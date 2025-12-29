‘160 किमी प्रतितास वेगाने चेंडू फेकणे…’ वेगाचे श्रेय आईला देत माजी गोलंदाज ब्रेट लीचे मोठे विधान 

Brett Lee’s big statement : ऑस्ट्रेलियाचा माजी गोलंदाज ब्रेट ली त्याच्या वेगवान गोलंदाजीमुळे एकेकाळी फलंदाजांना धडकी भरवत असे. तो त्याच्या वेगवान गोलंदाजी बद्दल खूप उत्साही होता, त्याने वयाच्या नवव्या वर्षी १६० किमी प्रतितास वेगाने गोलंदाजी करण्याचे ध्येय ठेवले होते. जोपर्यंत तो हा जादुई आकडा गाठत नव्हता, तोपर्यंत कोणत्याही वैयक्तिक कामगिरीचा किंवा अव्वल फलंदाजांना बाद करण्याचा त्याच्यासाठी काहीही अर्थ नव्हता. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट झालेल्या ४९ वर्षीय लीने सांगितले की त्याने हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आपले जीवन समर्पित केले. त्याने त्याची आई हेलनला श्रेय दिले, जी एक धावपटू होती आणि त्यामुळे वेग व्यापारी बनण्यासाठी आवश्यक असलेले अनुवंशशास्त्र त्याच्याकडे होते.
एका मुलाखतीत ली म्हणाला, ते (१६० किमी प्रतितास) माझ्यासाठी कोणत्याही विकेटपेक्षा जास्त महत्त्वाचे आहे. अर्थात, संघ सर्वोपरि आहे आणि विश्वचषक (२००३) जिंकणे आणि सलग १६ कसोटी जिंकणे ही अंतिम कामगिरी आहे. खेळाचा अर्थच हा आहे. पण वैयक्तिक कामगिरीच्या बाबतीत, विकेट घेणे माझ्यासाठी तितके महत्वाचे नव्हते, कारण मी अगदी लहान वयातच १६० किमी प्रतितास. वेगाने धावण्याचे आणि त्यापेक्षा जास्त वेगाने धावण्याचे ध्येय ठेवले होते. जेव्हा तुम्ही काहीतरी साध्य करण्याचे स्वप्न पाहता, तेव्हा तुमचे जीवन त्यासाठी समर्पित करा. मग जेव्हा ते स्वप्न पूर्ण होते, तेव्हा ते खूप खास असते. लीने त्याच्या दोन दशकांच्या कारकिर्दीचा शेवट सर्व फॉरमॅटमध्ये ७१८ आंतरराष्ट्रीय विकेट्ससह केला. तो जगातील सर्वोत्तम वेगवान गोलंदाजांपैकी एक मानला जातो, त्याने जगभरातील अव्वल फलंदाजांमध्ये भीती निर्माण केली आहे.
ली पुढे म्हणाला की, त्याची शारीरिक क्षमता आणि क्रीडा क्षमता त्याला जलद गोलंदाज म्हणून नैसर्गिकरित्या कुशल बनवते. माझ्यासाठी, धावणे सर्वात महत्वाचे होते, त्यानंतर पुढे पाय घट्टपणे बसवणे. ही अशी गोष्ट आहे जी तुम्ही जन्मतःच घेऊन आला आहात. माझ्याकडे नैसर्गिकरित्या ही गुणवत्ता होती आणि म्हणूनच त्याचा मला फायदा झाला. पुढे पुढचा हात येतो. डाव्या हाताच्या अचानक घसरणीने माझा वेग निर्माण केला. लीने त्याच्या कारकिर्दीत दोनदा ताशी १६० किमी पेक्षा जास्त वेगाने गोलंदाजी केली. पहिल्यांदा २००३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या विश्वचषकात त्याने श्रीलंकेच्या मार्वन अटापट्टूला उपांत्य फेरीत १६०.१ किमी प्रतितास वेगाने गोलंदाजी करून बाद केले.