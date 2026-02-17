ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?
ट्रम्प यांच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा, युरोपियन युनियन, आणि इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) या १२ देशांच्या गटांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा सुरु केली आहे.यामुळे ४० देशांची युती होऊन १.५ अरब लोक आर्थिक मंचावर जोडले जाऊ शकतात. मात्र या प्रस्तावितेने अमेरिकेच्या चिंतेत भर पडली आहे.
दावोसमध्ये गेल्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये कॅनडा आणि युरोपियवन युनियनमध्ये CPTPP पुल बनवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याचा उद्देश दोन्ही बाजूंच्या पुरवठा साखळीला वाढविणे होता. यामुळे यामुळे कॅनडा, सिंगापूर, मेक्सिको, जपान, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांसाठी युरोपसोबत व्यापार अधिक सुलभ करणे असा याचा हेतू ठेवण्यात आला आहे.
या चर्चेतील सर्वा महत्वाचा मुद्दा म्गणून Rules of Origin म्हणजे उत्पादन कोणत्या देशाचे असेल हा होता. वाटाघाटी चर्चेत एकमत झाल्यास युरोपियन युनियन आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशतील देश कमी दराने वस्तू आणि घटकांचा व्यापार करु शकतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी त्यांचे विशेष दूत जॉन हॅनाफोर्ड यांना प्रादेशिक देशांच्या नेत्यांशी चर्चसाठी सिंगापूरला पाठवले आहे. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चा यशस्वी झाल्यास व्यारात विविधता येईल.
Ans: कनॅडा, CPTPP देश आणि युरोपियन युनियनसोबत व्यापार युती करुन अमेरिकेच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करत आहे.
Ans: जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स (DIHK) आणि ब्रिटिश चेंबर ऑफ कॉमर्स या व्यापारी संघटनांनी कॅनडाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.