Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या ‘जागतिक सायकल दिन’ का आहे महत्त्वाचा

Updated On: Jun 03, 2026 | 07:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

World Bicycle Day : २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने घोषित केल्यानुसार, जागतिक सायकल दिन दरवर्षी ३ जून रोजी साजरा केला जातो. वाहतुकीचे एक सोपे, परवडणारे, स्वच्छ आणि पर्यावरणपूरक साधन असलेल्या सायकलच्या वापरास प्रोत्साहन देणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

world bicycle day 2026 theme importance benefits in marathi

World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या 'जागतिक सायकल दिन' का आहे महत्त्वाचा ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महत्त्व आणि उद्देश
  • २०२६ ची अधिकृत थीम
  • आरोग्य आणि सामाजिक लाभ

World Bicycle Day 2026 : आजच्या धावपळीच्या आणि आधुनिक युगात मानवाने प्रगतीची नवनवीन शिखरे सर केली आहेत. प्रवासासाठी बुलेट ट्रेन, आलिशान कार आणि विमाने उपलब्ध आहेत. मात्र, या सगळ्या गराड्यात आपण आपल्या आरोग्याकडे आणि पर्यावरणाकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. याच गोष्टीची आठवण करून देण्यासाठी आणि एका अत्यंत साध्या, परवडणाऱ्या आणि पर्यावरणपूरक साधनाचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी दरवर्षी ३ जून रोजी जगभरात ‘जागतिक सायकल दिन’ (World Bicycle Day) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.

संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) २०१८ मध्ये अधिकृतपणे या दिवसाची घोषणा केली होती. तेव्हापासून आजतागायत, प्रत्येक वर्षी हा दिवस लोकांना आरोग्याप्रती जागरूक करण्यासाठी आणि वसुंधरेचे रक्षण करण्यासाठी एका मोहिमेसारखा राबवला जातो. यंदा म्हणजेच २०२६ मध्ये “Cycling for a Greener Future” या संकल्पनेखाली हा दिवस साजरा केला जात असून, याद्वारे मानवाला पुन्हा एकदा निसर्गाच्या जवळ जाण्याचा संदेश दिला जात आहे.

जागतिक सायकल दिनाचा इतिहास काय आहे?

सायकलचा इतिहास तसा खूप जुना आहे, पण त्याला जागतिक स्तरावर एक हक्काचा दिवस मिळवून देण्याचे श्रेय प्रोफेसर लेसेक सिबिल्स्की (Leszek Sibilski) आणि त्यांच्या विद्यार्थ्यांनी केलेल्या एका मोठ्या मोहिमेला जाते. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांसमोर सायकलसाठी स्वतंत्र दिवस असावा, असा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला ५६ देशांचा पाठिंबा मिळाला आणि अखेर एप्रिल २०१८ मध्ये संयुक्त राष्ट्र महासभेने ३ जून हा दिवस ‘जागतिक सायकल दिन’ म्हणून घोषित केला.

या घोषणेमागील मुख्य कारण असे होते की, सायकल हे जगातील सर्वात जुने, विश्वासार्ह आणि टिकाऊ वाहतुकीचे साधन आहे. ज्याचा वापर श्रीमंतांपासून ते गरिबांपर्यंत प्रत्येक जण अगदी सहज करू शकतो. हा दिवस साजरा करण्याचा मुख्य हेतू म्हणजे समाजातील प्रत्येक घटकाला सायकलचे महत्त्व कळावे आणि सरकारांनी आपल्या शहरांमध्ये सायकल चालवण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा (Dedicated Cycle Lanes) उपलब्ध करून द्याव्यात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Israel War: इराण युद्धसज्ज! ढिगाऱ्याखालून बाहेर काढला 1000 क्षेपणास्त्रांचा महाकाय खजिना; एक बुलडोझर अन् महासत्तेला धक्का

सायकल चालवण्याचे शारीरिक आणि मानसिक फायदे

आजच्या बैठ्या जीवनशैलीमुळे (Sedentary Lifestyle) लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकार यांसारख्या समस्या अत्यंत वेगाने वाढत आहेत. या सर्व आजारांवर सायकलिंग हा एक रामबाण आणि अत्यंत स्वस्त उपाय आहे. आरोग्य तज्ञांच्या मते, जर तुम्ही दिवसातून केवळ २० ते ३० मिनिटे सायकल चालवली, तर तुमचे आरोग्य कमालीचे सुधारू शकते.

