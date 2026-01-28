Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Ajit Pawar Plane Crash: राज्याच्या राजकारणातील किंगमेकर हरपला; बारामतीच्या मातीतच राजकीय कुस्तीचे डावपेच केले आत्मसात

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे निधन झाले आहे. त्यांचे निधन एका खाजगी विमान अपघातात झाले. जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी ते बुधवारी बारामती येथे होते.

Updated On: Jan 28, 2026 | 01:21 PM
maharashtra deputy cm Ajit Pawar Passed Away in plane crash baramati january 2026 news

राज्याच्या राजकारणातील किंगमेकर हरपला, बारामतीच्या मातीतच राजकीय कुस्तीचे डावपेच केले आत्मसात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भीषण विमान अपघात: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुणे जिल्ह्यातील बारामती येथे एका खाजगी विमान अपघातात (Learjet 45) दुःखद निधन झाले आहे.
  • ४५ वर्षांच्या कारकिर्दीचा अंत: काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली राजकारणात प्रवेश करणाऱ्या आणि ६ वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवणाऱ्या एका कणखर नेतृत्वाचा प्रवास थांबला.
  • राज्यावर शोककळा: जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या दौऱ्यावर असताना सकाळी ८:४५ च्या सुमारास ही दुर्घटना घडली असून विमानातील ५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

Ajit Pawar plane crash Baramati Jan 28 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक धडाडीचे व्यक्तिमत्त्व, सडेतोड बोलणारे नेते आणि राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार (Ajit Anantrao Pawar) (वय ६६) यांचे आज सकाळी बारामती येथे एका खाजगी विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. बारामती विमानतळावर लँडिंग करत असताना विमानाला तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाला आणि काही क्षणात विमानाने पेट घेतला. या भीषण दुर्घटनेत अजित पवारांसह विमानातील दोन वैमानिक आणि दोन अंगरक्षक अशा एकूण ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.

अपघाताची ती काळरात्र आणि अखेरचा प्रवास

मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार हे बुधवारी सकाळी मुंबईहून बारामतीसाठी रवाना झाले होते. बारामतीमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या चार जाहीर सभा होणार होत्या. सकाळी ८:४५ च्या सुमारास त्यांचे ‘Learjet 45’ विमान बारामती विमानतळाच्या धावपट्टीवर उतरत असताना हा भीषण अपघात घडला. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाचा जमिनीशी संपर्क होताच मोठा स्फोट झाला. तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले, मात्र आग इतकी भीषण होती की कोणालाही वाचवता आले नाही.

हे देखील वाचा :  Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांचे प्लेन कसे झाले क्रॅश, कुठे घडली घडना? NCP नेत्याची हेल्थ अपडेट

सहकारातून सत्तेच्या शिखरापर्यंत: एक झंझावात

अजित पवारांचा राजकीय प्रवास हा अत्यंत जिद्दीचा होता. २२ जुलै १९५९ रोजी जन्मलेल्या अजित पवारांनी १९८२ मध्ये त्यांचे काका शरद पवार यांच्या बोटाला धरून राजकारणाचे धडे गिरवले. सुरुवातीला सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक आणि नंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (PDCC) अध्यक्ष म्हणून त्यांनी १६ वर्षे काम पाहिले. १९९१ मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले, मात्र शरद पवारांसाठी त्यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर ते पूर्णपणे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले.

credit – social media and Twitter

काकांच्या सावलीतून बाहेर पडून स्वतःचे अस्तित्व

अजित पवार हे केवळ ‘पवारांचे पुतणे’ म्हणून ओळखले गेले नाहीत, तर त्यांनी स्वकर्तृत्वाने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. बारामती विधानसभा मतदारसंघातून १९९५ पासून सलग ७ वेळा आमदार होण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. २०१० मध्ये ते पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर २०१९ आणि २०२३-२४ मधील राजकीय बंडखोरी आणि सत्तेतील फेरबदल हे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात चर्चेचे विषय ठरले. त्यांनी ६ वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले, जे एक ऐतिहासिक रेकॉर्ड आहे.

