असलेल्या या राज्याने आपली सांस्कृतिक मुळे जपून आधुनिकतेची कास धरली आहे. राज्यातील नदियां, पर्वत आणि शांत जीवनशैली केवळ पर्यटकांनाच नाही, तर आध्यात्मिक शांतता शोधणाऱ्यांनाही आकर्षित करते.
Ans: २५ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय निवडणूक आयोगाची (ECI) स्थापना झाली होती, म्हणूनच २०११ पासून हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिन म्हणून साजरा केला जातो.
Ans: २०२६ ची थीम "माझा भारत, माझे मत" (My India, My Vote) ही असून "भारतीय लोकशाहीच्या केंद्रस्थानी नागरिक" ही त्याची टॅगलाईन आहे.
Ans: २५ जानेवारी १९७१ रोजी हिमाचल प्रदेश भारताचे १८ वे राज्य बनले.