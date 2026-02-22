Donald Trump global tariff 15 percent 2026 : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आणि कायदेतज्ज्ञ यांच्यातील संघर्ष आता टोकाला पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने टॅरिफ संदर्भात दिलेल्या एका निर्णयानंतर संतापलेल्या ट्रम्प यांनी संपूर्ण जगावर ‘टॅरिफ बॉम्ब'(Trump tariffs) टाकला आहे. सुरुवातीला १० टक्के परस्पर शुल्काची घोषणा केल्यानंतर, अवघ्या २४ तासांत ट्रम्प यांनी हे शुल्क १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत घबराट पसरली असतानाच, भारतीय वंशाचे दिग्गज वकील नील कात्याल यांनी ट्रम्प यांच्यावर जोरदार टीका करत त्यांना आरसा दाखवला आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट टाकत जागतिक अर्थव्यवस्थेत खळबळ उडवून दिली. त्यांनी म्हटले की, “जगभरातील देश दशकांपासून अमेरिकेचा आर्थिक फायदा घेत आहेत आणि आता ते चालणार नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अधिकारांना आव्हान दिल्यानंतर ट्रम्प यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. शुक्रवारी त्यांनी १० टक्के टॅरिफ जाहीर केला होता, पण शनिवारी सकाळी त्यांनी तो १५ टक्के केला. ट्रम्प यांच्या मते, ही वाढ पूर्णपणे कायदेशीर असून अमेरिकेच्या व्यापारातील तोटा भरून काढण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.
Seems hard for the President to rely on the 15 percent statute (sec 122) when his DOJ in our case told the Court the opposite: “Nor does [122] have any obvious application here, where the concerns the President identified in declaring an emergency arise from trade deficits, which… — Neal Katyal (@neal_katyal) February 21, 2026
ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला नील कात्याल यांनी सडेतोड उत्तर दिले आहे. कात्याल यांनी X (पूर्वीचे ट्विटर) वर पोस्ट करत म्हटले की, ट्रम्प हे ‘कलम १२२’ (Section 122) चा चुकीचा आधार घेत आहेत. या कलमाचा वापर ‘बॅलन्स ऑफ पेमेंट’ (देय देणी) मधील गंभीर तुटीसाठी केला जातो, पण ट्रम्प याचा वापर सामान्य व्यापार तुटीसाठी करत आहेत, जे कायदेशीररित्या चुकीचे आहे.
कात्याल यांनी पुढे म्हटले की, “राष्ट्राध्यक्षांनी केवळ स्वतःच्या अधिकाराचा मनमानी वापर करण्याऐवजी ‘अमेरिकन दृष्टिकोन’ स्वीकारला पाहिजे. जर तुम्हाला जागतिक स्तरावर एवढे मोठे शुल्क लादायचे असेल, तर तुम्ही संसदेत (Congress) जाऊन सर्वांची संमती का घेत नाही?” कात्याल यांच्या मते, जर ट्रम्प यांची धोरणे खरोखरच फायदेशीर असतील तर त्यांना संसदेत पाठिंबा मिळायला हवा, पण ते केवळ मनमानी कारभार करत आहेत.
नील कात्याल हे केवळ एक वकील नसून ते अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात सर्वाधिक वेळा युक्तिवाद करणाऱ्यांपैकी एक भारतीय-अमेरिकन आहेत. शिकागोमध्ये जन्मलेले कात्याल हे भारतीय स्थलांतरितांचे पुत्र आहेत. डार्टमाउथ कॉलेज आणि येल लॉ स्कूलचे पदवीधर असलेल्या कात्याल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांना आव्हान दिले आहे. त्यांनीच न्यायालयाला पटवून दिले होते की, व्यवसायाचे नियमन करण्याचा अधिकार संसदेचा आहे आणि राष्ट्राध्यक्ष हा अधिकार हायजॅक करू शकत नाहीत.
१५ टक्के जागतिक टॅरिफमुळे भारत, चीन, युरोप आणि इतर आशियाई देशांमधून अमेरिकेत जाणाऱ्या वस्तू महाग होणार आहेत. यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता असून जागतिक स्तरावर व्यापार युद्ध (Trade War) सुरू होण्याचे संकेत मिळत आहेत. नील कात्याल यांच्या भूमिकेला आता अमेरिकेतील अनेक विरोधी पक्ष आणि कायदेतज्ज्ञांनी पाठिंबा दिला असून, हे प्रकरण पुन्हा एकदा न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
