Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

देशांतर्गत नवा आंदोलनाचा प्रकार! दगडफेकीच्या घटनेत तीव्र वाढ, सुरक्षा रक्षक होतायेत जखमी

काश्मीरमधील आंदोलनाचा प्रकार दगडफेक आता देशभरात पसरत आहेत. भारत २०४७ ची विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असतानाही, ही हिंसाचार कायदा आणि सुव्यवस्था आणि प्रगतीसाठी एक गंभीर आव्हान झाले आहे.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:35 AM
stone-pelting protests in Kashmir are now an obstacle to progress in the entire country

काश्मीरमधील दगडफेकीच्या आंदोलनाचा प्रकार आता संपूर्ण देशात प्रगतीसाठी अडथळा बनला आहे (फोटो - सोशळ मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

२१ वे शतक संपायला फक्त ७४ वर्षे उरली आहेत आणि २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे केंद्र सरकारचे स्वप्न आहे,अशा वेळी दगडफेकीचा हा दहशतवाद हळूहळू देशातील प्रत्येक राज्यात पसरत आहे हे विचार करूनही आत्मा थरथर कापतो. काश्मीरमधील दगडफेकीचा प्रकार म्हणा किंवा काश्मीरमधील दगडफेकीचा दहशतवाद संपूर्ण देशात पसरला आहे असे म्हणा, तरी तो मोठा विषय मानू नये. राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा इत्यादी सर्व राज्ये हळूहळू त्याच्या विळख्यात आली आहेत. जम्मू-काश्मीरमध्ये ज्या पद्धतीने पूर्वी सैन्यावर दगडफेक केली जात होती, तीच पद्धत आता सर्वत्र अवलंबली जात आहे.

नवीन वर्ष सुरू झाले आहे, आता ही दगडफेक थांबवली पाहिजे आणि निषेधाचा हा क्रूर प्रकार नष्ट केला पाहिजे. राजस्थानची राजधानी जयपूरजवळील चौमुन येथे एका मशिदीसमोर रेलिंग बांधण्यासाठी गोळा केलेले दगड काढण्यासाठी स्थानिक पोलिस दल नागरी अधिकाऱ्यांना मदत करत असताना त्यांच्यावर दगडफेक करण्यात आली. दगडफेकीत अर्धा डझन पोलिस जखमी झाले, संपूर्ण परिसर छावणीत बदलला गेला आणि चाळीस वर्षे जुन्या वादामुळे इंटरनेट बंद करावे लागले. पन्नासहून अधिक दगडफेक करणाऱ्यांना अटक करण्यात आली. उत्तराखंडमधील ऋषिकेश येथूनही असेच वृत्त समोर आले. येथे, वनजमिनीच्या सर्वेक्षणाला विरोध करणाऱ्या संतप्त जमावाने हरिद्वार-ऋषिकेश रेल्वे मार्ग रोखण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांवर दगडफेक केली.

हे देखील वाचा : महापालिका निवडणुकीत मोठा ट्वीस्ट; मनसेचे दोन उमेदवार नॉट रिचेबल, कालपासून एकही फोन नाही

असेही म्हटले जात आहे की पोलिस, जीआरपी आणि आरपीएफ जवानांना जीव वाचवण्यासाठी पळावे लागले. अर्धा डझन पोलिस जखमी झाले आणि ६०० लोकांवर गुन्हा दाखल झाला यावरून येथे दगडफेक किती गंभीर होती हे दिसून येते. पोलिसांवर किंवा सैन्यावर दगडफेक करणारे निर्दोष नाहीत आणि ते फक्त स्वतःला वाचवण्यासाठी दगडफेक करत नाहीत. लक्षात ठेवा जेव्हा कोरोना होता आणि डॉक्टर विशिष्ट समुदायाच्या भागात जात असत, तेव्हा त्यांच्यावर दगडफेकीने कोरोनाविरुद्धच्या युद्धातही व्यत्यय आणला होता. हे दगडफेक करणारे प्रायोजित आहेत, त्यांना कुठूनतरी निधी मिळतो यात कोणतीही गुप्तता किंवा लपूनछपून नाही.

किमान काश्मीरमध्ये हेच उघडकीस आले आहे. दगडफेक आज अचानक सुरू झालेली नाही; परंतु, त्याची वारंवारता वाढली आहे. दगडफेक करणारे मूर्ख आहेत हे खरे नाही. काश्मीरमध्ये, १२ वर्षांच्या मुलांनाही दगडफेक करताना पकडले गेले आहे. दगडफेक करणारे देखील देशाच्या विकासात अडथळा आहेत. अन्यथा, वंदे भारत एक्सप्रेसवर दगडफेकीच्या डझनभराहून अधिक घटना घडल्या आहेत. सरकारने दगडफेक करणाऱ्यांना सुधारणा करण्याची संधी दिली आहे. काश्मीरमधील पीडीपी-भाजप सरकारने दगडफेकीविरुद्ध ८,५०० हून अधिक खटले बंद केले, परंतु दगडफेक करणाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले. जर त्याला महत्त्व दिले असते तर दगडफेक काश्मीरमधून पसरली नसती आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये दहशतवादाचे हत्यार बनली नसती.

हेही वाचा : नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तळीरामांवर धडक कारवाई; १०.७१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, ४७ आरोपींवर गुन्हे

दगडफेकीची भयानक दहशत

काश्मीरमध्ये, एका लष्करी मेजरने सैन्याच्या संरक्षणासाठी एका दगडफेकीला ढाल म्हणून त्याच्या जीपच्या पुढच्या बाजूला बांधले. दगडफेकींविरुद्ध कितीही कठोर कारवाई केली तरी त्याचा त्यांच्यावर काहीही परिणाम होत नाही. दगडफेकींमुळे देशाच्या विकासातही अडथळा निर्माण होतो. अन्यथा, वंदे भारत एक्सप्रेसवर आतापर्यंत दगडफेकीच्या डझनभराहून अधिक घटना घडल्या आहेत. नियमित गाड्यांमध्ये अशा किती घटना घडतात हे सांगणे कठीण आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ विरोधात दगडफेकीचा हिंसाचार केवळ आसाममध्येच घडला नाही. दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशातूनही वारंवार घटना घडल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. हे दगडफेकींमुळे या कृत्यासाठी केवळ तरुणांचाच वापर होत नाही तर मुलांचाही वापर होतो.

लेख – मनोज वाश्नी 

 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

Web Title: Stone pelting protests in kashmir are now an obstacle to progress in the entire country

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 06:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का
1

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
2

Supreme Court on Bhojshala : एकाच जागी होणार पूजा अन् नमाज; भोजशाळेबाबत सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM