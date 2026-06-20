शनिवार, 20 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

जांभूळ मधाचे आरोग्यदायी गुणधर्म वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध, पुण्यातील शास्त्रज्ञांचे संशोधन प्रकाशित

Updated On: Jun 20, 2026 | 08:41 PM IST
जाहिरात
सारांश

Jamun For Diabetes: पुण्यातील CSIR आणि NCL शास्त्रज्ञांनी जांभूळ मधावर केलेल्या संशोधनातून त्यात कमी ग्लुकोज आणि जास्त अँटिऑक्सिडंट्स असल्याचे वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध केले आहे. या अभ्यासामुळे जांभूळ मध रक्तातील साखरेवर तुलनेने सौम्य परिणाम करणारा नैसर्गिक गोड पदार्थ असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जांभूळ मधाचे आरोग्यदायी गुणधर्म वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध
  • पुण्यातील शास्त्रज्ञांचे संशोधन प्रकाशित
  • जांभूळ मध हा तुलनेने अधिक आरोग्यदायी
सुनयना सोनवणे /पुणे:

पुण्यातील वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सीएसआयआर) आणि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेच्या (एनसीएल) शास्त्रज्ञांनी जांभूळ मधातील कमी ग्लुकोज आणि उच्च अँटिऑक्सिडंट गुणधर्मांचे वैज्ञानिक पुराव्यांसह प्रमाणीकरण केले आहे. या संशोधनामुळे जांभूळ मध हा तुलनेने अधिक आरोग्यदायी नैसर्गिक गोड पदार्थ असल्याच्या समजुतीला बळ मिळाले आहे.

World Refugee Day 2026 : घर सुटलं, पण आशा जिवंत! वाचा युद्ध आणि संकटांशी लढणाऱ्या लाखो विस्थापितांच्या संघर्षाची कहाणी

डॉ. उदय किरण मरेली यांच्या नेतृत्वाखालील संशोधन पथकाने महाबळेश्वर परिसरातून संकलित केलेल्या ८२ अस्सल जांभूळ मधाच्या नमुन्यांचा अभ्यास केला. न्यूक्लिअर मॅग्नेटिक रेझोनन्स (एनएमआर) आणि मास स्पेक्ट्रोमेट्री (एमएस) यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने संशोधकांनी जांभूळ मधाची वैशिष्ट्यपूर्ण रासायनिक रचना प्रथमच सविस्तरपणे उलगडून दाखवली. अभ्यासात जांभूळ मधामध्ये ग्लुकोजचे प्रमाण तुलनेने कमी आणि फ्रुक्टोजचे प्रमाण अधिक असल्याचे आढळले. या साखरेच्या संयोजनामुळे रक्तातील साखरेची पातळी तुलनेने हळूहळू वाढते, असे मानले जाते. त्यामुळे कमी ग्लायसेमिक प्रभाव असलेले अन्नपदार्थ शोधणाऱ्यांसाठी जांभूळ मध हा उपयुक्त पर्याय ठरू शकतो, असे संशोधकांनी नमूद केले आहे.

संशोधनादरम्यान फेनॉलिक आम्ले आणि फ्लॅव्होनॉइड्स यांसारखी जैवसक्रिय संयुगेही ओळखण्यात आली. ही संयुगे मधाच्या उच्च अँटिऑक्सिडंट क्षमतेस कारणीभूत असून शरीरातील मुक्त मूलकांमुळे होणाऱ्या नुकसानापासून संरक्षण करण्यास मदत करतात.

या संशोधनातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे जांभूळ मधाची अस्सलता ओळखण्यासाठी विकसित करण्यात आलेली नवी वैज्ञानिक पद्धत. प्रगत रासायनिक प्रोफाइलिंगच्या मदतीने जांभूळ मधाचा विशिष्ट ‘मॉलिक्युलर फिंगरप्रिंट’ तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे अस्सल मध आणि भेसळयुक्त अथवा चुकीच्या लेबलिंगखाली विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांमधील फरक अचूकपणे ओळखणे शक्य होणार आहे.मधातील वाढत्या भेसळीच्या पार्श्वभूमीवर हे संशोधन गुणवत्ता नियंत्रण, अस्सलता पडताळणी आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढविण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे निष्कर्ष ‘अप्लाइड फूड रिसर्च’ या आंतरराष्ट्रीय संशोधन नियतकालिकात प्रकाशित झाले आहेत.

