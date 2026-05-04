Firefighters Memorial Day: कर्तव्य आणि त्याग! आगीच्या ज्वालांशी लढा देऊन इतरांना जीवनदान देणाऱ्या शूर जवानांना सलाम

Firefighters Memorial Day : दरवर्षी ४ मे रोजी अग्निशमन दल स्मृती दिन साजरा केला जातो. इतरांना वाचवताना प्राण गमावलेल्या शूर अग्निशमन दलाच्या जवानांना आदरांजली वाहण्यासाठी हा दिवस समर्पित आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 08:00 AM
international firefighters memorial day history significance 2026

Firefighters Memorial Day : आगीच्या ज्वालांशी लढा देऊन इतरांना जीवनदान देणाऱ्या शूर जवानांना सलाम ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक अग्निशमन दल स्मृती दिन
  • शहीदांना आदरांजली
  • लाल आणि निळा रिबन (Red and Blue Ribbon)

Firefighters Memorial Day May 4 : ४ मे हा दिवस संपूर्ण जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दल स्मृती दिन’ (International Firefighters’ Day) म्हणून अत्यंत आदराने आणि सन्मानाने साजरा केला जातो. हा दिवस केवळ एक कॅलेंडरमधील तारीख नसून, आगीच्या भयंकर ज्वालांशी आणि जीवघेण्या आपत्तींशी लढा देत इतरांना जीवनदान देणाऱ्या शूर अग्निशमन दलाच्या जवानांच्या असीम त्यागाचे, शौर्याचे आणि समर्पणाचे प्रतीक आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण अनेकदा आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करतो, परंतु त्या वेळी जीवाची पर्वा न करता स्वतःला संकटात टाकून इतरांना सुरक्षित बाहेर काढणारे हे जवान देवदूतासारखे कार्य करतात. या दिनानिमित्त आपण अशा सर्व शूर वीरांना आदरांजली वाहतो आणि त्यांच्या अतुलनीय योगदानाची कृतज्ञता व्यक्त करतो.

आंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिन आणि स्मृती दिनाचा इतिहास

या दिवसाच्या इतिहासाकडे पाहिले तर असे लक्षात येते की, या दिनाची सुरुवात १९९९ मध्ये झाली. २ डिसेंबर १९९८ रोजी ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया प्रांतात लागलेल्या जंगलातील भीषण आगीत (Bushfire) पाच अग्निशमन दलाच्या जवानांना आपले प्राण गमवावे लागले होते. ही घटना संपूर्ण जगासाठी अत्यंत दुःखद होती. या घटनेनंतर जे.जे. एडमंडसन (Lt JJ Edmondson) या एका स्वयंसेवक अग्निशमन दलाच्या महिला सदस्याने ४ जानेवारी १९९९ रोजी आंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दल दिन साजरा करण्याचा प्रस्ताव मांडला.

४ मे हा दिवस निवडण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, याच दिवशी कॅथलिक परंपरेनुसार अग्निशमन दलाचे संरक्षक संत ‘सेंट फ्लोरियन’ (Saint Florian) यांचा सण असतो. सेंट फ्लोरियन हे स्वतः रोमन सैन्यात अधिकारी होते आणि त्यांनी आग विझवण्याचे आणि इतरांना वाचवण्याचे मोठे कार्य केले होते. तेव्हापासून ४ मे हा दिवस जगभरात त्यांच्या सन्मानार्थ आणि अग्निशमन जवानांच्या योगदानाची आठवण ठेवण्यासाठी निवडला गेला.

अग्निशमन दलाचे विस्तृत कार्य आणि आव्हान

अग्निशमन दलाचे काम केवळ आग विझवण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यांचे कार्यक्षेत्र अत्यंत विस्तृत आणि तितकेच आव्हानात्मक आहे. शहरांमधील आगी, औद्योगिक दुर्घटना, पूर, भूकंप, रस्ते अपघात किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती असो, हे जवान सदैव तत्पर असतात. जेव्हा सामान्य माणूस संकटात अडकतो, तेव्हा अग्निशमन दलाचे जवान ढिगाऱ्यांमधून, आगीच्या ज्वालांमधून आणि विषारी धुरांमधून लोकांना बाहेर काढतात. आगीशी लढा देणे म्हणजे एखाद्या अदृश्य आणि हिंस्र शत्रूशी मुकाबला करण्यासारखे असते. यासाठी त्यांना प्रचंड शारीरिक आणि मानसिक धैर्याची गरज असते. प्रत्येक जवानाला अत्यंत कठीण प्रशिक्षणातून जावे लागते. आग लागल्यानंतर पहिल्या काही मिनिटांत योग्य निर्णय घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणणे हे त्यांचे मुख्य कौशल्य असते.

जगातील एकता आणि बंधुभाव

अग्निशमन दल हा एक असा विभाग आहे, जो जगातील कोणत्याही कोपऱ्यात असला तरी त्यांचे ध्येय एकच असते मानवी जीवनाचे रक्षण करणे. Lt JJ Edmondson यांनी १९९९ मध्ये म्हटले होते, “आपण कोणत्याही देशाचे असलो, कोणताही गणवेश परिधान करत असलो किंवा कोणतीही भाषा बोलत असलो, तरी आपण सर्वजण एकाच सामान्य शत्रूविरुद्ध आगीविरुद्ध लढतो.” हा दिवस सर्व देशांमधील अग्निशमन दलाच्या जवानांमधील बंधुभाव आणि एकतेची भावना दृढ करतो.

सध्याच्या युगातील महत्त्व

आजच्या आधुनिक युगात, औद्योगिकीकरण आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे आगीच्या आणि आपत्तीच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अशा वेळी अग्निशमन दलाचे महत्त्व अनन्यसाधारण झाले आहे. आज २०२६ च्या या काळात, आपण त्यांच्या निस्वार्थ योगदानाची दखल घेतली पाहिजे. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, अग्निशमन हे केवळ एक व्यावसायिक क्षेत्र नाही, तर ती एक निस्वार्थ सेवा आणि सर्वोच्च समर्पणाचे प्रतीक आहे.

‘Sound Off’ आणि कृतज्ञतेचा विधी

या दिवशी जगभरातील अग्निशमन दल केंद्रांवर विशेष कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. दरवर्षी मे महिन्याच्या पहिल्या रविवारी दुपारी स्थानिक वेळेनुसार १२ वाजता ‘Sound Off’ किंवा सायरन वाजवण्याचा विधी केला जातो. यात ३० सेकंदांसाठी सायरन वाजवून, त्यानंतर १ मिनिटाचे मौन बाळगून शूर हुतात्म्यांना आदरांजली वाहिली जाते. याचबरोबर, लोक आपल्या शर्टच्या कॉलरवर लाल आणि निळा रिबन (Red and Blue Ribbon) लावून कृतज्ञता व्यक्त करतात. या रिबनमधील लाल रंग आगीचे (Fire) आणि निळा रंग पाण्याचा (Water) प्रतिनिधित्व करतो.

समाजाचे कर्तव्य

अग्निशमन दलाच्या जवानांबद्दल समाजात आदर आणि सन्मान असायलाच हवा. त्यांच्या कठीण परिश्रमाची जाणीव ठेवून आपणही सुरक्षितता नियमांचे पालन केले पाहिजे, जेणेकरून त्यांचे कार्य थोडे सुकर होईल. हा दिवस आपल्याला त्यांच्या त्यागाची जाणीव करून देतो आणि आपल्याला अधिक जबाबदार नागरिक बनण्यास प्रवृत्त करतो.

