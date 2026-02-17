Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Canada New Tade Alliance With 40 Countries Answer To Trumps Tariff Threat

ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

US Canada Relations : अमेरिका आणि कॅनडातील तणाव हा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. कॅनडावर ग्रीनलँडवरुन अमेरिकेचा वाद सुरु होता. दरम्यान ट्रम्प यांच्या धमकीला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी आता कॅनडाने केली आहे.

Updated On: Feb 17, 2026 | 08:20 PM
canada new tade alliance with 40 countries answer to trumps tariff threat

ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांच्या टॅरिफ दबावाला कॅनडाचे चोख उत्तर
  • ४० देशांसोबत व्यापार युती
  • अमेरिकेच्या चिंतेत भर
Canada new Trade Alliance : ओटावा : अमेरिका आणि कॅनडामध्ये पुन्हा एकदा तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. कॅनडाने अमेरिकेच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.  कॅनडा एक मोठा आंतरराष्ट्रीय व्यापारिक गठबंधन तयार करण्याच्या तयारीत आहे. यामुळे ट्रम्प यांची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ग्रीनलँडून युरोपीय देश आणि अमेरिकेत मोठा वाद सुरु होता. यावेळी त्यांनी युरोपीय देशांना टॅरिफची धमकी दिली होती. दरम्यान आता या टॅरिफला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी या देशांनी केली आहे.

Greenland Dispute : ट्रम्प यांचा मास्टरप्लॅन फसला? कॅनडा-फ्रान्सने उचललं हे मोठं पाऊल; ग्रीनलँड विकत घेण्याचं स्वप्न भंगणार?

काय आहे कॅनडाचा प्लॅन?

ट्रम्प यांच्या धमक्यांच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडा, युरोपियन युनियन, आणि इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) या १२ देशांच्या गटांमध्ये सहकार्य वाढविण्यावर चर्चा सुरु केली आहे.यामुळे ४० देशांची युती होऊन १.५ अरब लोक आर्थिक मंचावर जोडले जाऊ शकतात. मात्र या प्रस्तावितेने अमेरिकेच्या चिंतेत भर पडली आहे.

दावोसमध्ये गेल्या जानेवारी महिन्यात झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये कॅनडा आणि युरोपियवन युनियनमध्ये CPTPP पुल बनवण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. याचा उद्देश दोन्ही बाजूंच्या पुरवठा साखळीला वाढविणे होता. यामुळे यामुळे कॅनडा, सिंगापूर, मेक्सिको, जपान, व्हिएतनाम, मलेशिया आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांसाठी युरोपसोबत व्यापार अधिक सुलभ करणे असा याचा हेतू ठेवण्यात आला आहे.

फायदा कोणाला?

या चर्चेतील सर्वा महत्वाचा मुद्दा म्गणून Rules of Origin म्हणजे उत्पादन कोणत्या देशाचे असेल हा होता. वाटाघाटी चर्चेत एकमत झाल्यास युरोपियन युनियन आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशतील देश कमी दराने वस्तू आणि घटकांचा व्यापार करु शकतील. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी त्यांचे विशेष दूत जॉन हॅनाफोर्ड यांना प्रादेशिक देशांच्या नेत्यांशी चर्चसाठी सिंगापूरला पाठवले आहे. कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चर्चा यशस्वी झाल्यास व्यारात विविधता येईल.

अमेरिकेसमोरील आव्हाने

  • कॅनडा, युरोपियन युनियन, आणि इंडो-पॅसिफिक महासागर क्षेत्रात Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) युती झाल्यास याचा सर्वात मोठा धक्का अमेरिका फर्स्ट धोरणाला बसण्याची शक्यता आहे.
  • यामुळे अमेरिकन कंपन्यांना युरोपीय बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळणे कठीण होईल. परिणामी अमेरिकन वस्तूंवरील कर जास्त वाढेल आणि कॅनडा, युरोपला वस्तू सवलतीत मिळते. यामुळे अमेरिकेच्या निर्यातीच मोठी घट होण्याची शक्यता आहे.
  • तसेच डॉलरच्या वर्चस्वालाही धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे डॉलरऐवजी इतर चलनांचा वापर वाढेल.
  • तसेच इंडो-पॅसिफिक हे खनिजांचे केंद्र आहे. हा करार तपर अमेरिकेला यावरील नियंत्रण गमवावे लागेल.
ट्रम्प यांचा कॅनडावर हल्लोबोल; अमेरिकेचा फायदा घेतल्याचा आरोप करत दिली ‘ही’ मोठी धमकी

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेच्या टॅरिफला कॅनडा कसे प्रत्युत्तर देणार आहे?

