माकडाला पकडायला गेला अन् आयुष्य गमावून बसला… शॉक लागताच शरीर जळालं, हाॅटेल परिसरातील धक्कादायक घटनेचा Video Viral

Accident Viral Video : एक चूकी अन् जीवाला मूकला...! माकडाला पकडायला गेला खरा पण तितक्यातच विजेचा झटका बसला अन् तरुण जागीच मृत्यूमुखी पडला. संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुडेज आता इंटरनेटवर व्हायरल झाले आहे.

Updated On: Apr 19, 2026 | 09:31 AM
माकडाला पकडायला गेला अन् स्वत:चच आयुष्य गमवून बसला... शॉक लागताच शरीर जळालं, हाॅटेल परिसरातील धक्कादायक घटनेचा Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

  • मध्य प्रदेशातील खजुराहो येथे माकड पकडताना तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला.
  • लोखंडी रॉड उच्च-दाबाच्या तारेला लागल्याने भीषण अपघात घडला.
  • घटनेचा CCTV व्हिडिओ व्हायरल झाला असून पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
मध्ये प्रदेशातील खजूराहोमधून एक धक्कादायक आणि अत्यंत दुःखद घटनेचा व्हिडिओ समोर आला आहे. यात माकडाला पकडताना व्यक्तीसोबत एक भीषण घटना घडून आल्याचे दिसून आले. तरुण एका हाॅटेलमध्ये काम करत असून हाॅटेलच्या परिसरातच हा संपूर्ण प्रकार घडला. मंगळवारी संध्याकाळी ६ वाजताच्या सुमारास याचे फुटेज समोर आहे आणि काही वेळातच ही घटना सोशल मिडियावर व्हायरल झाली. व्हिडिओमध्ये दिसून आले की, माकडाला पकडण्यासाठी तरुण एक लोखंडी राॅड पकडून त्याचा पाठलाग करत आहे आणि याच वेळी विजेच्या तारेला राॅडचा स्पर्श होतो. यामुळे परिणामी तरुणाला जोरदार विजेचा झटका लागतो, ज्यानंतर काही सेकंदातच त्याचा जागीच मृत्यू होतो. या थरार घटनेचा व्हिडिओ आता सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यात तरुणाच्या मृत्यूची संपूर्ण घटना स्पष्ट दिसून येते.

काय घडलं व्हिडिओत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही घटना खजुराहो रेल्वे स्टेशनजवळ असलेल्या ‘द खजुराहो हेरिटेज रिसॉर्ट’मध्ये घडली. मृताची ओळख प्रदीप रायकवार उर्फ ​​रिंकू अशी पटली असून, तो त्याच रिसॉर्टमध्ये काम करत होता. या तरुणाने केवळ पाच दिवसांपूर्वीच हॉटेलमध्ये कामाला सुरुवात केली होती आणि अशातच त्याच्यासोबत हा अपघात घडला. मुख्य म्हणजे यात त्याचा जीव पणाला लागला. घटनेच्या सासीटीव्ही फुटेजमध्ये दिसते की, रिसॉर्टच्या बागेत शिरलेल्या माकडाला घाबरवण्यासाठी प्रदीप एक लांब लोखंडी सळई घेऊन त्याच्या मागे जात होता. यादरम्यानच सळई वरील उच्च दाबाच्या तारेला धडकते ज्यामुळे एका मोठ्या स्फोटासह प्रदीपला जोरदार विजेचा झटका लागतो. या घटनेनंतर तो लगेच खाली पडतो आणि यातच त्याचा मृत्यू होतो. व्हिडिओमध्ये त्याचा आवाज ऐकून काही महिला कर्मचारी काय झालं ते पाहण्यासाठी बाहेर येताना दिसतात पण प्रदीपची अवस्था पाहून त्याही घाबरतात.

माहितीनुसार, घटनेची माहिती मिळताच बामिठा पोलीस ठाण्यातील पोलीस घटनास्थळी पोहचून त्यांनी तरुणाचा मृतदेह ताब्यात घेऊन त्याला शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहे. बुधवारी शवविच्छेदनानंतर त्या तरुणाचा मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला. रिसॉर्टच्या छताजवळून जाणारी उच्च-दाबाची वाहिनी नियमांनुसार बसवण्यात आली होती की विभाग किंवा हॉटेल व्यवस्थापनाने निष्काळजीपणा केला होता, याचा सखोल तपास आता केला जात आहे. दरम्यान सदर घटनेचा हा व्हिडिओ @Deadlykalesh नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: Apr 19, 2026 | 09:29 AM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