हे देखील वाचा : Ajit Pawar Death: अजित पवारांसोबत विमानात नेमकं कोण कोण होतं? अजितदादांसोबतच्या ५ जणांची नावे आली समोर

प्रशासनावरील पकड आणि ‘दादा’ नाव सार्थ

अजित पवार हे त्यांच्या शिस्तीसाठी आणि प्रशासनावरील पकडीसाठी ओळखले जात. “काम झालं तर झालं, नाही तर स्पष्ट नकार,” हा त्यांचा स्वभाव कार्यकर्त्यांना आवडत असे. सिंचन, वित्त आणि नियोजन यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळताना त्यांनी राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने एक असा नेता गमावला आहे ज्याच्या शब्दाला पक्षात आणि सत्तेत मोठी किंमत होती.

credit – social media and Twitter

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अजित पवार यांचा अपघात कोठे आणि कसा झाला?

    Ans: हा अपघात पुणे जिल्ह्यातील बारामती विमानतळाजवळ झाला. लँडिंग दरम्यान विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने स्फोट झाला.

  • Que: अपघातावेळी विमानात किती लोक होते?

    Ans: विमानात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह त्यांचे दोन अंगरक्षक आणि दोन वैमानिक असे एकूण ५ जण होते, सर्वांचा या अपघातात मृत्यू झाला आहे.

  • Que: अजित पवारांनी किती वेळा उपमुख्यमंत्रीपद भूषवले?

    Ans: अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक म्हणजेच ६ वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.

Web Title: Maharashtra deputy cm ajit pawar passed away in plane crash baramati january 2026 news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय
1

Ajit Pawar funeral : अजित पवार यांच्यावर आजच संध्याकाळी होणार अंत्यसंस्कार; बारामतीमध्ये लोटला जनसमुदाय

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना
2

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव
3

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया
4

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

रक्तवाहिन्यांना चिकलेले घाणेरडे Cholesterol नष्ट करण्यासाठी नियमित खा ‘हे’ पदार्थ, कोलेस्ट्रॉपासून मिळेल कायमची सुटका

Jan 28, 2026 | 01:15 PM
Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी तयार होणार शुभ योगायोग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Magh Purnima 2026: माघ पौर्णिमेच्या दिवशी तयार होणार शुभ योगायोग, या राशीच्या लोकांवर होणार धनाचा वर्षाव

Jan 28, 2026 | 01:03 PM
Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Ajit Pawar Plane Crash : अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्रामध्ये तीन दिवसाचा दुखवटा, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

Jan 28, 2026 | 01:02 PM
Aviation History: कधी छप्पर उडाले, तर कधी इंधन संपले! जगाला हादरवून सोडणाऱ्या ‘या’ 13 भयानक विमान दुर्घटनांनी वाहतुक नियमच बदलले

Aviation History: कधी छप्पर उडाले, तर कधी इंधन संपले! जगाला हादरवून सोडणाऱ्या ‘या’ 13 भयानक विमान दुर्घटनांनी वाहतुक नियमच बदलले

Jan 28, 2026 | 01:01 PM
Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस मराठी’त खेळाला नवं वळण! प्यादे कोण, वजीर कोण? प्रोमोंमधून उलगडतोय डाव

Bigg Boss Marathi 6: ‘बिग बॉस मराठी’त खेळाला नवं वळण! प्यादे कोण, वजीर कोण? प्रोमोंमधून उलगडतोय डाव

Jan 28, 2026 | 12:57 PM
Ajit Pawar Passed Away : कल्पक आणि एकमेव निर्भीड राजकीय…’दादामाणूस’ गेल्याची भावना; अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Passed Away : कल्पक आणि एकमेव निर्भीड राजकीय…’दादामाणूस’ गेल्याची भावना; अमित देशमुख यांनी व्यक्त केला शोक

Jan 28, 2026 | 12:55 PM
Ajit Pawar Plane Crash: खराब हवामान प्राणघातक ठरले? जर या ५ गोष्टी घडल्या नसत्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाचले असते प्राण

Ajit Pawar Plane Crash: खराब हवामान प्राणघातक ठरले? जर या ५ गोष्टी घडल्या नसत्या तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे वाचले असते प्राण

Jan 28, 2026 | 12:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM