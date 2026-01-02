Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • On Occasion Of New Year Celebrations And Christmas Nanded Police Took Action Against Illegal Liquor Dens

नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर तळीरामांवर धडक कारवाई; १०.७१ लाखांचा मुद्देमाल जप्त, ४७ आरोपींवर गुन्हे

हिंगोली पोलिसांनी अवैध दारूविक्री व वाहतुकीविरोधात धडक कारवाई करत तीन वाहने व विविध प्रकारचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला, नवीन वर्षाच्या स्वागतदिनी ही कारवाई करण्यात आली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 06:14 PM
On occasion of New Year celebrations and Christmas, Nanded police took action against illegal liquor dens

नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी हिगोली पोलिसांनी अवैध दारू विक्रीवर कारवाई केली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

हिंगोली : नाताळ व नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, हिंगोली विभागाच्या वतीने जिल्हाभर विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेत अवैध दारूविक्री व वाहतुकीविरोधात धडक कारवाई करत तीन वाहने व विविध प्रकारचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून एकूण १० लाख ७१ हजार ४६० रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ४७ आरोपींविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले.

नाताळ व थर्टी फस्ट निमित्ताने १५ ते ३० डिसेंबर या कालावधीत उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक आदित्य पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली दोन पथके गठित करण्यात आले होते. या पथकांनी सेनगाव, कळमनुरी, हिंगोली, वसमत व औंढा नागनाथ परिसरात छापे टाकून अवैध मद्यविक्री व वाहतुकी विरोधात कारवाई केली. या कारवाईत देशी मद्याच्या १,३८४ बाटल्या, हातभट्टी १०२ लिटर, विदेशी दारू ४.३२ लिटर, ताडी १४ लिटर, रसायन ५० लिटर तसेच ९ वाहने असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. संबंधित आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र दारूबंदी कायदा १९४९ अंतर्गत गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. ही कारवाई निरीक्षक मोहन मातकर, रमेश चाटे, दुय्यम निरीक्षक टी. बी. शेख, कृष्णकांत पुरी, प्रदीप गोनारकर, सौ. ज्योती गुठे तसेच सहाय्यक दुय्यम निरीक्षक कांबळे आणि जवान आडे, राठोड यांच्या सहभागाने पार पडली.

मद्य पिऊन झिंगणाऱ्या १९ जणांची उतरवली नशा

नववर्षाच्या पूर्वसंध्येला ३१ डिसेंबर रोजी रात्री रस्त्यावरील अपघात व जीवितहानी टाळण्यासाठी हिंगोली जिल्हा पोलीस दलाने संपूर्ण जिल्ह्यात कडक नाकाबंदी राबवली. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस स्टेशन हद्दीत अनेक ठिकाणी ही नाकाबंदी करण्यात आली होती. या मोहिमेत पोलिस अधीक्षक, अप्पर पोलीस अधीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्यासह सर्व पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी व अमलदार सहभागी झाले होते.

हे देखील वाचा : महापालिका निवडणुकीत मोठा ट्वीस्ट; मनसेचे दोन उमेदवार नॉट रिचेबल, कालपासून एकही फोन नाही

नाकाबंदी दरम्यान हायगयी व निष्काळजीपणे वाहन चालवणे तसेच दारू पिऊन वाहन चालवणे या प्रकारात एकूण १८ केसेस दाखल करण्यात आल्या असून अनेक तळीरामांची झिंग उतरवण्यात पोलिसांना यश आले. पोलिसांच्या सतर्कतेमुळे किरकोळ घटना वगळता मादक पदार्थांच्या सेवनामुळे कोणताही गंभीर अपघात झाल्याची नोंद नाही, यासोबतच हॉटेल, ढाबे व लॉजेसची कठोर तपासणी करण्यात आली. कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या तळीरामांवर वेळीच नियंत्रण ठेवून कायदेशीर कारवाई करण्यात आली.

हे देखील वाचा : विधानसभा अध्यक्षांचे CCTV फुटेज गायब? राहुल नार्वेकरांविरोधात निवडणूक आयोगाची कारवाई

 

Web Title: On occasion of new year celebrations and christmas nanded police took action against illegal liquor dens

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 06:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
1

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
2

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
3

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!
4

Murder Case: ‘दृश्यम’ स्टाईलने रचला खुनाचा कट; अनैतिक संबंधांच्या त्रासातून आई-मुलाने असा केला खात्मा, की पोलीसही चक्रावले!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM