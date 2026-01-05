Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

National Bird Day 2026: काँक्रीटच्या जंगलातील ‘रंगीत पाहुणे’; पाहा तुमच्या बाल्कनीत येणाऱ्या पक्ष्यांचे अनोखे ‘मूड्स’ आणि रंग

National Bird Day 2026 : भारतातील शहरी भागात विविध प्रकारचे पक्षी आढळतात; परंतु काही पक्षी झपाट्याने गायब होत आहेत. यासारखे कागदपत्रे आशा देतात आणि त्यांच्या संवर्धनाची गरज अधोरेखित करतात.

Updated On: Jan 05, 2026 | 08:55 AM
national bird day 2026 urban birds conservation jungle babbler magpie robin marathi

National Bird Day: एका हौशी पक्षीतज्ज्ञाच्या नजरेतून भारतीय शहरी पक्ष्यांचे वेगवेगळे मूड आणि रंग. ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  ५ जानेवारी रोजी जगभरात साजरा होणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षी दिनानिमित्त, शहरी भागातून वेगाने कमी होत चाललेल्या पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी जनजागृती केली जात आहे.
  •  काँक्रीटच्या जंगलातही आपले अस्तित्व टिकवून असलेल्या जंगल बॅबलर, मॅग्पी-रॉबिन आणि हूपो सारख्या पक्ष्यांचे अनोखे रंग आणि स्वभाव उलगडले आहेत.
  •  भारताचे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी जीवनवाहिनी असलेल्या पाणथळ जागांच्या (Wetlands) संरक्षणाचे आवाहन केले आहे.

National Bird Day 2026 : ५ जानेवारी हा दिवस जगभरात ‘राष्ट्रीय पक्षी दिन’ (National Bird Day) म्हणून साजरा केला जातो. वाढते शहरीकरण, प्रदूषित हवामान आणि अन्नाची कमतरता यामुळे पक्ष्यांच्या अनेक प्रजाती आज धोक्यात आल्या आहेत. आपल्या अवतीभवती दिसणाऱ्या पक्ष्यांची किलबिलाट केवळ निसर्गाचे सौंदर्य वाढवत नाही, तर ती पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. हौशी पक्षीतज्ज्ञ गार्गी मिश्रा यांच्या नजरेतून आपण आज भारतीय शहरांमधील काही खास पक्ष्यांचे भावविश्व जाणून घेणार आहोत.

१. अँग्री बर्ड: जंगल बॅबलर (Jungle Babbler)

तुम्ही तुमच्या बागेत सात पक्ष्यांचा एक टोळका एकत्र गोंधळ घालताना नक्कीच पाहिला असेल. हिंदीत ‘सात भाई’ तर इंग्रजीत ‘Seven Sisters’ म्हणून ओळखला जाणारा जंगल बॅबलर हा खऱ्या अर्थाने भारतीय शहरांचा ‘अँग्री बर्ड’ आहे. याच्या वंशाचे लॅटिन नाव ‘आर्गी’ (Argya) आहे, ज्याचा अर्थ होतो ‘वाद घालणे’. हे पक्षी दिसायला तपकिरी-राखाडी रंगाचे असून मातीत सहज मिसळून जातात. पण त्यांचा स्वभाव प्रचंड आक्रमक आणि बोलका असतो. गमतीची गोष्ट अशी की, हे पक्षी केवळ गोंधळ घालत नाहीत, तर ते शेतकऱ्यांचे मित्र आहेत. पिकांचे नुकसान करणारे कीटक, अळ्या आणि टोळ खाऊन ते पिकांचे रक्षण करतात. उडण्यापेक्षा उड्या मारण्यावर भर देणारे हे पक्षी भारतीय उपखंडात सर्वत्र आढळतात.

२. शब्दांचा जादूगार: ओरिएंटल मॅग्पी-रॉबिन (Oriental Magpie-Robin)

जर पक्ष्यांमध्ये एखादा उत्तम नकलाकार किंवा शास्त्रीय गायक असेल, तर तो म्हणजे मॅग्पी-रॉबिन. हा पक्षी इतर प्राण्यांचे आणि पक्ष्यांचे हुबेहूब अनुकरण करण्यात पटाईत आहे. निळ्या-काळ्या रंगाचा चकचकीत वरचा भाग आणि पांढरा खालचा भाग असलेला हा पक्षी बाल्कनीमध्ये किंवा इमारतीच्या भिंतींच्या भेगांमध्ये घरटे बांधून राहतो. मॅग्पी-रॉबिन अत्यंत संवेदनशील असतो. आदराचे चिन्ह म्हणून तो वारंवार आपली शेपटी हलवतो. अनेकदा मॅग्पी पक्ष्यांवर ‘चमकदार वस्तू चोरण्याचा’ आरोप केला जातो, परंतु संशोधनानुसार ते केवळ नवीन गोष्टींना घाबरतात. हा पक्षी आपल्या मधुर सुरांनी पहाटेची सुरुवात करतो, म्हणूनच तो पक्षीप्रेमींचा आवडता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Kamala Harris: ‘ड्रग्ज ही केवळ थाप आहे!’ Venezuela कारवाईमागील खरं सत्य कमला हॅरिस यांनी केलं उघड, मादुरोच्या अटकेवर संताप

