War Update: कुवेत बनले रणांगण! अमेरिकेचा इराणच्या 2 बेटांवर भीषण बॉम्बहल्ला; रडार यंत्रणा उद्ध्वस्त, पाच सैनिक जखमी, तणाव शिगेला

Goruk and Qeshm Island Bombing : मध्यपूर्वेतील (Middle East) भूराजकीय परिस्थिती २०२६ मध्ये एका अत्यंत धोकादायक आणि चिंताजनक वळणावर येऊन पोहोचली आहे. अमेरिका आणि इराण या दोन कट्टर शत्रूंमधील गुप्त संघर्ष आता थेट समोरासमोरच्या युद्धात बदलताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीमध्ये इराणने अमेरिकेचे ‘MQ-1’ हे कोट्यवधी रुपयांचे अत्याधुनिक हेरगिरी करणारे ड्रोन पाडल्यानंतर महासत्ता अमेरिका कमालीची संतप्त झाली. या चिथावणीखोर कारवाईचा बदला घेण्यासाठी अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) थेट इराणच्या मुख्य भूमीजवळ असलेल्या दोन लष्करी बेटांवर विमानांतून शेकडो टन दारूगोळा आणि बॉम्बचा वर्षाव केला. या भीषण कारवाईमुळे संपूर्ण आखाती देशांमध्ये युद्धाचा बिगुल वाजला आहे.
या संपूर्ण संघर्षाची ठिणगी आंतरराष्ट्रीय हवाई हद्दीत पडली. अमेरिकेचा दावा आहे की, त्यांचे MQ-1 ड्रोन हे आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार टेहळणी करत होते, परंतु इराणने मुद्दाम क्षेपणास्त्र डागून ते पाडले. अमेरिकेचे संरक्षण मंत्रालय म्हणजेच पेंटागॉनने या घटनेला इराणची “थेट चिथावणी” म्हटले आणि आत्मसंरक्षणाच्या नावाखाली तात्काळ आक्रमक पाऊल उचलले. शनिवारी आणि रविवारी सलग दोन दिवस अमेरिकेच्या हवाई दलाच्या (US Air Force) आधुनिक लढाऊ विमानांनी इराणच्या हवाई हद्दीजवळ घिरट्या घालत इराणच्या लष्करी तळांना लक्ष्य केले.
अमेरिकेच्या लढाऊ विमानांनी आपला मुख्य मोर्चा इराणच्या ताब्यातील ‘गोरुक’ (Goruk) आणि ‘केशम’ (Qeshm) या दोन धोरणात्मक बेटांकडे वळवला. हे दोन्ही तळ इराणच्या नौदलासाठी आणि क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. अमेरिकेच्या जेट विमानांनी केलेल्या अचूक लेझर-गाईडेड बॉम्बहल्ल्यात इराणी लष्कराची मोठी रडार यंत्रणा, ड्रोन चालवणारी नियंत्रण केंद्रे आणि मुख्य कमांड सेंटर पूर्णपणे नामशेष झाले. एवढेच नव्हे, तर अमेरिकेने इराणचे आणखी दोन प्राणघातक ड्रोन हवेतच उडवून दिले. दुसरीकडे, इराणने अमेरिकेचा दावा फेटाळत, “अमेरिकन ड्रोन आमच्या हद्दीत घुसले होते आणि आम्ही केवळ आमच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण केले,” अशी भूमिका घेतली आहे.
अमेरिकेच्या या हल्ल्यानंतर इराण शांत बसला नाही. इराणने तात्काळ प्रतिआक्रमण करत शेजारील ‘कुवेत’ देशात असलेल्या अमेरिकेच्या मोठ्या लष्करी तळाला लक्ष्य केले. इराणने डागलेल्या बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांमुळे कुवेतमधील अमेरिकन छावणीत मोठे स्फोट झाले, ज्यामध्ये किमान पाच अमेरिकन सैनिक गंभीर जखमी झाले आहेत. संरक्षण तज्ञांच्या मते, इराणने जाणीवपूर्वक कुवेतची निवड केली आहे, जेणेकरून अमेरिकेला आणि त्यांच्या आखाती मित्रराष्ट्रांना हा संदेश देता येईल की, अमेरिकेला मदत करणारा कोणताही देश इराणच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यापासून सुरक्षित नाही.
🇺🇸US Strikes Iranian Targets in Goruk and Qeshm Island💥 CENTCOM confirms strikes on Iranian radar and command sites in Goruk and Qeshm Island. Response to drone shootdown. No US casualties. pic.twitter.com/gR6qyD8aXb — War Intel (@war_intell) June 1, 2026
credit – social media and Twitter
हा लष्करी भडका अशा वेळी उडाला आहे जेव्हा दोन्ही देश होर्मुझची सामुद्रधुनी (Strait of Hormuz) वाहतुकीसाठी सुरक्षित ठेवण्यासाठी एका नाजूक युद्धविरामावर चर्चा करत होते. जगातील एकूण तेल पुरवठ्याचा एक तृतीयांश भाग याच सागरी मार्गावरून जातो. जर अमेरिका आणि इराणमधील हे युद्ध थांबले नाही आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाली, तर जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण होईल. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जगभरात विक्रमी पातळीवर पोहोचू शकतात, ज्यामुळे भारतासह अनेक देशांमध्ये महागाईचा मोठा भडका उडू शकतो.
अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यानंतर काही तासांतच समोर आलेल्या उपग्रह (Satellite) छायाचित्रांनी जगाची चिंता आणखी वाढवली आहे. इराणने आपल्या पर्वतांच्या आत दडवलेले गुप्त आणि हाय-टेक भूमिगत क्षेपणास्त्र तळ (Underground Missile Bases) पूर्णपणे सक्रिय केले आहेत. इराणकडे अशा ड्रोन आणि लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांचा एवढा मोठा साठा आहे की, तो केवळ काही हवाई हल्ल्यांनी नष्ट करणे अमेरिकेलाही अशक्य आहे. संयुक्त राष्ट्र (UN) सध्या दोन्ही देशांना शांततेचे आवाहन करत आहे, परंतु दोन्ही बाजू मागे हटण्यास तयार नसल्यामुळे जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचे ढग दाटून आले आहेत.