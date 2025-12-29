Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

15 चौकार आणि 8 षटकार…Vijay Hazare Trophy मध्ये आले ध्रुव जुरेल नावाचे वादळ! ठोकले पहिले लिस्ट ए मधील शतक

भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज ध्रुव जुरेलने आपले पहिले लिस्ट ए शतक झळकावले आहे. उत्तर प्रदेशचा विकेटकीपर-फलंदाज ध्रुव जुरेलने १०१ चेंडूत नाबाद १६० धावा करत फलंदाजीने धुमाकूळ घातला.

Updated On: Dec 29, 2025 | 02:44 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारताचा संघ आता 2026 मध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका खेळताना दिसणार आहे. ही मालिका 11 जानेवारीला पहिला सामना होणार आहे. त्याआधी सध्या भारतीय संघामधील खेळाडू हे भारतामध्ये सुरू असलेल्या विजय हजारे ट्राॅफीचे सामने खेळत आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे देखील विजय हजारे ट्राॅफीचे सामने खेळताना दिसले. रिषभ पंत त्याचबरोबर भारताचा युवा विकेटकिपर ध्रुव जुरेल देखील देशांतर्गत सामने खेळण्यामध्ये व्यस्त आहे. 

भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज ध्रुव जुरेल याने त्याच्या खेळीने आणखी एकदा चाहत्यांचे लक्ष वेधले आहे. भारतीय विकेटकीपर-फलंदाज ध्रुव जुरेलने आपले पहिले लिस्ट ए शतक झळकावले आहे. विजय हजारे ट्रॉफी २०२५ च्या तिसऱ्या फेरीत उत्तर प्रदेशचा सामना बडोद्याशी होत आहे. राजकोटमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या या सामन्यात, उत्तर प्रदेशचा विकेटकीपर-फलंदाज ध्रुव जुरेलने १०१ चेंडूत नाबाद १६० धावा करत फलंदाजीने धुमाकूळ घातला.

Year Ender 2025 : भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा वर्षाचा शेवटचा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा संपूर्ण माहिती

हे त्याच्या लिस्ट ए कारकिर्दीतील पहिले शतक होते. ध्रुवने ७८ चेंडूत हे शतक झळकावले, ज्यामुळे उत्तर प्रदेशने पहिल्या डावात ७ गडी गमावून एकूण ३६९ धावा केल्या. ध्रुवने यापूर्वी विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये अर्धशतके झळकावली होती. खरं तर, २४ वर्षीय ध्रुव जुरेल (ध्रुव जुरेल लिस्ट-अ सेंच्युरी) ने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करताना बडोद्याच्या गोलंदाजांवर प्रतिआक्रमण केले आणि त्यांच्यावर चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. त्याने रसिक सलामचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि त्याच्या षटकात १४ चेंडूत ५५ धावा केल्या. 

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये उत्तर प्रदेशसाठी जुरेलने शानदार सुरुवात केली. त्याने हैदराबाद आणि चंदीगडविरुद्ध पहिल्या दोन फेऱ्यांमध्ये अर्धशतके झळकावली. आम्ही तुम्हाला सांगतो की जुरेल दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेसाठी भारताच्या एकदिवसीय संघाचा भाग होता, परंतु त्याला कोणत्याही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही.

रिंकू सिंगनेही अर्धशतक झळकावले.

उत्तर प्रदेश संघाकडून ध्रुव जुरेलने नाबाद १६० धावा केल्या , तर अभिषेक गोस्वामीने ५१ धावा केल्या, तर कर्णधार रिंकू सिंगने ६३ धावा केल्या. प्रशांत वीरने ३५ धावा केल्या. प्रथम फलंदाजी करताना उत्तर प्रदेशने ७ गडी गमावून ३६९ धावा केल्या .

आयपीएल २०२६ च्या आधी आरआरसाठी आनंदाची बातमी

ध्रुव जुरेल हा आयपीएलमध्ये राजस्थान रॉयल्सचा सदस्य आहे. त्याचा प्रभावी फॉर्म राजस्थान रॉयल्स फ्रँचायझीला नक्कीच आनंद देणारा असेल. आगामी आयपीएल हंगामासाठी ध्रुवला राजस्थान रॉयल्सने कायम ठेवले आहे.

Published On: Dec 29, 2025 | 02:44 PM

