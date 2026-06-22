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‘नुकसान सोसेन पण…’; शूजची किंमत अन् Virat च्या ९,२३० रन्सचा किस्सा, कसोटी क्रिकेटवर Kohli चे उत्तर काय?

Updated On: Jun 22, 2026 | 04:00 PM IST
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सारांश

विराट कोहलीचा कसोटी क्रिकेटमधली कामगिरी अत्यंत चांगली राहिली आहे. 123 सामन्यांमध्ये त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये एकूण 9,230 रन्स केल्या आहेत. यामध्ये त्याने एकूण 30 शतके लगावली आहेत.

‘नुकसान सोसेन पण…’; शूजची किंमत अन् Virat च्या ९,२३० रन्सचा किस्सा, कसोटी क्रिकेटवर Kohli चे उत्तर काय?

विराट कोहली पुन्हा कसोटी क्रिकेट खेळणार? (फोटो - सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • टेस्ट क्रिकेट खेळण्यावर विराट कोहलीच भाष्य
  • विराट कोहलीने घेतली टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती
  • कोहलीने दिलेले उत्तर झाले व्हायरल 
Virat Kohli On Test Cricket: विराट कोहली ही केवळ भारतीय क्रिकेटमध्येच नव्हे तर इंटरनॅशनल क्रिकेटमधील एक महत्वाचे नाव आहे. चेस मास्टर अशी ओळख असलेल्या विराट कोहलीने नूतकेच कसोटी क्रिकेटमध्ये खेळण्यावर भाष्य केले आहे. एका कार्यक्रमात बोलताना कसोटी क्रिकेट खेळणार की नाही या प्रश्नावर दिलेले उत्तर चांगलेच चर्चेत आले आहे.

विराट कोहलीने कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व देखील केले आहे.  त्याने मागील वर्षी कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली होती. या ठिकाणी त्याने कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय फलंदाज अन् कर्णधार म्हणून आपली ओळख निर्माण केली होती. टेस्ट क्रिकेटमध्ये विराट कोहलीने 123 कसोटी सामने खेळले आहेत.

विराट कोहलीचा कसोटी क्रिकेटमधली कामगिरी अत्यंत चांगली राहिली आहे. 123 सामन्यांमध्ये त्याने टेस्ट क्रिकेटमध्ये एकूण 9,230 रन्स केल्या आहेत. यामध्ये त्याने एकूण 30 शतके लगावली आहेत. तसेच 31 अर्धशतके केली आहेत. टेस्ट क्रिकेटमध्ये 254 हा विराट कोहलीचा सर्वात मोठा वैयक्तिक स्कोअर राहिला आहे. कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वात जास्त रन्स करणारा तो चौथा भारतीय खेळाडू ठरला आहे.

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कसोटी क्रिकेटबाबत विराट कोहलीचे उत्तर काय?

एका कार्यक्रमात विराट कोहलीला कसोटी क्रिकेटबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. तू कसोटी क्रिकेटमध्ये जेवढे रन्स केल्या तेवढ्या तुझ्या शूज ब्रॅंडची किंमत आहे. तर शूजची किंमत वाढवण्यासाठी तू पुन्हा कसोटी क्रिकेट खेळशील का? असे विचारले. यावर गमंतीत विराट कोहलीने माझे नुकसान झाले तरी चालेल पण मी कसोटी क्रिकेटमध्ये परतणार नाही असे उत्तर दिले.

मैदानात उतरण्याआधी विराट कोहली ऐकतो ‘हे’ गाणं

भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज, विराट कोहली, पुन्हा एकदा चर्चेत आहे, आणि यावेळी त्याच्या सामन्यामुळे नाही, तर सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या एका वक्तव्यामुळे. त्याने नुकतेच आपल्या आवडत्या पंजाबी गायकाचे नाव उघड केले आहे आणि प्रत्येक सामन्यासाठी मैदानात उतरताना तो जे गाणे ऐकतो, ते शेअर केले आहे. त्याने या गाण्याला आपल्या आयुष्याची प्रेरणा म्हटले आहे.

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विराट कोहलीच्या ‘वन8 कम्युन’ या ब्रँडचा जागतिक प्रीमियर सोहळा दिल्लीतील द्वारका येथील यशोभूमी येथे पार पडला. या विशेष कार्यक्रमाला करण औजला देखील उपस्थित होता. या दोन कलाकारांना मंचावर एकत्र पाहून चाहते खूप रोमांचित झाले. या भेटीची सोशल मीडियावरही मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत आहे.

 

Web Title: Chase master virat kohli statement on playing to test cricket and his shoes brand price viral news

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Published On: Jun 22, 2026 | 03:56 PM

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