    Ans: कनॅडा, CPTPP देश आणि युरोपियन युनियनसोबत व्यापार युती करुन अमेरिकेच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देण्याची तयारी करत आहे.

  • Que: कॅनडाच्या या प्रस्तावाला कोणत्या देशांनी पाठिंबा दिला आहे?

    Ans: जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्स (DIHK) आणि ब्रिटिश चेंबर ऑफ कॉमर्स या व्यापारी संघटनांनी कॅनडाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे.

Web Title: Canada new tade alliance with 40 countries answer to trumps tariff threat

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 17, 2026 | 08:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान
1

बांगलादेशात महिला राज संपुष्टात; Tarique Rahman बनले नवे पंतप्रधान

थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL
2

थरारक! इंडोनेशियात जमिनीला पडलं भगदाड; बघता-बघता ३ हेक्टर शेती गडप, VIDEO VIRAL

‘लष्कराचे हातातले बाहुले’ ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO
3

‘लष्कराचे हातातले बाहुले’ ; बलोच कार्यकर्त्याची पाकिस्तान सरकारवर टीका; जागतिक स्तरावर केला अपमान, VIDEO

‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा
4

‘राजकीय कारकीर्दीत Epstein बनत होता अडथळा’ ; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा खळबळजनक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

ट्रम्प यांच्या टॅरिफला कॅनडाचे चोख प्रत्युत्तर; ४० देशांसोबत व्यापार युती, अमेरिकेची वाढणार डोकेदुखी?

Feb 17, 2026 | 08:20 PM
Smoking आणि दीर्घकाळ बसण्याने वाढतो Blood Clots चा धोका; तरुणांमध्ये DVT समस्यांची वाढ

Smoking आणि दीर्घकाळ बसण्याने वाढतो Blood Clots चा धोका; तरुणांमध्ये DVT समस्यांची वाढ

Feb 17, 2026 | 08:19 PM
महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम

महागड्या क्रीमची गरज नाही फक्त हे एक काम करा आणि 5 रुपयांत पिंपल्सना करा रामराम

Feb 17, 2026 | 08:15 PM
Rashmika Vijay Wedding: ‘आम्ही तुमच्या लग्नाची Live स्ट्रीमिंग करू…’ Netflix ने दिली ऑफर, जोडप्याने दिला नकार!

Rashmika Vijay Wedding: ‘आम्ही तुमच्या लग्नाची Live स्ट्रीमिंग करू…’ Netflix ने दिली ऑफर, जोडप्याने दिला नकार!

Feb 17, 2026 | 08:02 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM
IND vs NED, T20 World Cup : नेदरलँड्सविरुद्ध सूर्याआर्मी करणार नवे प्रयोग! प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ‘या’ खेळाडूला मिळेल संधी?

IND vs NED, T20 World Cup : नेदरलँड्सविरुद्ध सूर्याआर्मी करणार नवे प्रयोग! प्लेइंग इलेव्हनमध्ये ‘या’ खेळाडूला मिळेल संधी?

Feb 17, 2026 | 07:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Mumbai : ‘टिपू सुलतान चौक’ प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप

Feb 17, 2026 | 07:39 PM
Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Suresh Dhas : एक दिवस थांबा, ब्रेन मॅपिंग आणि नार्कोटेस्ट मधून सत्य बाहेर येईल

Feb 17, 2026 | 07:32 PM
Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Mantralaya Bribe Case : Narhari Zirwal यांच्या मंत्रालयातील ऑफिसमध्ये ACB ची धाड, लिपिकाला पकडले!

Feb 17, 2026 | 07:21 PM
Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Ajit Pawar Plane Crash : रुपाली ठोंबरेंचा सरकारला इशारा; पार्थ पवार आणि पुणे महापौरांवरही डागली तोफ!

Feb 17, 2026 | 07:12 PM
Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Buldhana News : शहरातून काढण्यात आला भव्य मूक मोर्चा, जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन

Feb 17, 2026 | 07:07 PM
Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Sindhudurg : टिपू सुलतानच्या फोटोवरून हुसेन दलवाईंची समाजवादी पक्षावर टीका

Feb 17, 2026 | 02:40 PM
Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Sindhudurg : शिवसेना नेते संतोष थेराडे यांचे उदय सामंतांना आव्हान

Feb 17, 2026 | 02:12 PM