  • हृदयाचे आरोग्य सुधारते: सायकल चालवणे हा एक उत्कृष्ट कार्डिओ व्यायाम (Cardio Exercise) आहे. यामुळे रक्ताभिसरण प्रक्रिया वेगवान होते, हृदयाचे स्नायू बळकट होतात आणि हृदयविकाराचा झटका येण्याचा धोका तब्बल ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होतो.
  • वजन नियंत्रणात राहते: जर तुम्ही वाढत्या वजनामुळे त्रस्त असाल, तर जिममध्ये जाऊन तासनतास घाम गाळण्यापेक्षा सायकल चालवणे हा अधिक आनंददायी पर्याय आहे. सायकलिंगमुळे शरीरातील अतिरिक्त कॅलरीज वेगाने जळतात (Fat Burn) आणि चयापचय क्रिया (Metabolism) गतिमान होते.
  • स्नायू आणि सांधे मजबूत होतात: सायकल चालवताना पायांचे स्नायू, मांड्या आणि नितंबाचा चांगला व्यायाम होतो. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, धावण्यामुळे सांध्यांवर जो ताण येतो, तसा ताण सायकलिंगमुळे येत नाही. त्यामुळे सांधेदुखीचा त्रास असलेल्या लोकांसाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने हा एक उत्तम व्यायाम ठरतो.
  • मानसिक तणावातून मुक्ती: निसर्गाच्या सानिध्यात किंवा खुल्या हवेत सायकल चालवल्याने शरीरात ‘एंडोर्फिन’ नावाचे संप्रेरक (Happy Hormone) तयार होते. यामुळे दिवसभराचा थकवा आणि मानसिक तणाव, नैराश्य दूर होऊन मन प्रसन्न होते आणि रात्री शांत झोप लागते.

पर्यावरण संरक्षणात सायकलचे योगदान

सध्या संपूर्ण जग ग्लोबल वॉर्मिंग (Global Warming) आणि हवामान बदलाच्या (Climate Change) गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. शहरांमधील वाढत्या गाड्यांमुळे हवेची गुणवत्ता कमालीची खालावली आहे. अशा परिस्थितीत सायकल हा एकच असा पर्याय आहे जो शून्य कार्बन उत्सर्जन (Zero Carbon Emission) करतो.

सायकल चालवण्यासाठी कोणत्याही पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजीची आवश्यकता नसते. जेव्हा आपण कार किंवा बाईक ऐवजी सायकलचा वापर करतो, तेव्हा आपण थेट पर्यावरणातील विषारी वायूंचे प्रमाण कमी करत असतो. जर प्रत्येक व्यक्तीने आपल्या घराजवळील छोट्या-छोट्या कामांसाठी, जसे की किराणा आणणे किंवा भाजीपाला आणण्यासाठी सायकलचा वापर सुरू केला, तर शहरांमधील वायू प्रदूषण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘ट्रॅफिक कोंडी’ (Traffic Congestion) या समस्येवर कायमचा तोडगा निघू शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Update: कुवेत बनले रणांगण! अमेरिकेचा इराणच्या 2 बेटांवर भीषण बॉम्बहल्ला; रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त, पाच सैनिक जखमी, तणाव शिगेला

सामाजिक समानता आणि शिक्षणाला चालना

सायकल हे केवळ आरोग्याचे साधन नसून ते सामाजिक बदलाचे एक मोठे माध्यम आहे. ग्रामीण भागामध्ये किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुला-मुलींना शाळेत जाण्यासाठी मैलोन्मैल पायी जावे लागते. अशा वेळी सायकल त्यांच्यासाठी वरदान ठरते. सायकलमुळे त्यांचा वेळ तर वाचतोच, शिवाय त्या वेळेचा वापर ते अभ्यासासाठी करू शकतात. भारतात राबवल्या जाणाऱ्या विविध सरकारी ‘मोफत सायकल वाटप’ योजनांमुळे ग्रामीण भागातील मुलींचे शाळा सोडण्याचे प्रमाण (Drop-out Rate) मोठ्या प्रमाणावर कमी झाले आहे. सायकल गरिबांना रोजगाराच्या ठिकाणी जाण्यासाठी एक अत्यंत स्वस्त आणि स्वावलंबी साधन प्रदान करते, ज्यामुळे समाजात आर्थिक आणि सामाजिक समानता निर्माण होण्यास मदत होते.

आपण या मोहिमेत कसे सहभागी होऊ शकतो?

