बांगलादेशमध्ये IPL चे थेट प्रक्षेपण आणि स्ट्रीमिंगवर बंदी…बीसीसीआयला मोठे नुकसान होईल का? वाद चिघळला

बीसीसीआयच्या आदेशानुसार केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल २०२६ मधून वगळताच बांगलादेश संतापला. बांगलादेशने भारताविरुद्ध दोन महत्त्वाची पावले उचलली. पहिले म्हणजे, बांगलादेशचा संघ टी२० विश्वचषकासाठी भारतात येणार नाही. दुसरे म्हणजे, बांगलादेशने आपल्या देशात आयपीएलचे प्रसारण आणि थेट प्रक्षेपण करण्यास बंदी घातली आहे. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो: यामुळे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे (BCCI) किती नुकसान होऊ शकते? उत्तर असे आहे की बांगलादेशने आयपीएलवर बंदी घातल्याने बीसीसीआयवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही.
तज्ञांनी असा दावाही केला की बांगलादेशच्या या निर्णयाचा आयपीएलच्या जागतिक ब्रँड व्हॅल्यूवर परिणाम होणार नाही. तीन उद्योग तज्ञांनी बिझनेस स्टँडर्डला सांगितले की बांगलादेशच्या या निर्णयामुळे बोर्डाच्या महसुलात थोडे नुकसान होईल. मूल्यांकन सेवा प्रदाता डी अँड पी अॅडव्हायझरी सर्व्हिसेसचे व्यवस्थापकीय भागीदार संतोष एन म्हणाले, “बांगलादेशमध्ये आयपीएल प्रसारणावर बंदी घालण्याच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम होईल असे मला वाटत नाही. याचा बीसीसीआयच्या महसुलावर परिणाम होणार नाही किंवा ब्रॉडकास्टरला देण्यात येणाऱ्या देयकांमध्येही बदल होणार नाही.” त्यांनी असेही म्हटले की, गेल्या हंगामात आयपीएलमध्ये फक्त दोन किंवा तीन बांगलादेशी खेळाडू सक्रिय असल्याने प्रेक्षकांच्या संख्येवर फारसा परिणाम होणार नाही.
तो हार्दिक पंड्याचा रिप्लेसमेंट कसा असू शकतो? एस. श्रीशांतने या खेळाडूच्या एकदिवसीय संघात समावेशावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित
टीआरए रिसर्चचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन चंद्रमौली यांनीही अशाच मताचे समर्थन केले आणि ते म्हणाले की बांगलादेशच्या या निर्णयामुळे प्रसारकांच्या महसुलावर फारसा परिणाम होणार नाही. ते म्हणाले, “इतर ब्रँडच्या प्रवेशामुळे उत्पन्नातील कोणताही तोटा भरून काढला जाईल. आयपीएल सातत्याने वाढत आहे आणि विद्यमान प्रायोजक येत्या हंगामात त्यांच्या जाहिराती वाढवू शकतात.”
Bangladesh government bans telecast of IPL, says BCCI decision to exclude Mustafizur Rahman from the tournament “without logical reason” has “hurt and distressed” people in the country. pic.twitter.com/wARLb68mwJ — Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2026
तुम्हाला सांगतो की, बीसीसीआयने २०२३ ते २०२७ या कालावधीसाठी डिस्ने स्टार आणि व्हायाकॉम १८ सोबत ४८,३९०.३२ कोटी (१.८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) किमतीचा मीडिया हक्क करार केला होता. टी-स्पोर्ट्स बांगलादेशसाठी आयपीएल सामन्यांचे प्रसारण कंपनी होती आणि हा करार व्हायाकॉम १८ सोबत झाला असावा, कारण रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या व्हायाकॉम १८ कडे जागतिक हक्क होते. या कराराचे अचूक आकडे उपलब्ध नाहीत, परंतु असे म्हटले जात आहे की जागतिक हक्कांपैकी फक्त २% हक्क बांगलादेश ब्रॉडकास्टर्स सोबत झाले होते, जे ₹१,३०० कोटी (१.३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) इतके होते. बांगलादेशसोबतचा करार पाच वर्षांसाठी केवळ २०-२६ कोटी (२.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स) किमतीचा होता. तीन वर्षे उलटून गेली आहेत, त्यामुळे बीसीसीआय आणि व्हायाकॉम १८ चे किती नुकसान होऊ शकते याची तुम्ही कल्पना करू शकता.