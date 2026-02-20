Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Aus Vs Oman T20 World Cup 2026 Australia Wins Over Oman By 9 Wickets

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

आज टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज ४० वा सामना ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान यांच्यात खेळला गेला. पल्लेकेले येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया संघाने ओमानचा ९ विकेट्सने पराभव केला.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:47 PM
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: Australia's sweet ending! Kangaroos beat Oman by 9 wickets; Marsh shines

ऑस्ट्रेलियाचा ओमानवर ९ विकेट्सने विजय(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

Australia vs Oman, T20 World Cup 2026 : आज टी-२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज  ४० व्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान हे संघ आमनेसामने आले होते. पल्लेकेले येथील आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ओमानचा ९ विकेट्सने पराभव केला.  टॉस गमावून ओमान संघाने प्रथम फलंदाजी करत १६.२ षटकात १०४ धावा केल्या होत्या. प्रतिउत्तरात ऑस्ट्रेलिया संघाने हे लक्ष्य कर्णधार मिचेल मार्शच्या नाबाद अर्धशतकाच्या जोरावर ९.४ षटकातच पूर्ण केले. या विजयासह ऑस्ट्रेलिया संघाने आपल्या मोहिमेचा शेवट गोड केला. ओमानकडून शकील अहमदने एकमेव एक विकेट घेतली.

हेही वाचा : पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान

ओमान संघ १०४ धावांवर गारद

या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया आणि ओमान यांच्यातील सामन्यात(टी-२० विश्वचषक २०२६ )मिचेल मार्शने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, तर ओमान संघाला फलंदाजीसाथी आमंत्रित केले. ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय योग्य ठरला. कारण, ओमान संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. संघाच्या एक धावेवर त्यांचा सलामीवर आमीर कलीम बाद झाला.  त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या गोलंदाजांनी ओमानच्या फलंदाजांना एकही संधि दिली नाही. ओमानकडून वसिम अली या एकमेव फलंदाजाने सर्वाधिक ३२ धावा केल्या. कर्णधार जतिंदर सिंग १७ धावा, करण सोनावले १२ धावा, हम्माद मिर्झा १६ धावा, मोहम्मद नदीम २ धावा, विनायक शुक्ला ९ धावा,  जितेन रामानंदी १ धाव आणि शफीक जान जय ० धावा करून बाद झाले, तर ओडेद्रा ४ धावांवर नाबाद राहिला. ऑस्ट्रेलियाकडून ॲडम झाम्पाने ३.२ षटकात २१ धावा देत सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. झेवियर बार्टलेट आणि ग्लेन मॅक्सवेल यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. तर नॅथन एलिस आणि मार्कस स्टॉइनिस यांनी प्रत्येकी  १ विकेट घेतली.

९.४ षटकातच ऑस्ट्रेलिया संघाचा विजय

ओमान संघाने दिलेल्या छोट्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया संघाची सुरुवात चांगली झाली. कर्णधार मिचेल मार्श आणि ट्रॅव्हिस हेड या सलामीवीरांनी ८.१ षटकातच ९३ धावांची भागीदारी रचून संघाचा विजय सोपा केला. हेड १९ चेंडूत ३२ धावा करून बाद झाला. तर मार्शने ३३ चेंडूत नाबाद ६४ धावा केल्या. या खेळीत त्याने ७ चौकार आणि ४ षटकार मारले. तर जोश इंग्लिस १२ धावांवर नाबाद राहिला. ओमानकडून शकील अहमदने एकमेव एक विकेट घेतली.

हेही वाचा : NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर

दोन्ही संघ खालीलप्रमाणे

ओमान प्लेइंग इलेव्हन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंग (क), करण सोनावले, हम्माद मिर्झा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, विनायक शुक्ला (डब्ल्यू), जितेन रामानंदी, जय ओडेद्रा, शकील अहमद, शफीक जान

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेव्हन :  मिचेल मार्श (क), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन, टिम डेव्हिड, जोश इंग्लिस (डब्ल्यू), मॅट रेनशॉ, ग्लेन मॅक्सवेल, मार्कस स्टॉइनिस, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, ॲडम झाम्पा

Web Title: Aus vs oman t20 world cup 2026 australia wins over oman by 9 wickets

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 09:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ॲडम झाम्पासमोर ओमान संघाने टाकली नांगी! ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य 
1

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ॲडम झाम्पासमोर ओमान संघाने टाकली नांगी! ऑस्ट्रेलियासमोर १०५ धावांचे लक्ष्य 

NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 
2

NZ vs PAK, T20 World Cup : पाक आणि न्यूझीलंड यांच्यात रंगणार पहिला सुपर 8 सामना! खेळपट्टीसह हवामान कसे असेल? वाचा सविस्तर 

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 
3

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026: ऑस्ट्रेलिया ओमानविरुद्ध मोहिमेचा शेवट गोड करणार? TOSS जिंकून घेतला गोलंदाजीचा निर्णय 

IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर
4

IND vs PAK ‘नो-हॅन्डशेक’ पॉलिसी केवळ दिखावा? दिग्गज क्रिकेटपटूचा खळबळजनक खुलासा; बंद खोलीतील सत्य आले समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Aus vs Oman, T20 World Cup 2026 : ऑस्ट्रेलियाचा शेवट गोड! कांगारूंचा ओमानवर 9 विकेट्सने विजय; मार्श चमकला

Feb 20, 2026 | 09:45 PM
T20 World Cup 2026 च्या मध्ये ‘या’ भारतीय खेळाडूचा संसार मोडला; मनातील व्यथा सोशल मीडियावर केले व्यक्त

T20 World Cup 2026 च्या मध्ये ‘या’ भारतीय खेळाडूचा संसार मोडला; मनातील व्यथा सोशल मीडियावर केले व्यक्त

Feb 20, 2026 | 09:44 PM
मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

मोठी बातमी! एसटी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत हप्त्यांसाठी १०० कोटींचा निधी तातडीने मंजूर; परिवहन मंत्र्यांनी दिली ग्वाही

Feb 20, 2026 | 09:36 PM
…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

Feb 20, 2026 | 09:36 PM
Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट…

Maharashtra Rain Alert: 48 तास धोक्याचे; राज्यावर मोठे संकट; तूफान वारा अन् पाऊस तर थेट…

Feb 20, 2026 | 09:29 PM
पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान 

पाकला पराभूत करत बांग्लादेशची Women’s Asia Cup Rising Stars 2026 च्या अंतिम फेरीत एंट्री; जेतेपदाच्या लढतीत भारताचे आव्हान 

Feb 20, 2026 | 09:23 PM
ST Protest News: एसटी कामगारांचे “बोंब मारो” आंदोलन स्थगित! परिवहन मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर १०० कोटींचा हप्ता निधी मंजूर

ST Protest News: एसटी कामगारांचे “बोंब मारो” आंदोलन स्थगित! परिवहन मंत्र्यांच्या मध्यस्थीनंतर १०० कोटींचा हप्ता निधी मंजूर

Feb 20, 2026 | 09:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Kirit Somaiya Fake Certificates : ठिकठिकाणी अनेक बांग्लादेशी फेरीवाले फिरत असल्याचा सोमय्या यांचा दावा

Feb 20, 2026 | 05:32 PM
Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Ajit Pawar Statue : शहराचे प्रवेशद्वार असलेल्या शिरोली जकात नाका परिसरात उभारणार स्मारक

Feb 20, 2026 | 05:19 PM
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM