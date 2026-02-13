T20 World Cup 2026 दरम्यान या संघाला मोठा धक्का! दुखापतग्रस्त कर्णधार स्पर्धेतून बाहेर, बदली खेळाडूची झाली घोषणा

Paul Stirling T20 World Cup 2026 : २०२६ चा टी२० विश्वचषक नुकताच सुरू झाला आहे. आयर्लंडने फक्त दोन सामने खेळले आहेत, परंतु स्पर्धेच्या मध्यात संघाला मोठा धक्का बसला आहे. आयर्लंडचा कर्णधार पॉल स्टर्लिंग दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात क्षेत्ररक्षण करताना स्टर्लिंगला दुखापत झाली होती, त्यानंतर त्याला खूप वेदना होत असल्याचे दिसून आले. स्टर्लिंग फलंदाजीसाठी आला, परंतु फक्त एक चेंडू खेळल्यानंतर तो निवृत्त झाला आणि ड्रेसिंग रूममध्ये परतला.
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात सुरुवातीच्या दोन्ही सामन्यात पराभव पत्करणाऱ्या आयर्लंडला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा कर्णधार पॉल स्टर्लिंग दुखापतीमुळे संपूर्ण स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. स्टर्लिंगची जागा सॅम टॉपिंगने घेतली आहे. आयर्लंड संघात टॉपिंगचा हा पहिलाच कॉल-अप आहे. ओमानविरुद्धच्या सामन्यात टॉपिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करू शकेल असे मानले जात आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध क्षेत्ररक्षण करताना स्टर्लिंगला गुडघ्याला दुखापत झाली. सामन्यानंतर प्रशिक्षकांनी सांगितले की त्याची दुखापत गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे.
T20 World Cup 2026 : नामिबिया क्रिकेट प्रमुखांनी ICC अध्यक्ष जय शाह यांचे केले कौतुक! म्हणाले – त्यांनी संपूर्ण चित्र बदलले…
आयर्लंडसाठी सुपर ८ मध्ये पोहोचणे खूप कठीण दिसते आहे. संघाने आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत आणि दोन्हीही गमावले आहेत. आयर्लंडचा श्रीलंकेविरुद्ध २० धावांनी पराभव झाला. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियाने आयर्लंडचा ६७ धावांनी पराभव केला. संघ आपला पुढचा सामना १४ फेब्रुवारी रोजी ओमानविरुद्ध खेळेल, तर गट फेरीतील शेवटच्या सामन्यात आयर्लंडचा सामना १७ फेब्रुवारी रोजी झिम्बाब्वेशी होईल.
𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐍𝐆𝐄 Unfortunately, Paul Stirling has had to withdraw from the @T20WorldCup as a result of an injury sustained in the last match. Sam Topping has been called up as Stirling’s replacement: https://t.co/5Ch6HKxhqR@zaggleapp | #T20WorldCup | #BackingGreen… pic.twitter.com/3dSJ41FwmG — Cricket Ireland (@cricketireland) February 13, 2026
स्टर्लिंगच्या जागी आयर्लंडने २० वर्षीय अनकॅप्ड यष्टीरक्षक-फलंदाज सॅम टॉपिंगची निवड केली आहे. टॉपिंग सध्या चेन्नईमध्ये नॉर्दर्न नाईट्ससोबत ऑफ-सीझन प्रशिक्षण शिबिरासाठी आहे. त्याच्या शेवटच्या स्थानिक हंगामात, टॉपिंगने टी-२० स्वरूपात ३१.०० च्या सरासरीने आणि १४० च्या स्ट्राईक रेटने २१७ धावा केल्या होत्या. टॉपिंगचा समावेश महत्त्वपूर्ण आहे कारण बेन कॅलिट्झ मागील सामन्यापासून हाताच्या दुखापतीने त्रस्त आहे.