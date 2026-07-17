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World Day for International Justice: युद्ध गुन्हे आणि नरसंहाराविरोधात जगाची मोठी ढाल; वाचा कसा सुरू झाला न्यायालयाचा प्रवास?

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:59 AM IST
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सारांश

International Justice Day : आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन दरवर्षी १७ जुलै रोजी साजरा केला जातो. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्याय व्यवस्था मजबूत करणे आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करणे हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

international justice day 17 july history rome statute icc war crimes human rights

World Day for International Justice: युद्ध गुन्हे आणि नरसंहाराविरोधात जगाची मोठी ढाल; वाचा कसा सुरू झाला न्यायालयाचा प्रवास? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • न्यायव्यवस्थेचा जागतिक पाठीराखा
  • रोम कायद्याची ऐतिहासिक आठवण
  • पीडितांना आशेचा किरण

World Day for International Justice 17 July 2026 : आजच्या बदलत्या जागतिक समीकरणांमध्ये जिथे युद्धे, सीमावाद आणि मानवाधिकारांचे उल्लंघन सातत्याने वाढत आहे, तिथे ‘न्याय’ हाच मानवतेचा एकमेव तारणहार ठरतो. याच न्यायाची जाणीव संपूर्ण जगाला करून देण्यासाठी दरवर्षी १७ जुलै रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन’ (World Day for International Justice) साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्याला आठवण करून देतो की, जगात कितीही मोठी ताकद किंवा सत्ता असली तरीही ती कायद्यापेक्षा आणि मानवी मूल्यांपेक्षा मोठी असू शकत नाही.

जागतिक स्तरावर गुन्हेगारांना आळा घालण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी एक मजबूत आणि निष्पक्ष न्यायव्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. हा दिवस केवळ एक औपचारिक उत्सव नसून, तो आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्याय व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचा आणि पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचा एक सामूहिक संकल्प आहे.

काय आहे ‘रोम करार’ आणि आयसीसीचा (ICC) इतिहास?

या दिवसाचा इतिहास थेट संयुक्त राष्ट्रांशी (UN) आणि आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाशी (International Criminal Court – ICC) जोडलेला आहे. १७ जुलै १९९८ रोजी इटलीची राजधानी रोम येथे एका ऐतिहासिक परिषदेत जगातील १२० देशांनी एकत्र येत ‘रोम कराराचा’ (Rome Statute) स्वीकार केला होता. याच करारामुळे पुढे जाऊन १ जुलै २००२ रोजी नेदरलँड्समधील ‘द हेग’ (The Hague) येथे जगातील पहिल्या कायमस्वरूपी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाची (ICC) स्थापना झाली.

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या न्यायालयाची स्थापना होण्यापूर्वी जगात अशा गुन्ह्यांसाठी तात्पुरते न्यायाधिकरण (Tribunals) स्थापन केले जायचे. मात्र, ‘रोम करार’ हा जागतिक न्यायव्यवस्थेतील मैलाचा दगड ठरला. म्हणूनच, दरवर्षी १७ जुलै हा दिवस या कराराच्या ऐतिहासिक मंजुरीचे स्मरण म्हणून आणि जागतिक न्यायाच्या जनजागृतीसाठी साजरा केला जातो.

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे मुख्य उद्दिष्ट काय आहे?

आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय (ICC) हे अशा गुन्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करते जे संपूर्ण मानवजातीसाठी कलंक मानले जातात. न्यायालयाच्या अखत्यारीत प्रामुख्याने चार प्रकारच्या गंभीर गुन्ह्यांचा समावेश होतो:

१. नरसंहार (Genocide): कोणत्याही विशिष्ट राष्ट्रीय, वांशिक किंवा धार्मिक समूहाला पूर्णपणे किंवा अंशतः नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे.

२. मानवतेविरुद्धचे गुन्हे (Crimes Against Humanity): मोठ्या प्रमाणावर मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणे, नागरिकांवर पद्धतशीरपणे हल्ले करणे किंवा गुलामगिरी लादणे.

३. युद्ध गुन्हे (War Crimes): आंतरराष्ट्रीय युद्धाच्या नियमांचे उल्लंघन करून कैद्यांवर अनन्वित अत्याचार करणे, निष्पाप नागरिकांना लक्ष्य करणे किंवा धार्मिक व सांस्कृतिक स्थळांवर हल्ले करणे.

४. आक्रमकतेचे गुन्हे (Crimes of Aggression): एखाद्या सार्वभौम देशावर विनाकारण लष्करी बळाचा वापर करून आक्रमण करणे.

आंतरराष्ट्रीय न्याय दिन आपल्याला हे सांगतो की, जेव्हा एखादा देश आपल्याच नागरिकांवर अत्याचार करतो किंवा युद्धाच्या नावाखाली क्रूरतेच्या मर्यादा ओलांडतो, तेव्हा हे आंतरराष्ट्रीय न्यायालय हस्तक्षेप करून दोषींना जागतिक स्तरावर कठपुतळी बनवण्याऐवजी थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करू शकते.

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आजच्या जगात आंतरराष्ट्रीय न्यायाची भूमिका आणि महत्त्व

आज २०२६ मध्ये, जेव्हा जगातील विविध भागांमध्ये युद्धे आणि प्रादेशिक संघर्ष पेटले आहेत, तेव्हा आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाची भूमिका पूर्वीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक महत्त्वाची झाली आहे. गरीब, वंचित आणि युद्धग्रस्त भागातील लोकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ही व्यवस्था हक्काचे व्यासपीठ ठरते. हा दिवस तरुण पिढीमध्ये मानवी हक्क आणि कायद्याच्या राज्याविषयी (Rule of Law) आदर निर्माण करतो.

खरा विकास आणि जागतिक शांतता केवळ तेव्हाच प्रस्थापित होऊ शकते, जेव्हा जगात समानता आणि न्याय असेल. जोपर्यंत प्रत्येक गुन्हेगाराला हे ठाऊक नसते की त्याला त्याच्या कृत्यांची शिक्षा कधी ना कधी भोगावीच लागेल, तोपर्यंत जगातून गुन्हेगारी नष्ट होऊ शकत नाही. त्यामुळेच सर्व देशांनी एकत्र येऊन या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेला पाठबळ देणे काळाची गरज बनली आहे.

Web Title: International justice day 17 july history rome statute icc war crimes human rights

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Published On: Jul 17, 2026 | 10:59 AM

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