T20 World Cup 2026 च्या मध्ये ‘या’ भारतीय खेळाडूचा संसार मोडला; मनातील व्यथा सोशल मीडियावर केले व्यक्त

राहुल चहरने आपल्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये अत्यंत भावूक संदेश लिहिला आहे. त्याने म्हटले की, त्याचे लग्न खूप कमी वयात झाले होते. त्या वेळी त्याला स्वतःच्या क्षमता किंवा भविष्यातील निवडींबद्दल पुरेशी समज नव्हती. “गेल्या काही वर्षांनी मला असे धडे दिले आहेत, ज्याची मी कधीच कल्पना केली नव्हती. गेल्या १५ महिन्यांचा काळ हा माझ्यासाठी अत्यंत कठीण होता. हा वेळ न्यायालयीन प्रक्रिया, संयम राखणे आणि सत्याची ताकद ओळखण्यात गेला,” असे राहुलने नमूद केले.
राहुल आणि त्याच्या पत्नीमध्ये कायदेशीर कारवाई पूर्ण झाली असून ते आता अधिकृतपणे वेगळे झाले आहेत. या प्रक्रियेबद्दल बोलताना राहुल म्हणाला, “आज माझ्या आयुष्यातील हा भाग अधिकृतपणे संपला आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मोठी किंमत मोजावी लागली, पण आता या प्रकरणावर पूर्णविराम मिळाला आहे.” विशेष म्हणजे, राहुलने या नात्याबद्दल कोणतीही कटुता किंवा राग व्यक्त न करता, एका नवीन सकारात्मक दृष्टिकोनासह आयुष्याची नवीन सुरुवात करणार असल्याचे सांगितले.
घटस्फोटाच्या या दुर्दैवी घटनेला राहुलने ‘अंत’ न म्हणता ‘सुरुवात’ म्हटले आहे. तो लिहितो, “काही नाती कायम टिकण्यासाठी नसतात; ती आपल्याला काहीतरी शिकवण्यासाठी आणि बदलण्यासाठी येतात. मी आता पूर्वीपेक्षा अधिक जागरूक झालो आहे. यापुढे मी जे काही करेन, ते स्वाभिमान, शांती आणि योग्य निर्णयांच्या आधारावर असेल.” त्याच्यात कोणतीही कटुता नसून, केवळ पुन्हा उभे राहण्याचे धाडस असल्याचेही त्याने स्पष्ट केले.
राहुल चहरचा जन्म १९९९ मध्ये राजस्थानमधील भरतपूर येथे झाला. याचा अर्थ तो सध्या २६ वर्षांचा आहे. राहुलने भारतासाठी एक वनडे खेळला आहे, ज्यामध्ये त्याने तीन विकेट घेतल्या आहेत. त्याने टीम इंडियासाठी सहा टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत आणि या सामन्यांमध्ये त्याने सात विकेट्स घेतल्या आहेत. तथापि, टी-२० मध्ये त्याने आतापर्यंत १४० सामन्यांमध्ये १४२ विकेट्स घेतल्या आहेत.
राहुल चहरने आयपीएलमध्ये आपल्या फिरकीच्या जोरावर स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. त्याने आतापर्यंत मुंबई इंडियन्स, पंजाब किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांसारख्या बलाढ्य संघांचे प्रतिनिधित्व केले आहे. सध्या तो टी-२० विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर चर्चेत असतानाच त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील या निर्णयामुळे चाहते हळहळ व्यक्त करत आहेत.
