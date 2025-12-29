Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

 IND W vs SL W : सीमा रेषेवर अफलातून झेल! तीन वेळा हातातून सुटला चेंडू..; अखेर जी. कमलिनीने टिपला झेल; Video Viral

भारतीय महिला संघाने श्रीलंकेविरुद्ध चौथ्या टी-२० सामन्यात भारतीय संघातील सर्वात तरुण खेळाडू जी. कमलिनीने सीमारेषेवर एक शानदार झेल पकडला आहे. तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील हा पहिला झेल आहे.

Updated On: Dec 29, 2025 | 03:30 PM
IND W vs SL W: A spectacular catch at the boundary! The ball slipped from her hands three times...; finally, G. Kamalini took the catch; Video goes viral.

जी. कमलिनीने टिपला झेल(फोटो-सोशल मीडिया)

G. Kamalini’s amazing catch : भारतीय महिला संघ आणि श्रीलंकेचा महिला संघ यांच्यात पाच सामन्यांची टी-२० मालिका खेवळवण्यात येत आहे. भारतीय महिला संघाने या मालिकेतील चार सामने आपल्या नावे करून मालिकेत ४-१ अशी आघाडी घेऊन मालिका जिंकली आहे. चौथ्या सामन्यादरम्यान, भारतीय संघातील सर्वात तरुण खेळाडू जी. कमलिनीने सीमारेषेवर एक शानदार झेल टिपला आहे.  कमलिनीचा हा तिच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील पहिला झेल ठरला आहे.

हेही वाचा : Year Ender 2025 : भारतीय महिला क्रिकेट संघाचा वर्षाचा शेवटचा सामना कधी आणि कुठे पाहता येणार? वाचा संपूर्ण माहिती

अरुधती रेड्डी भारतीय संघासाठी १९ वा षटक टाकत असताना या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर, कविशाने लॉन्ग ऑनच्या दिशेने मोठा फटका मारला आणि लॉन्ग ऑनवर उभी असलेली पर्यायी क्षेत्ररक्षक कमलिनीने त्वरीत चेंडूकडे धाव घेत अफलातून झेल पूर्ण केला. जरी चेंडू कमलिनीच्या हातातून घसरला तरी तिने चेंडूवरची नजर सुटू दिली नाही आणि चार प्रयत्नांनंतर झेल पूर्ण करण्यात यश मिळवले. जवळच उभ्या असलेल्या अमनजोत कौरने कॅच पूर्ण झाल्यानंतर पाहिले आणि आनंद व्यक्त केला. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झपाट्याने व्हायरल होत आहे.

WPL फ्रँचायझी मुंबई इंडियन्सने कमलिनीच्या कॅचचा व्हिडिओ शेअर केला असून त्यामध्ये लिहिले की, “कमलिनीचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील पहिला कॅच.” कमलिनीने WPL मधील सर्वात तरुण खेळाडू होण्याचा विक्रम देखील नोंदवला आहे. १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, जी. कमलिनीने फक्त १६ वर्षे आणि २१३ दिवसांच्या वयात मुंबई इंडियन्ससाठी WPL मध्ये पदार्पण केले आहे.

WPL मध्ये पदार्पण करणारी सर्वात तरुण खेळाडू खालीलप्रमाणे

  1. १६ वर्षे २१३ दिवस – जी कमलिनी (MI) विरुद्ध गुजरात जायंट्स, १८ फेब्रुवारी २०२५
  2. १६ वर्षे २६३ दिवस – शबनम शकील (GG) विरुद्ध RCB, २०२४
  3. १६ वर्षे ३१२ दिवस – पार्श्वी चोप्रा (UPW) विरुद्ध MI, २०२३
  4. १८ वर्षे २०५ दिवस – व्हीजे जोशिता (RCB) विरुद्ध GG, २०२५
  5. १८ वर्षे २०६ दिवस – अॅलिस कॅप्सी (DC) विरुद्ध RCB, २०२३

चौथा सामन्याची स्थिती

रविवारी नाणेफेक गमावून फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेल्या भारताने निर्धारित षटकांत २ गडी गमावून २२१ धावा फटकावल्या.भारताकडून स्मृती मानधना आणि शफाली वर्मा यांनी पहिल्या विकेटसाठी १६२ धावांची भागीदारी रचली. शफाली ४८ चेंडूत ८० धावा करून बाद झाली, तर शफाली ४६ चेंडूत ७९ धावा काढत माघारी गेली. कर्णधार हरमनप्रीत कौर (१६ नाबाद) आणि रिचा घोष (४० नाबाद) यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ५३ धावांची अखंड भागीदारी रचत संघाला २२१ धावांपर्यंत पोहचवले.

हेही वाचा : 4 ओव्हर, 7 रन आणि 8 विकेट…कोणत्या गोलंदाजाने केला हा पराक्रम! भूतानच्या डावखुऱ्या गोलंदाजाने नावावर केला विश्वविक्रम

श्रीलंका फक्त १९१ धावांतच गारद

प्रत्युत्तरादाखल, श्रीलंकेचा संघ निर्धारित षटकामध्ये ६ गडी गमावून फक्त १९१ धावाच उभ्या करू शकला. कर्णधार चामारी अथापथुने संघाकडून ३७ चेंडूत सर्वाधिक ५२ धावा केल्या. हसिनी परेराने २० चेंडूत ७ चौकारांसह ३३ धावा केल्या, तर इमेशा दुलानीने २९ धावा काढल्या. भारताकडून अरुंधती रेड्डी आणि वैष्णवी शर्मा यांनी प्रत्येकी २, तर श्री चरणीने १ विकेट घेण्यात यश मिळवले.

