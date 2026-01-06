Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • How Can He Be A Replacement For Hardik Pandya Sreesanth Questions The Inclusion Of This Player In The Odi Team

तो हार्दिक पंड्याचा रिप्लेसमेंट कसा असू शकतो? एस. श्रीशांतने या खेळाडूच्या एकदिवसीय संघात समावेशावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित

भारताचे माजी सलामीवीर एस. श्रीशांत यांचे मत आहे की न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी नितीश कुमार रेड्डी हा हार्दिक पंड्याचा आदर्श पर्याय नाही असे सांगितले आहे.

Updated On: Jan 06, 2026 | 10:41 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये 11 जानेवारीपासून एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. बीसीसीआयने यासाठी संघाची घोषणा केली आहे, यामध्ये शुभमन गिलचे संघामध्ये पुनरागमन होणार आहे, तर हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह हे एकदिवसीय संघाचे भाग नाहीत त्याच्या जागेवर नव्या खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. भारताचे माजी सलामीवीर एस. श्रीशांत यांचे मत आहे की न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी नितीश कुमार रेड्डी हा हार्दिक पंड्याचा आदर्श पर्याय नाही असे सांगितले आहे.

श्रीशांतने यूट्यूब चॅनलवर बोलताना एस. श्रीशांत म्हणाला की हार्दिक फलंदाज आणि गोलंदाज दोन्ही म्हणून संघात बसू शकतो. या मालिकेसाठी पंड्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. श्रीकांत म्हणाला की, “नीतीश कुमार रेड्डी यांनी काय केले आहे हे मला माहित नाही. त्याला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून कसे पाहिले जात आहे? संघ त्याला सर्वत्र हरवतील म्हणून त्याला चेंडू अजिबात दिला जाणार नाही. मला हा तर्क समजत नाही. तो हार्दिक पंड्याचा पर्याय कसा असू शकतो? हार्दिक पंड्या केवळ गोलंदाज किंवा फलंदाज म्हणूनच नव्हे तर क्षेत्ररक्षक म्हणूनही संघात  खेळू शकतो .”

वयाच्या 40 व्या वर्षी…शिखर धवन दुसऱ्यांदा अडकणार लग्नबंधणात! आयर्लंडच्या जवळच्या मैत्रीणीसोबत जुळणार नातं

नितीशने भारतासाठी दोन एकदिवसीय आणि चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने अनुक्रमे २७ आणि ९० धावा केल्या आहेत. त्याने टीम इंडियासाठी टी-२० मध्ये तीन विकेट्सही घेतल्या आहेत. अलिकडेच भारताने आगामी न्यूझीलंड मालिकेसाठी आपला एकदिवसीय संघ जाहीर केला आणि नितीशचा संघात समावेश करण्यात आला.

श्रीकांत यांनी नितीशच्या गोलंदाजीच्या मर्यादांबद्दलही भाष्य केले. ते म्हणाले, “नितीशकुमार रेड्डी हा शुद्ध गोलंदाज म्हणून संघात बसू शकेल का? तुम्ही त्याला सलग तीन किंवा चार षटके द्याल का? जरी त्याला फक्त पाच किंवा सहा षटके टाकावी लागली तरी तो ते कसे करेल? तशी शक्यता नाही.” हार्दिक पंड्या अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या घरच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळला आणि सध्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बडोद्यासाठी खेळत आहे. विदर्भाविरुद्ध त्याने ६८ चेंडूत शतक झळकावले, ९२ चेंडूत १३३ धावा केल्या, ज्यामध्ये आठ चौकार आणि ११ षटकारांचा समावेश होता, ज्याचा स्ट्राईक रेट १४४.५६ होता. 

न्यूझीलंड विरुद्ध भारताचा एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, केएल राहुल, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), ऋषभ पंत, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र कुमार, कृष्णा जाडे, कृष्णा जाडे, वॉशिंग्टन सुंदर.

Web Title: How can he be a replacement for hardik pandya sreesanth questions the inclusion of this player in the odi team

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 06, 2026 | 10:41 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?
1

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल
2

ICC ODI Rankings: डॅरिल मिशेल विराट कोहलीकडून नंबर-1 चा मुकुट हिसकावणार का? ICC रँकिंगमध्ये होणार मोठा बदल

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान
3

BCCI Annual Contracts : BCCI चा नवा प्लान! ग्रेड ए+ रद्द करण्याच्या इराद्यात…रोहित आणि कोहलीला होणार मोठे नुकसान

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी
4

IND vs NZ : T20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंडला मोठा धक्का, दोन खेळाडू जखमी; नवीन वेगवान गोलंदाजाला मिळणार संधी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM
भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

भारताला विश्वगुरु करण्याचे आमचे स्वप्न! सातफळे यांचे प्रतिपादन; वैद्यकीय महाविद्यालयात विज्ञान प्रदर्शन

Jan 20, 2026 | 08:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM