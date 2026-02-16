IMD Alert: ऐन उन्हाळ्यात छत्र्या, स्वेटर घेण्याची वेळ येणार? कुठे पाऊस तर कुठे…; धावपळ होणार

दिल्लीतील हवामनात बदल होण्याची शक्यता
काही ठिकाणी पाऊस तर काही ठिकाणी बर्फवृष्टीची शक्यता
आयएमडीने नागरिकांना दिल सतर्कतेचा इशारा
देशातील हवामानात सध्या बदल होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. आयएमडीने याबाबत इशारा दिला आहे. हिंद महासागर आणि आणि बंगालच्या उपसागरात मध्यभागी हवेचा चक्रवर्ती प्रभाव वाढल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे देशातील अनेक भागात हवामान बदलणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. दरम्यान आयएमडीने काय इशारा दिला आहे ते जाणून घेऊयात.
येत्या काही दिवसांत हवामानात बदल होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला असल्याने अनेक ठिकाणी जोरदार बर्फवृष्टि, जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. उत्तर भारतात देखील हवामानात बदल होण्याची शक्यता आहे. हिमाचल प्रदेशमध्ये 18 फेब्रुवारीला आणि उत्तराखंडमध्ये 18 आणि 19 तारखेला बर्फवृष्टी होण्याची शक्यता आहे.
17 आणि 18 फेब्रुवारी रोजी पंजाब, चंदीगड, राजस्थान, हरियाणा राज्यात जोरदार पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. 30 ते 40 किमी प्रतीतास वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. दक्षिण भारतात तामिळनाडू, केरळ राज्यात काही ठिकाणी पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.