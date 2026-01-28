Ajit Pawar Plane Crash: राज्याच्या राजकारणातील किंगमेकर हरपला; बारामतीच्या मातीतच राजकीय कुस्तीचे डावपेच केले आत्मसात

Ajit Pawar plane crash Baramati Jan 28 2026 : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक धडाडीचे व्यक्तिमत्त्व, सडेतोड बोलणारे नेते आणि राज्याचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री अजित अनंतराव पवार (Ajit Anantrao Pawar) (वय ६६) यांचे आज सकाळी बारामती येथे एका खाजगी विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. बारामती विमानतळावर लँडिंग करत असताना विमानाला तांत्रिक बिघाडामुळे अपघात झाला आणि काही क्षणात विमानाने पेट घेतला. या भीषण दुर्घटनेत अजित पवारांसह विमानातील दोन वैमानिक आणि दोन अंगरक्षक अशा एकूण ५ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अजित पवार हे बुधवारी सकाळी मुंबईहून बारामतीसाठी रवाना झाले होते. बारामतीमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांच्या चार जाहीर सभा होणार होत्या. सकाळी ८:४५ च्या सुमारास त्यांचे ‘Learjet 45’ विमान बारामती विमानतळाच्या धावपट्टीवर उतरत असताना हा भीषण अपघात घडला. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, विमानाचा जमिनीशी संपर्क होताच मोठा स्फोट झाला. तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यात आले, मात्र आग इतकी भीषण होती की कोणालाही वाचवता आले नाही.
अजित पवारांचा राजकीय प्रवास हा अत्यंत जिद्दीचा होता. २२ जुलै १९५९ रोजी जन्मलेल्या अजित पवारांनी १९८२ मध्ये त्यांचे काका शरद पवार यांच्या बोटाला धरून राजकारणाचे धडे गिरवले. सुरुवातीला सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक आणि नंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे (PDCC) अध्यक्ष म्हणून त्यांनी १६ वर्षे काम पाहिले. १९९१ मध्ये ते पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले, मात्र शरद पवारांसाठी त्यांनी आपल्या खासदारकीचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर ते पूर्णपणे राज्याच्या राजकारणात सक्रिय झाले.
महाराष्ट्रातून मोठी बातमी येत आहे: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना घेऊन जाणारे विमान महाराष्ट्रातील बारामती येथे कोसळले आहे आणि यात ६ जणांसह अजित पवारांचा मृत्यू झाला आहे.
अजित पवार हे केवळ ‘पवारांचे पुतणे’ म्हणून ओळखले गेले नाहीत, तर त्यांनी स्वकर्तृत्वाने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. बारामती विधानसभा मतदारसंघातून १९९५ पासून सलग ७ वेळा आमदार होण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. २०१० मध्ये ते पहिल्यांदा उपमुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर २०१९ आणि २०२३-२४ मधील राजकीय बंडखोरी आणि सत्तेतील फेरबदल हे त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात चर्चेचे विषय ठरले. त्यांनी ६ वेळा राज्याचे उपमुख्यमंत्री म्हणून काम पाहिले, जे एक ऐतिहासिक रेकॉर्ड आहे.
अजित पवार हे त्यांच्या शिस्तीसाठी आणि प्रशासनावरील पकडीसाठी ओळखले जात. “काम झालं तर झालं, नाही तर स्पष्ट नकार,” हा त्यांचा स्वभाव कार्यकर्त्यांना आवडत असे. सिंचन, वित्त आणि नियोजन यांसारखी महत्त्वाची खाती सांभाळताना त्यांनी राज्याच्या विकासात मोठे योगदान दिले. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने एक असा नेता गमावला आहे ज्याच्या शब्दाला पक्षात आणि सत्तेत मोठी किंमत होती.
Ans: हा अपघात पुणे जिल्ह्यातील बारामती विमानतळाजवळ झाला. लँडिंग दरम्यान विमानात तांत्रिक बिघाड झाल्याने स्फोट झाला.
Ans: विमानात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांसह त्यांचे दोन अंगरक्षक आणि दोन वैमानिक असे एकूण ५ जण होते, सर्वांचा या अपघातात मृत्यू झाला आहे.
Ans: अजित पवारांनी महाराष्ट्राच्या इतिहासात सर्वाधिक म्हणजेच ६ वेळा उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती.