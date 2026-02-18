PAK vs NAM: पाकिस्तानसाठी हा सामना ‘करो या मरो’, ही एक चूक अन् पाक T20 World Cup 2026 मधून बाद!

पाकिस्तान आणि नामिबिया यांच्यातील टी-२० विश्वचषक २०२६ चा सामना आज, १८ फेब्रुवारी रोजी एसएससी क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. हा सामना पाकिस्तानसाठी महत्त्वाचा आहे. जर पाकिस्तानला २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात टिकून राहायचे असेल तर त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नामिबियाला हरवावे लागेल. जर नामिबियाने चुकून अपसेट केली तर पाकिस्तान या विश्वचषकातून बाहेर पडणार. नामिबियाचा एक खेळाडू आहे जो पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा धोका आहे.
तसेच विश्वचषकातील प्रत्येक गटातील फक्त दोनच संघ सुपर आठमध्ये प्रवेश करतील. पाकिस्तान सध्या गुणतालिकेत भारत आणि अमेरिकेनंतर तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारताने तीन सामन्यांतून तीन विजयांसह सुपर आठमध्ये स्थान मिळवले आहे. तर अमेरिका चार गुण आणि चांगल्या धावगतीमुळे दुसऱ्या स्थानावर आहे.
३० वर्षीय नामिबियाचा कर्णधार गेरहार्ड इरास्मस हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा धोका असण्याची अपेक्षा आहे. इरास्मस हा एक शक्तिशाली ऑफ-स्पिनर आहे, त्याच्याकडे जबरदस्त फलंदाजीची क्षमता आहे. त्याने दिल्लीत भारताविरुद्ध चार विकेट्स घेतल्या. इरास्मसने पाकिस्तानच्या उस्मान तारिकसारख्याच अॅक्शनने गोलंदाजी केली, ज्यामुळे भारतीय फलंदाजांना त्रास झाला. तो पाकिस्तानलाही त्रास देऊ शकतो. गेरहार्ड इरास्मस हा एक हुशार फलंदाज देखील आहे. तो फ्रँचायझी क्रिकेट देखील खेळतो आणि त्याला टी-२० चा मोठा अनुभव आहे. इरास्मसने त्याच्या कारकिर्दीत १५३ टी-२० सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये एक शतक आणि १५ अर्धशतकांसह २७१२ धावा केल्या आहेत.
गेराहार्ड इरास्मसने २०१९ मध्ये नामिबियाकडून आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. तेव्हापासून त्याने ६३ एकदिवसीय आणि ८० टी-२० सामने खेळले आहेत. एकदिवसीय सामन्यांमध्ये इरास्मसने दोन शतके आणि १७ अर्धशतकांसह २१७८ धावा केल्या आहेत. त्याच्याकडे ५३ विकेट्स देखील आहेत. टी-२० सामन्यांमध्ये इरास्मसने एक शतक आणि १३ अर्धशतकांसह १८७५ धावा केल्या आहेत. त्याने टी२० मध्ये ६४ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याचा इकॉनॉमी रेट फक्त ५.९४ आहे.