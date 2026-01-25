Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

मतदान हा केवळ हक्क नसून नागरिकांची मोठी जबाबदारी आहे. मतदान न करणे म्हणजे केवळ स्वतःचा अधिकार न वापरणे नव्हे, तर देशाच्या निर्णयप्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवण्यासारखे आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 02:35 AM
National Voter's Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान...

राष्ट्रीय मतदार दिवस (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

आज आहे जाणार राष्ट्रीय मतदार दिवस
आज झाली होती भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना
मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार

सुनयना सोनवणे / पुणे: देशभरात दरवर्षी २५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा केला जातो. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या स्थापनेच्या स्मरणार्थ साजरा होणारा हा दिवस लोकशाहीतील मतदारांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा मानला जातो. विविध शासकीय कार्यक्रम, मतदार शपथविधी, जनजागृती रॅली तसेच सत्कार समारंभांच्या माध्यमातून हा दिवस उत्साहात साजरा केला जातो. मात्र हा दिवस केवळ औपचारिक उत्सवापुरताच मर्यादित राहतो आहे की खरोखरच तो लोकशाहीच्या आत्मपरीक्षणाची संधी ठरतो आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

लोकशाही व्यवस्थेत मतदान हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे. तरीही अनेक निवडणुकांमध्ये मतदानाची टक्केवारी अपेक्षेप्रमाणे वाढताना दिसत नाही. विशेषतः शहरी भागातील मतदार, तरुण वर्ग आणि स्थलांतरित नागरिक मोठ्या प्रमाणावर मतदान प्रक्रियेपासून दूर राहतात. ‘माझ्या एका मताने काय फरक पडणार?’ ही मानसिकता लोकशाहीसाठी गंभीर आणि चिंताजनक मानली जाते.

राष्ट्रीय मतदार दिवसाच्या निमित्ताने निवडणूक प्रशासनाकडून नवमतदार नोंदणी, मतदार ओळखपत्रांचे वितरण तसेच शाळा-महाविद्यालयांमध्ये लोकशाहीविषयक जनजागृती कार्यक्रम राबविले जातात. ईव्हीएम–व्हीव्हीपॅट प्रणाली, ऑनलाईन मतदार नोंदणी, तसेच ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांग मतदारांसाठी घरोघरी मतदान सुविधा यांसारख्या अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. मात्र या सर्व प्रयत्नांनंतरही लोकसहभागात अपेक्षित वाढ झालेली दिसून येत नाही, हे वास्तव नाकारता येत नाही.

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

मतदान हा केवळ हक्क नसून नागरिकांची मोठी जबाबदारी आहे. मतदान न करणे म्हणजे केवळ स्वतःचा अधिकार न वापरणे नव्हे, तर देशाच्या निर्णयप्रक्रियेपासून स्वतःला दूर ठेवण्यासारखे आहे. अनेक वेळा एका मताचे महत्त्व दुर्लक्षित केले जाते; मात्र इतिहासात अनेक निवडणुका अल्प मतांनी निर्णायक ठरल्याची उदाहरणे आहेत. एका मताचे सामर्थ्य हे बदल घडवणारी छोटी पण प्रभावी कृती ठरू शकते.

लोकशाहीचा खरा कणा म्हणजे सजग आणि माहितीपूर्ण मतदार. जात, धर्म, पैसा किंवा भावनिक आवाहनांपेक्षा विकास, पारदर्शकता आणि धोरणांचा विचार करून मतदान करणारा मतदारच लोकशाही मजबूत करू शकतो. खोटी माहिती, अफवा आणि प्रलोभनांना बळी न पडता जागरूक निर्णय घेणे ही आजच्या मतदाराची खरी कसोटी आहे.

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा

राष्ट्रीय मतदार दिवस हा लोकशाहीचा उत्सव आहेच; मात्र त्याहून अधिक तो प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला प्रश्न विचारण्याचा दिवस आहे. आपण सजग, जबाबदार आणि सक्रिय मतदार आहोत का? या आत्मपरीक्षणातूनच जबाबदार मतदानाची संस्कृती निर्माण होईल आणि त्यातूनच सशक्त व सक्षम लोकशाही उभी राहील.

“लोकशाहीचा कणा म्हणजे निवडणूक आणि निवडणुकीचा आत्मा म्हणजे मतदार. सजग मतदारातूनच सशक्त लोकशाही टिकून राहते. जितका मतदारांचा सहभाग जास्त, तितकी लोकशाही अधिक प्रगल्भ होते. त्यामुळे मतदार जागरूक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.”
— उल्हास बापट, राज्यघटना अभ्यासक

Web Title: National voters day indian democracy election commisiion navarashtra special story

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 02:35 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व
1

24 January Significance: उत्तर प्रदेशचा गौरवशाली वर्धापन दिन आणि ‘ई-कचरा’ मुक्तीचा संकल्प; जाणून घ्या आजच्या दिवसाचे महत्त्व

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास
2

National Girl Child Day 2026: इंदिरा गांधी ते अंतराळवीर! राष्ट्रीय बालिका दिनी जाणून घ्या भारताच्या लेकींचा प्रेरणादायी प्रवास

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा
3

International Education Day 2026: ‘इतिहासापासून ते आजच्या AI युगापर्यंत….’, पाहा कसा बदलता शिक्षणाचा चेहरामोहरा

“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य
4

“भविष्यातील शिक्षण कसे असावे, हे…”; Pune Univesity चे प्र. कुलगुरू डॉ. पराग काळकरांचे भाष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

National Voter’s Day: आज झालेली भारतीय निवडणूक आयोगाची स्थापना; लोकशाही व्यवस्थेत मतदान…

Jan 25, 2026 | 02:35 AM
कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

कोथिंबीरला कवडीमोल भाव, जनावरे पिकात सोडले; शेतकरी मोठ्या संकटात

Jan 25, 2026 | 12:30 AM
अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

Jan 24, 2026 | 11:00 PM
आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

आता Tata Nexon EV दिसेल दोन नवीन कलर ऑप्शन्समध्ये! रेंजपासून ते फीचर्सपर्यंत जाणून घ्या सर्वकाही

Jan 24, 2026 | 10:34 PM
Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Sindhudurg Zilla Parishad Election: जिल्हापरिषदांमध्ये भाजपकडून बिनविरोधाची मालिका सुरूच: सिंधुदुर्गात दोन उमेदवार जिंकले

Jan 24, 2026 | 10:00 PM
Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Under-19 World Cup 2026 : भारतच ‘BOSS’! सलग तीन विजयांसह सुपर-6 मध्ये एंट्री; न्यूझीलंडचा 7 विकेट्सने उडवला धुव्वा 

Jan 24, 2026 | 09:52 PM
Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? ‘या’ मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

Pune News: पुण्याची वाहतूक कोंडी सुटणार? ‘या’ मेट्रो लाईनच्या विस्ताराला गती

Jan 24, 2026 | 09:48 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM