डोनाल्ड ट्रम्प यांचे मौन ठरतेय काळजीदायक; ट्रेड डीलच्या काय आहेत अटी अन् नियम?

गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये दक्षिण कोरियाशी व्यापार करार केल्यानंतर, त्यांनी कोरियन वस्तूंवरील कर २५ टक्क्यांनी वाढवला आणि म्हटले की देशाच्या संसदेने करार मंजूर करण्यास उशीर केला. दक्षिण कोरिया हा आशियातील अमेरिकेचा सर्वात जवळचा मित्र आहे, परंतु जेव्हा व्यापाराचा प्रश्न येतो तेव्हा ट्रम्प त्यांची इच्छा लादतात. अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारात, भारताने पुढील पाच वर्षांसाठी अमेरिकेकडून ५०० अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु अमेरिकन व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाच्या मते, भारताने २०२४ मध्ये अमेरिकेकडून ४१.५ अब्ज डॉलर्सच्या वस्तू आयात केल्या.
या दराने, तो पाच वर्षांत $500 अब्ज आयात कसा करू शकेल? जर ट्रम्पला त्याचे म्हणणे पटले नाही, तर तो कधीही मनमानी आरोप करून आणि शुल्क वाढवून करार मोडू शकतो, जसे त्याने दक्षिण कोरियासोबत केले होते. भारत-अमेरिका व्यापार करार साजरा करत असताना, हा केवळ एक अंतरिम आराखडा आहे. त्याचे तपशील अद्याप अंतिम झालेले नाहीत. ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की त्यांनी भारताला रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्यास राजी केले आहे, परंतु भारताने अद्याप याची पुष्टी केलेली नाही.
खरंच, एक सार्वभौम राष्ट्र म्हणून, भारताला कुठूनही तेल खरेदी करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. ट्रम्प यांनी ५० टक्क्यांवरून १८ टक्के शुल्क कमी केले आहे, जे इतर देशांवर लादलेल्या शुल्कांपेक्षा कमी आहे, परंतु ट्रम्प प्रशासनापूर्वी, भारतीय वस्तूंवरील शुल्क आणखी कमी होते.
अमेरिकेतील भारताचे माजी राजदूत नवतेज सरना यांचे मत आहे की ट्रम्प यांनी केवळ धोरण किंवा वाटाघाटींनाच नुकसान पोहोचवले नाही तर एक धोरणात्मक भागीदार म्हणून त्यांची विश्वासार्हता देखील खराब केली आहे.
पूर्वी, अमेरिकेची रणनीती दीर्घकालीन असायची, तर आजची व्यवस्था एकाच नेत्याच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या दबावाखाली आहे. सध्या, चीनच्या वृत्तीबद्दल चिंता, प्रादेशिक स्थिरता, तांत्रिक सुरक्षा आणि नियमांवर आधारित व्यवस्था यासारखे मुद्दे भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सामान्य आहेत.
जर एका भागीदारानेही आपला दृष्टिकोन बदलला तर हे मुद्दे कोसळतील. भारताने असे धोरणात्मक संबंध निर्माण केले पाहिजेत जिथे परोपकारी वर्चस्वाचे नियम लागू होत नाहीत. संपूर्ण तपशील उघड झाल्यानंतरच व्यापार करार साजरा करणे चांगले. ट्रम्पचा दावा आहे की अमेरिकन उदारता आणि संरक्षणामुळे इतर देशांना फायदा झाला आणि त्यांचे राहणीमान सुधारले, तर अमेरिकेला स्वतःला कोणताही फायदा मिळाला नाही. खरं तर, ट्रम्पने दुसऱ्या महायुद्धानंतर निर्माण झालेल्या सहमतीला आव्हान दिले आहे. त्यांनी दीर्घकालीन मूल्ये नष्ट केली आहेत. त्यांचे धोरण मित्रपक्षांचे हात फिरवणे आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
