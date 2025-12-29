4 ओव्हर, 7 रन आणि 8 विकेट…कोणत्या गोलंदाजाने केला हा पराक्रम! भूतानच्या डावखुऱ्या गोलंदाजाने नावावर केला विश्वविक्रम

जर एखाद्या गोलंदाजाने टी-२० सामन्यात ४-५ बळी घेतले तर ती मोठी गोष्ट आहे, पण जर आम्ही तुम्हाला सांगितले की एका गोलंदाजाने टी-२० सामन्यात ८ बळी घेतले आहेत, तर तुम्ही त्यावर विश्वास ठेवू शकाल का? बरं, क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ आहे, इथे काहीही घडू शकते, पण अशा विक्रमांवर विश्वास ठेवणे थोडे कठीण आहे. तथापि, भूतानची फिरकी गोलंदाज सोनम येशेने ही कामगिरी केली आहे. आतापर्यंत फक्त दोन गोलंदाज होते ज्यांनी टी-२० सामन्यात प्रत्येकी ७ बळी घेतले होते, परंतु आता सोनम येशेने ८ बळी घेत विश्वविक्रम रचला आहे.
भूतानची डावखुरी फिरकी गोलंदाज सोनम येशेने असे काही साध्य केले आहे जे यापूर्वी कोणीही केले नाही. आंतरराष्ट्रीय असो वा इतर, टी-२० सामन्यात आठ विकेट्स घेणारी ती पहिला गोलंदाज ठरली आहे. २२ वर्षीय येशेने शुक्रवारी गेलेफू येथे म्यानमारविरुद्धच्या तिसऱ्या टी-२० सामन्यात ही कामगिरी केली. त्याने त्याच्या चार षटकांत ७ धावा देत ८ विकेट्स घेतल्या आणि भूतानच्या १२७ धावांच्या प्रत्युत्तरात विरोधी संघाला ४५ धावांत गुंडाळले.
ही मालिका एकतर्फी राहिली आहे आणि या टप्प्यावर येशेने चार सामन्यांमध्ये १२ विकेट्स घेतल्या आहेत, ज्यापैकी शेवटचा सामना सोमवारी खेळला जाईल. टी-२० सामन्यात सर्वाधिक विकेट्स घेणाऱ्या गोलंदाजांबद्दल बोलायचे झाले तर, सोनम येशे यांच्या आधी, सयाजरुल इद्रुस (२०२३ मध्ये मलेशियाकडून चीनविरुद्ध ८ धावांत ७ विकेट्स) आणि अली दाऊद (२०२५ मध्ये बहरीनकडून भूतानविरुद्ध १९ धावांत ७ विकेट्स) यांनी प्रत्येकी ७ विकेट्स घेतल्या होत्या.
🚨Bhutan’s Sonam Yeshe makes record by taking 8 wickets in a T20 match (any), in the recent T20I match with Myanmaar. 😮🔥 pic.twitter.com/G7DlIuaoGN — Prince Jha (@PrinceJha639654) December 29, 2025
आंतरराष्ट्रीय सामन्यांव्यतिरिक्त, हा पराक्रम फक्त दोनदाच झाला आहे, कॉलिन अॅकरमन (२०१९ मध्ये बर्मिंगहॅम बेअर्स विरुद्ध लीसेस्टरशायरसाठी १८ धावांत ७ बळी) आणि तस्किन अहमद (२०२५ मध्ये ढाका कॅपिटल्स विरुद्ध दरबार राजशाहीसाठी १९ धावांत ७ बळी) यांनी हा असा पराक्रम केला आहे. येशेने जुलै २०२२ मध्ये मलेशियाविरुद्ध टी२० मध्ये पदार्पण केले आणि लगेचच चांगली कामगिरी केली, १६ धावांत ३ बळी घेतले. तेव्हापासून, विकेट्स इतक्या वेगाने आल्या नाहीत: आता त्याच्याकडे ३४ टी२० मध्ये ३७ विकेट्स आहेत.