३. राजेशाही थाटाचा ‘हूपो’ (Common Hoopoe)

आपल्या डोक्यावरच्या तुऱ्यामुळे (Crest) एखाद्या महाराजासारखा दिसणारा हूपो हा खऱ्या अर्थाने सौंदर्याचा नमुना आहे. याचा ‘हू-पो-पो’ असा आवाज ऐकूनच याचे नाव हूपो पडले आहे. काळ्या आणि पांढऱ्या पट्ट्यांमुळे हा एखाद्या ‘लहान झेब्रा’सारखा दिसतो. हूपो जमिनीवर चालत आपले अन्न शोधतो. याची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे याची संरक्षण यंत्रणा. धोक्याच्या वेळी मादी हूपो एका दुर्गंधीयुक्त द्रवाचा वापर करून शत्रूला दूर ठेवते. दिसायला अत्यंत नाजूक वाटणारा हा पक्षी वेळ पडल्यास आपल्या तीक्ष्ण चोचीने आक्रमकाचा डोळा देखील फोडू शकतो.

credit : social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Operation Absolute Resolve: 150 विमानं अन् 30 मिनिटांचा थरार! अमेरिकेने मादुरोला ‘असं’ केलं जेरबंद; बेडरूममधून थेट NYC तुरुंगात

संवर्धनाची गरज: मंत्री भूपेंद्र यादव यांचे आवाहन

राष्ट्रीय पक्षी दिनानिमित्त केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, “पक्षी हे पर्यावरणाचे आरोग्य दर्शवणारे सर्वोत्तम निर्देशक आहेत.” भारतातील पाणथळ जागा (Wetlands) या हिवाळ्यात हजारो मैल प्रवास करून येणाऱ्या स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी आश्रयस्थान आहेत. त्यांचे रक्षण करणे हे केवळ सरकारचे नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.

Web Title: National bird day 2026 urban birds conservation jungle babbler magpie robin marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 08:55 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?
1

International Mentoring Day: ‘अनुभव हाच मोठा गुरु!’ पण हा दिवस शिकवतो का महत्त्वाचा आहे आपल्या आयुष्यात एक उत्तम मार्गदर्शक?

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?
2

Hot and Spicy Food Day 2026: 6,000 वर्षांचा इतिहास आणि जिभेला चटके; 16 जानेवारीचा दिवस खाद्यप्रेमींसाठी का आहे खास?

Wikipedia Day: ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य
3

Wikipedia Day: ज्ञानाचा महासागर असेल्याल्या ‘विकिपीडिया’चा आजच झाला जन्म; वाचा कसे बदलले 2 अब्जाहून अधिक लोकांचे आयुष्य

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्य स्वातंत्र्याआधीच 52 वर्षांपूर्वीच झाले होते स्थापन? पाहा कसा ‘या’ एका घटनेने बदलला इतिहास
4

Indian Army Day 2026: भारतीय सैन्य स्वातंत्र्याआधीच 52 वर्षांपूर्वीच झाले होते स्थापन? पाहा कसा ‘या’ एका घटनेने बदलला इतिहास

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

आता पेट्रोल आणि डिझेलशिवाय धावणार Tata Sierra! लवकरच येतंय नवीन व्हर्जन

Jan 18, 2026 | 10:26 PM
Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Hyundai Venue vs Kia Syros: टॉप व्हेरिएंटमध्ये कोणती SUV मारते टॉप! जाणून घ्या फीचर्स, किंमत आणि बरंच काही

Jan 18, 2026 | 10:08 PM
पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे ग्रँड चॅलेंज टूरनिमित्त १९ जानेवारीला पुण्यातील प्रमुख भागांतील शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

Jan 18, 2026 | 09:55 PM
फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

फास्ट चार्जिंग, 212 KM रेंज आणि टॅबलेटसारखा मोठा डिस्प्ले! रोजच्या प्रवासासाठी ‘ही’ Electric Scooter

Jan 18, 2026 | 09:39 PM
IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

IND vs NZ, 3rd ODI : विराट कोहलीचे शतक व्यर्थ; भारताचा 41 धावांनी पराभव करत न्यूझीलंडचा 2-1 असा मालिका विजय 

Jan 18, 2026 | 09:36 PM
देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

देशात फॅटी लिव्हरचे प्रमाण वाढते! रिसर्चमधून आले निदर्शनास, आतापासून टाळा या चुका

Jan 18, 2026 | 09:24 PM
सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

सतत डोकेदुखी होतेय? दररोजच्या ‘या’ सवयी ठरत आहेत कारणीभूत, आजच सुधारा

Jan 18, 2026 | 09:03 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM
Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jalna News : शेतकऱ्यावर दरोडेखोरांचा सशस्त्र हल्ला, शेतात टेहळणीसाठी गेलेल्या शेतकऱ्याला मारहाण करून लूट

Jan 18, 2026 | 04:39 PM
Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Pimpri Chinchwad Election : राष्ट्रवादीच्या विजयी उमेदवारावर क्रॉस व्होटिंगचा आरोप; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 18, 2026 | 04:35 PM