जागतिक सायकल दिन हा केवळ एका दिवसापुरता मर्यादित न राहता तो आपल्या जीवनशैलीचा भाग बनला पाहिजे. हा प्रसंग साजरा करण्यासाठी जगभरात सायकल रॅली, जनजागृती मोहीम आणि सामुदायिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. आपणही आपल्या पातळीवर खालील गोष्टी करून यात खारीचा वाटा उचलू शकतो: १. जवळच्या अंतरासाठी सायकल वापरा: ऑफिस, कॉलेज किंवा बाजारपेठ जर घरापासून जवळ असेल, तर मोटर सायकल ऐवजी सायकलने जाण्याचा संकल्प करा. २. सायकल टू वर्क (Bike to Work): आठवड्यातून किमान एक दिवस तरी आपल्या कामाच्या ठिकाणी सायकलने जाण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे पैशांची बचत होईल आणि आरोग्यही सुधारेल. ३. मुलांना सायकल चालवण्यास प्रवृत्त करा: आजची पिढी मोबाईल आणि व्हिडिओ गेम्समध्ये अडकली आहे. त्यांना मैदानी खेळांची आणि सायकलिंगची गोडी लावा.

चला तर मग, या जागतिक सायकल दिनानिमित्त आपण सर्वजण एकत्र येऊया आणि पर्यावरण संरक्षण तसेच निरोगी जीवनशैलीच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल टाकूया. ‘दोन चाके, एक स्वच्छ पृथ्वी’ हे स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आजच पॅडल मारायला सुरुवात करूया!

Web Title: World bicycle day 2026 theme importance benefits in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 07:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

WHO: जग शाश्वत विकासाच्या वाटेवर, तरी मूलभूत गरजांची पूर्तता मात्र अपुरी
1

WHO: जग शाश्वत विकासाच्या वाटेवर, तरी मूलभूत गरजांची पूर्तता मात्र अपुरी

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य
2

Navarashtra Special: ‘फुटबॉल लिली’ने बहरला विद्यापीठ परिसर; आकर्षक बहराने खुलले निसर्गसौंदर्य

Global Day Of Parents : आई-वडिलांच्या निरपेक्ष प्रेमाला वंदनाचा दिवस! जाणून घ्या का साजरा केला जातो? आणि याचा रंजक इतिहास
3

Global Day Of Parents : आई-वडिलांच्या निरपेक्ष प्रेमाला वंदनाचा दिवस! जाणून घ्या का साजरा केला जातो? आणि याचा रंजक इतिहास

World Milk Day 2026 : तुम्ही रोज दूध पिता का? मग ‘हे’ 5 महत्त्वाचे फायदे नक्की वाचा, गुगलवर होत आहेत प्रचंड सर्च
4

World Milk Day 2026 : तुम्ही रोज दूध पिता का? मग ‘हे’ 5 महत्त्वाचे फायदे नक्की वाचा, गुगलवर होत आहेत प्रचंड सर्च

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
World Bicycle Day : ‘सायकलींचे शहर’ म्हणून पुण्याची ओळख नावापुरतीच? आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमुळे चमक वाढली, पण ट्रॅक…

World Bicycle Day : ‘सायकलींचे शहर’ म्हणून पुण्याची ओळख नावापुरतीच? आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमुळे चमक वाढली, पण ट्रॅक…

Jun 03, 2026 | 07:30 AM
World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या ‘जागतिक सायकल दिन’ का आहे महत्त्वाचा

World Bicycle Day 2026: आरोग्याची गुरुकिल्ली आणि निसर्गाचा सोबती; जाणून घ्या ‘जागतिक सायकल दिन’ का आहे महत्त्वाचा

Jun 03, 2026 | 07:30 AM
Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; कर्नाटकच्या राजकारणात नवा अध्याय

Karnataka Politics : डी. के. शिवकुमार आज घेणार मुख्यमंत्रिपदाची शपथ; कर्नाटकच्या राजकारणात नवा अध्याय

Jun 03, 2026 | 07:10 AM
‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

‘विद्ये’च्या मंदिरात ‘आर्थिक’ अंधार? ‘या’ मोठ्या विद्यापीठांच्या तिजोरीची फॉरेन्सिक चौकशी, शासनाचा निर्णय

Jun 03, 2026 | 06:50 AM
पाहूनी ते गोजिरवाणं रूप मोह होई मनास खूप…! संकष्टी चतुर्थीनिमित्त नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

पाहूनी ते गोजिरवाणं रूप मोह होई मनास खूप…! संकष्टी चतुर्थीनिमित्त नातेवाईक आणि मित्रमैत्रिणींना पाठवा भक्तिमय शुभेच्छा

Jun 03, 2026 | 05:30 AM
Pune Crime : आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल…

Pune Crime : आळेफाट्यात बेकायदा दारू विक्रीवर पोलिसांचा छापा, एकाला अटक; तब्बल…

Jun 03, 2026 | 12:30 AM
ऐकाव ते नवलंच! या कारच्या आत आहे दोन मजली अपार्टमेंट! ही आहे जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान कार

ऐकाव ते नवलंच! या कारच्या आत आहे दोन मजली अपार्टमेंट! ही आहे जगातील सर्वात मोठी आणि आलिशान कार

Jun 02, 2026 | 11:34 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM