…आणि Tesla ने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण! सोशल मीडियावरील पोस्ट व्हायरल, स्वतः Elon Musk ने दिली खास प्रतिक्रिया

नुकतेच सोशल मीडियावरील एक पोस्ट व्हायरल होत आहे, ज्यात एका तरुणाने त्याच्या टेस्ला कारबद्दल लिहिले आहे. विशेष म्हणजे Elon Musk ने स्वतः या पोस्टवर खास प्रतिक्रिया दिली आहे.

Updated On: Feb 20, 2026 | 09:36 PM
फोटो सौजन्य: X.com

  • टेस्ला कारने वाचवले भारतीय तरुणाचे प्राण
  • Elon Musk ची प्रतिक्रिया सुद्धा चर्चेत
  • जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण
जगभरात इलेक्ट्रिक कारला दमदार मागणी मिळतेय. यातही Tesla च्या कार्स विशेष लोकप्रिय आहेत. कंपनी नेहमीच त्यांच्या कारमध्ये दमदार आणि प्रगत फीचर्स समाविष्ट करत असतात. हेच फिचर ग्राहकांना खूप भावतात आणि ते याबद्दल सोशल मीडियावर व्यक्त देखील होतात. अशाच एका भारतीय तरुणाने टेस्लाबद्दल आदर व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे कारमधील ड्रायविंग मॉनिटरिंग सिस्टमने त्या तरुणाचे प्राण वाचवले आहे.

जगभरातील कारमध्ये नवनवीन फीचर्स आणले जात आहेत. कधीकधी हे फीचर्स जीव देखील वाचवतात. सोशल मीडियावर अशीच एक घटना समोर आली आहे, ज्यामध्ये टेस्ला कारने एका भारतीयाचे प्राण वाचवले.

Toll Plaza New Rules: प्रवाशांनो लक्ष द्या! टोल नाक्यावर आता ‘कॅश’ चालणार नाही; आता केवळ FASTag आणि UPI अनिवार्य

नेमकं घडलं काय?

भारतीय तरुणाने सोशल मीडियावर त्याचा अनुभव शेअर केला. ही घटना ऋषी वोहरा नावाच्या व्यक्तीने X वर शेअर केली. ऋषीच्या पोस्टनुसार, त्याने नकळत 17 तास उपवास केला आणि नंतर एक औषध घेतले, ज्यामुळे त्याला ऍलर्जी झाली. त्याने त्याच्या पोस्टमध्ये पुढे स्पष्ट केले की तो त्याच्या पत्नीशी फोनवर बोलत होता आणि नंतर कार चालवताना बेशुद्ध झाला. कारच्या ड्रायव्हर मॉनिटरिंग सिस्टमला त्याची बेशुद्धी लक्षात आली आणि ताबडतोब कारचा वेग कमी केला. कारला रस्त्याच्या कडेला सुरक्षितपणे थांबवले, इमर्जन्सी लाइट्स चालू केले आणि अपघात टळला. त्यानंतर ऋषीच्या पत्नीने आपत्कालीन सेवांना फोन करून त्याला रुग्णालयात नेण्यात आले.

पोस्ट झाली व्हायरल

ऋषी वोहरा यांनी केलेला X वरील पोस्ट सोशल मीडियावर प्रचंड वेगाने व्हायरल झाली आहे. ही बातमी लिहिली जात असताना त्या पोस्टला 27 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया देत कमेंट्सही केल्या आहेत.

टेस्टिंग दरम्यान Mahindra Vision S झाली स्पॉट, लवकरच लाँच होण्याची शक्यता

Elon Musk यांचीही प्रतिक्रिया

टेस्लाचे संस्थापक आणि सीईओ Elon Musk यांनीही या व्हायरल पोस्टवर प्रतिक्रिया दिली. “तुम्ही ठीक आहात, याचा आनंद आहे” असे कॅप्शन देत त्यांनी हृदयाच्या इमोजीसह ती पोस्ट रीट्वीट केली. त्यांच्या या रीट्वीटलाही आतापर्यंत 23 मिलियनहून अधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.

Published On: Feb 20, 2026 | 09:36 PM

