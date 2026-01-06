तो हार्दिक पंड्याचा रिप्लेसमेंट कसा असू शकतो? एस. श्रीशांतने या खेळाडूच्या एकदिवसीय संघात समावेशावर केले प्रश्नचिन्ह उपस्थित

भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये 11 जानेवारीपासून एकदिवसीय मालिका सुरू होणार आहे. बीसीसीआयने यासाठी संघाची घोषणा केली आहे, यामध्ये शुभमन गिलचे संघामध्ये पुनरागमन होणार आहे, तर हार्दिक पांड्या आणि जसप्रीत बुमराह हे एकदिवसीय संघाचे भाग नाहीत त्याच्या जागेवर नव्या खेळाडूंना संघामध्ये स्थान मिळाले आहे. भारताचे माजी सलामीवीर एस. श्रीशांत यांचे मत आहे की न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेसाठी नितीश कुमार रेड्डी हा हार्दिक पंड्याचा आदर्श पर्याय नाही असे सांगितले आहे.
श्रीशांतने यूट्यूब चॅनलवर बोलताना एस. श्रीशांत म्हणाला की हार्दिक फलंदाज आणि गोलंदाज दोन्ही म्हणून संघात बसू शकतो. या मालिकेसाठी पंड्याला विश्रांती देण्यात आली आहे. श्रीकांत म्हणाला की, “नीतीश कुमार रेड्डी यांनी काय केले आहे हे मला माहित नाही. त्याला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून कसे पाहिले जात आहे? संघ त्याला सर्वत्र हरवतील म्हणून त्याला चेंडू अजिबात दिला जाणार नाही. मला हा तर्क समजत नाही. तो हार्दिक पंड्याचा पर्याय कसा असू शकतो? हार्दिक पंड्या केवळ गोलंदाज किंवा फलंदाज म्हणूनच नव्हे तर क्षेत्ररक्षक म्हणूनही संघात खेळू शकतो .”
नितीशने भारतासाठी दोन एकदिवसीय आणि चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने अनुक्रमे २७ आणि ९० धावा केल्या आहेत. त्याने टीम इंडियासाठी टी-२० मध्ये तीन विकेट्सही घेतल्या आहेत. अलिकडेच भारताने आगामी न्यूझीलंड मालिकेसाठी आपला एकदिवसीय संघ जाहीर केला आणि नितीशचा संघात समावेश करण्यात आला.
श्रीकांत यांनी नितीशच्या गोलंदाजीच्या मर्यादांबद्दलही भाष्य केले. ते म्हणाले, “नितीशकुमार रेड्डी हा शुद्ध गोलंदाज म्हणून संघात बसू शकेल का? तुम्ही त्याला सलग तीन किंवा चार षटके द्याल का? जरी त्याला फक्त पाच किंवा सहा षटके टाकावी लागली तरी तो ते कसे करेल? तशी शक्यता नाही.” हार्दिक पंड्या अलीकडेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या घरच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिकेत खेळला आणि सध्या विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये बडोद्यासाठी खेळत आहे. विदर्भाविरुद्ध त्याने ६८ चेंडूत शतक झळकावले, ९२ चेंडूत १३३ धावा केल्या, ज्यामध्ये आठ चौकार आणि ११ षटकारांचा समावेश होता, ज्याचा स्ट्राईक रेट १४४.५६ होता.
न्यूझीलंड विरुद्ध भारताचा एकदिवसीय संघ: शुभमन गिल (कर्णधार), कुलदीप यादव, रोहित शर्मा, मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, केएल राहुल, हर्षित राणा, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), ऋषभ पंत, यशस्वी जैस्वाल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र कुमार, कृष्णा जाडे, कृष्णा जाडे, वॉशिंग्टन सुंदर.