. International Tennis Day : 12 व्या शतकातील फ्रान्स ते आजचे जागतिक साम्राज्य; पाहा टेनिस या लोकप्रिय रॅकेट गेमचा रंजक प्रवास

Web Title: Jamun honey csir ncl pune research low glucose antioxidant benefits authentication study

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 20, 2026 | 08:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Health Tips: भात की चपाती? वजन वाढण्यामागचं ‘ते’ खरं कारण जाणून घ्या
1

Health Tips: भात की चपाती? वजन वाढण्यामागचं ‘ते’ खरं कारण जाणून घ्या

Travelling Benefits: तणाव कमी करायचाय? मग घराबाहेर पडा; फिरण्यामुळे सुधारते मानसिक आरोग्य
2

Travelling Benefits: तणाव कमी करायचाय? मग घराबाहेर पडा; फिरण्यामुळे सुधारते मानसिक आरोग्य

Health Tips: चहा-बिस्किट खायला आवडतं? सवय पडू शकते महागात! आरोग्यावर होतो गंभीर परिणाम
3

Health Tips: चहा-बिस्किट खायला आवडतं? सवय पडू शकते महागात! आरोग्यावर होतो गंभीर परिणाम

वातावरणातील बदलांमुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते? इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ ठरतील अमृत
4

वातावरणातील बदलांमुळे रोगप्रतिकारशक्ती कमकुवत होते? इन्फेक्शनपासून बचाव करण्यासाठी स्वयंपाक घरातील ‘हे’ पदार्थ ठरतील अमृत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जांभूळ मधाचे आरोग्यदायी गुणधर्म वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध, पुण्यातील शास्त्रज्ञांचे संशोधन प्रकाशित

जांभूळ मधाचे आरोग्यदायी गुणधर्म वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध, पुण्यातील शास्त्रज्ञांचे संशोधन प्रकाशित

Jun 20, 2026 | 08:41 PM
रेवती सुळे–सारंग लखानी विवाह सोहळ्यात दिग्गजांची मांदियाळी; मोहन भागवत, राहुल गांधी, ठाकरे कुटुंबीयांसह उद्योगपती-बॉलिवूड उपस्थित

रेवती सुळे–सारंग लखानी विवाह सोहळ्यात दिग्गजांची मांदियाळी; मोहन भागवत, राहुल गांधी, ठाकरे कुटुंबीयांसह उद्योगपती-बॉलिवूड उपस्थित

Jun 20, 2026 | 08:36 PM
सुरकुत्या आणि निस्तेजपणाला रामराम; ३ कोरियन ब्युटी हॅक्सने चाळिशीतही दिसाल विशीतले; स्वयंपाकघरातील ‘या’ पदार्थांची घ्या मदत

सुरकुत्या आणि निस्तेजपणाला रामराम; ३ कोरियन ब्युटी हॅक्सने चाळिशीतही दिसाल विशीतले; स्वयंपाकघरातील ‘या’ पदार्थांची घ्या मदत

Jun 20, 2026 | 08:15 PM
Helmet: फक्त स्टाइल नाही, सेफ्टीही महत्त्वाची! हेलमेट घेताना ‘या’ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

Helmet: फक्त स्टाइल नाही, सेफ्टीही महत्त्वाची! हेलमेट घेताना ‘या’ गोष्टी नक्की लक्षात ठेवा

Jun 20, 2026 | 08:14 PM
Buldhana News : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदर्श उपक्रम; टीबी रुग्णाला दत्तक घेत सहा महिन्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी

Buldhana News : जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदर्श उपक्रम; टीबी रुग्णाला दत्तक घेत सहा महिन्यांच्या पोषण आहाराची जबाबदारी

Jun 20, 2026 | 07:59 PM
भोसे येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भव्य आरोग्य, योग व जीवनशैली शिबिर संपन्न; १०० हून अधिक ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी!

भोसे येथे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी भव्य आरोग्य, योग व जीवनशैली शिबिर संपन्न; १०० हून अधिक ज्येष्ठांची आरोग्य तपासणी!

Jun 20, 2026 | 07:55 PM
IND Vs AFG Live: जयस्वालचे ‘यशस्वी’ शतक अन् रोहितचे आक्रमक…; भारताने अफगणिस्तान लोळवलं, मालिका खिशात

IND Vs AFG Live: जयस्वालचे ‘यशस्वी’ शतक अन् रोहितचे आक्रमक…; भारताने अफगणिस्तान लोळवलं, मालिका खिशात

Jun 20, 2026 | 07:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा