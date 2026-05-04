Bird Day 2026: दरवर्षी 4 मे रोजीच का साजरा केला जातो पक्षी दिन? जाणून घ्या ‘या’ खास दिवसाचा रंजक इतिहास

Importance of birds in ecosystem : आपल्या पृथ्वीवरील सर्वात सुंदर आणि मोहक जीवांचा विचार केला, तर त्यात पक्ष्यांचे स्थान सर्वात वरचे आहे. आकाशात मुक्तपणे संचार करणारे, पहाटेच्या वेळी आपल्या गोड आवाजांनी आपल्याला जागे करणारे आणि निसर्गाचे सौंदर्य अधिकच खुलवणारे पक्षी केवळ प्राणीमात्र नसून ते या परिसंस्थेचा (Ecosystem) एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहेत. दरवर्षी ४ मे रोजी ‘पक्षी दिन’ (Bird Day) साजरा केला जातो. हा दिवस साजरा करण्यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे मानवी जीवनात पक्ष्यांचे असलेले महत्त्व, त्यांचे संवर्धन, त्यांच्या अधिवासाचे रक्षण आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी जगभरात जागरूकता निर्माण करणे हा आहे.
पक्षी दिनाची सुरुवात १९व्या शतकाच्या उत्तरार्धात झाली. १४ मार्च १८९४ रोजी पेनसिल्व्हेनियामधील ऑइल सिटीचे शाळा अधीक्षक चार्ल्स अॅलमान्झो बाचकॉक यांनी आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी पहिल्यांदा ‘पक्षी दिन’ साजरा केला होता. त्यानंतर जगभरात हा दिवस पक्ष्यांच्या संरक्षणासाठी आणि त्यांच्याबद्दल आदर बाळगण्यासाठी एक महत्त्वाचा दिवस म्हणून मान्यता पावला. आजच्या काळात, जेव्हा आपण मानवी हस्तक्षेपामुळे निसर्गाचा समतोल बिघडताना पाहत आहोत, तेव्हा पक्षी दिनाचे महत्त्व अनेक पटींनी वाढले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : SUPARCO : इस्रोशी स्पर्धा करण्यासाठी पाकिस्तानचा खोटा दावा; पाहा EO-3 उपग्रहाच्या बनावट प्रतिमांमागील धक्कादायक सत्य
पक्षी केवळ आकाशात उडणारे जीव नाहीत, तर ते पर्यावरण चक्र सुरळीत ठेवण्याचे काम करतात. ते आपल्या परिसंस्थेत अनेक प्रकारांनी महत्त्वाची भूमिका बजावतात:
आजच्या आधुनिक युगात पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. यासाठी खालील प्रमुख कारणे जबाबदार आहेत:
आपण सर्वांनी मिळून पक्ष्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची शपथ घेतली पाहिजे. यासाठी आपण खालील उपाययोजना करू शकतो:
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Politics: ‘शुभ रात्री, दादा, चला झोपूया’, एक वादग्रस्त विधान, अनेक पडसाद; Trump-Omar वादामुळे अमेरिकन राजकारण पेटले
पक्षी दिनानिमित्त केवळ औपचारिकता न पाळता, शाळा, महाविद्यालये, उद्याने आणि सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. शाळांमध्ये पक्षी निरीक्षण (Bird Watching) मोहिमा, चित्रकला स्पर्धा, आणि जनजागृती रॅलींचे आयोजन केले जावे. लहान मुलांमध्ये निसर्गाबद्दल आणि पक्ष्यांबद्दल प्रेम निर्माण करणे हीच भविष्याची खरी गरज आहे. शेवटी, पक्ष्यांच्या किलबिलाटाशिवाय निसर्गाची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. जर आपण आताच पक्ष्यांचे संवर्धन केले नाही, तर भविष्यात आपल्याला मोठी किंमत मोजावी लागेल. आपण सर्वांनी मिळून प्रतिज्ञा करूया की, आपण आपल्या या पंख असलेल्या मित्रांचे रक्षण करू आणि त्यांना एक सुरक्षित जग प्रदान करू.
Ans: दरवर्षी ४ मे रोजी जागतिक पातळीवर पक्षी दिन साजरा केला जातो.
Ans: पक्षी दिनाची सुरुवात १८९४ मध्ये चार्ल्स अॅलमान्झो बाचकॉक (सुपरिटेंडंट ऑफ स्कूल्स, ऑइल सिटी) यांनी केली होती.
Ans: पक्षी कीटकांवर नियंत्रण ठेवतात, परागीकरण करतात आणि बीजप्रसार करून परिसंस्थेचा समतोल राखतात.