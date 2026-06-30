England मोठा डाव टाकणार; Ben Stokes निवृत्त होताच ‘या’ खेळाडूकडे देणार कर्णधारपद?

इंग्लंडचा पुढील कसोटी क्रिकेटचा कर्णधार कोण असावा यावर बेन स्टोक्सने आपले मत मांडले आहे. त्याच्या मतानुसार, इंग्लंडचा उपकर्णधार आणि एकदिवसीय क्रिकेटचा कर्णधार असलेल्या हॅरी ब्रूकच्या नावाचे समर्थन केल्याचे समोर येत आहे. ब्रूक कसोटी क्रिकेटचे कर्णधारपद सांभाळण्यासाठी पूर्णपणे तयार असल्याचे त्याने म्हटले आहे.
नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड कसोटी मालिकेत दुसऱ्या सामन्यात कर्णधार बेन स्टोक्सने निवृत्तीची घोषणा केली आहे. दुसऱ्या कसोटी सामन्यात तो खेळू शकला नाही. तेव्हा जो रूटने कर्णधारपद सांभाळले. त्यानंतर उपकर्णधार असलेल्या हॅरी ब्रूकला का कर्णधार केले गेले नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला होता.
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कर्णधारपदाची जबाबदारी दिल्यास हॅरी ब्रूकची कामगिरी अधिक चांगली होऊ शकते. फलंदाज म्हणून अत्यंत चांगली कामगिरी तो करत आहे. त्याच्याकडे नेतृत्व करण्याची क्षमता नसती तर त्याला उपकर्णधार पदाची जबाबदारी दिली गेली नसती. त्यामुळे ही जबाबदारी कोणाला मिळायला हवी असे मला विचाराल तर मी हॅरी ब्रूकला 100 टक्के पाठिंबा देईन. अद्याप इंग्लंड क्रिकेटने अधिकृतपणे नव्या कर्णधाराची घोषणा केलेली नाही.
इंग्लंडचा सूपडा साफ
नुकतीच न्यूझीलंड विरुद्ध इंग्लंडमध्ये तीन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळवण्यात आली. दरम्यान तिसऱ्या कसोटी सामन्यात न्यूझीलंडने इंग्लंडवर विजय मिळवला आहे. या सामन्यात विजय मिळवत न्यूझीलंडने इंग्लंडवर 2-1 अशा फरकाने मालिका आपल्या खिशात घातली आहे. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्सचा हा शेवटचा कसोटी सामना होता. न्यूझीलंडने इंग्लंडवर 160 रन्सने विजय मिळवला आहे.
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न्यूझीलंडने इंग्लंडवर 160 रन्सने विजय प्राप्त केला आहे. न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना 438 रन्स केल्या. न्यूझीलंडच्या टॉम लेथमने शानदार शतक लगावले. दरम्यान या रन्सचा पाठलाग करताना इंग्लंड पहिल्या डावात केवळ 354 रन्स करू शकला. पहिल्या डावात न्यूझीलंडने इंग्लंडवर आघाडी घेतली होती. दुसऱ्या डावात न्यूझीलंडने 288 रन्स केल्या. इंग्लंडसमोर मोठे टार्गेट असताना इंग्लंडचा संघ केवळ 212 रन्स करू शकली. जेमी स्मिथने 60 रन्सची खेळी केली.