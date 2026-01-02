देशांतर्गत नवा आंदोलनाचा प्रकार! दगडफेकीच्या घटनेत तीव्र वाढ, सुरक्षा रक्षक होतायेत जखमी

२१ वे शतक संपायला फक्त ७४ वर्षे उरली आहेत आणि २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न आहे,अशा वेळी दगडफेकीचा हा दहशतवाद हळूहळू देशातील प्रत्येक राज्यात पसरत आहे हे विचार करूनही आत्मा थरथर कापतो. काश्मीरमधील दगडफेकीचा प्रकार म्हणा किंवा काश्मीरमधील दगडफेकीचा दहशतवाद संपूर्ण देशात पसरला आहे असे म्हणा, तरी तो मोठा विषय मानू नये. राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा इत्यादी सर्व राज्ये हळूहळू त्याच्या विळख्यात आली आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीने पूर्वी सैन्यावर दगडफेक केली जात होती, तीच पद्धत आता सर्वत्र अवलंबली जात आहे.
नवीन वर्ष सुरू झाले आहे, आता ही दगडफेक थांबवली पाहिजे आणि निषेधाचा हा क्रूर प्रकार नष्ट केला पाहिजे. राजस्थानची राजधानी जयपूरजवळील चौमुन येथे एका मशिदीसमोर रेलिंग बांधण्यासाठी गोळा केलेले दगड काढण्यासाठी स्थानिक पोलिस दल नागरी अधिकाऱ्यांना मदत करत असताना त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. दगडफेकीत अर्धा डझन पोलिस जखमी झाले, संपूर्ण परिसर छावणीत बदलला गेला आणि चाळीस वर्षे जुन्या वादामुळे इंटरनेट बंद करावे लागले. पन्नासहून अधिक दगडफेक करणाऱ्यांना अटक करण्यात आली. उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथूनही असेच वृत्त समोर आले. येथे, वनजमिनीच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या संतप्त जमावाने हरिद्वार-ऋषिकेश रेल्वे मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली.
असेही म्हटले जात आहे की पोलिस, जीआरपी आणि आरपीएफ जवानांना जीव वाचवण्यासाठी पळावे लागले. अर्धा डझन पोलिस जखमी झाले आणि ६०० लोकांवर गुन्हा दाखल झाला यावरून येथे दगडफेक किती गंभीर होती हे दिसून येते. पोलिसांवर किंवा सैन्यावर दगडफेक करणारे निर्दोष नाहीत आणि ते फक्त स्वतःला वाचवण्यासाठी दगडफेक करत नाहीत. लक्षात ठेवा जेव्हा कोरोना होता आणि डॉक्टर विशिष्ट समुदायाच्या भागात जात असत, तेव्हा त्यांच्यावर दगडफेकीने कोरोनाविरुद्धच्या युद्धातही व्यत्यय आणला होता. हे दगडफेक करणारे प्रायोजित आहेत, त्यांना कुठूनतरी निधी मिळतो यात कोणतीही गुप्तता किंवा लपूनछपून नाही.
किमान काश्मीरमध्ये हेच उघडकीस आले आहे. दगडफेक आज अचानक सुरू झालेली नाही; परंतु, त्याची वारंवारता वाढली आहे. दगडफेक करणारे मूर्ख आहेत हे खरे नाही. काश्मीरमध्ये, १२ वर्षांच्या मुलांनाही दगडफेक करताना पकडले गेले आहे. दगडफेक करणारे देखील देशाच्या विकासात अडथळा आहेत. अन्यथा, वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेकीच्या डझनभराहून अधिक घटना घडल्या आहेत. सरकारने दगडफेक करणाऱ्यांना सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे. काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप सरकारने दगडफेकीविरुद्ध ८,५०० हून अधिक खटले बंद केले, परंतु दगडफेक करणाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. जर त्याला महत्त्व दिले असते तर दगडफेक काश्मीरमधून पसरली नसती आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये दहशतवादाचे हत्यार बनली नसती.
दगडफेकीची भयानक दहशत
काश्मीरमध्ये, एका लष्करी मेजरने सैन्याच्या संरक्षणासाठी एका दगडफेकीला ढाल म्हणून त्याच्या जीपच्या पुढच्या बाजूला बांधले. दगडफेकींविरुद्ध कितीही कठोर कारवाई केली तरी त्याचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही. दगडफेकींमुळे देशाच्या विकासातही अडथळा निर्माण होतो. अन्यथा, वंदे भारत एक्सप्रेसवर आतापर्यंत दगडफेकीच्या डझनभराहून अधिक घटना घडल्या आहेत. नियमित गाड्यांमध्ये अशा किती घटना घडतात हे सांगणे कठीण आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ विरोधात दगडफेकीचा हिंसाचार केवळ आसाममध्येच घडला नाही. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातूनही वारंवार घटना घडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. हे दगडफेकींमुळे या कृत्यासाठी केवळ तरुणांचाच वापर होत नाही तर मुलांचाही वापर होतो.
लेख – मनोज वाश्नी
