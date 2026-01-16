IND vs NZ 2nd ODI : ‘धुळीच्या खेळपट्ट्यांवर तयारीने चांगली…’, राजकोट सामन्यातील शतकवीर डॅरिल मिशेलने केला मोठा खुलासा 

IND vs NZ 2nd ODI :भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दूसरा सामना राजकोट येथे खेळवण्यात आला होता. या सामन्यात न्यूझीलंडने डॅरिल मिशेलच्या शतकाच्या जोरावर भारताचा ७ विकेट्सने पराभव केला होता. अशातच आता न्यूझीलंडचा फलंदाज डॅरिल मिशेल म्हणाला की लिंकन येथील न्यूझीलंड क्रिकेटच्या खास डिझाइन केलेल्या “पिच मार्की फॅसिलिटी” येथे सराव केल्याने त्याला उपखंडातील फिरकी-अनुकूल खेळपट्ट्यांवर प्रभुत्व मिळवता आले.
आयसीसी एकदिवसीय फलंदाजांच्या क्रमवारीत सुपरस्टार विराट कोहलीपेक्षा फक्त एका रेटिंग पॉइंटने मागे असलेल्या मिशेलने घरच्या मैदानावर भारताविरुद्ध शानदार फलंदाजी केली आहे, गेल्या चार सामन्यांमध्ये त्याने १३०, १३४, ८४ आणि नाबाद १३१ धावा केल्या आहेत. ३४ वर्षीय मिशेलने बुधवारी येथे न्यूझीलंडच्या सात विकेटने विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, ११७ चेंडूत नाबाद १३१ धावा केल्या आणि संघाला तीन सामन्यांची मालिका १-१ अशी बरोबरीत आणण्यास मदत केली.
हेही वाचा : ICC U19 World Cup : पहिल्या सामन्यात फेल, तरी वैभव सूर्यवंशीने रचला इतिहास! नितीश कुमारला मागे टाकत केला ‘हा’ विश्वविक्रम
तो म्हणाला, “ही अशी गोष्ट आहे जी अनेकांना दिसत नाही. तेजस्वी दिवे आणि टीव्हीपासून दूर तुम्ही केलेली कठोर परिश्रम, पण जेव्हा तुम्हाला बक्षिसे मिळतात तेव्हा ते नेहमीच छान असते असे मला वाटते.” मिशेल म्हणाला, “मला माझ्या देशासाठी खेळायला आवडते. मला जगभर प्रवास करायला आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळायला आवडते आणि तिन्ही स्वरूपात असे करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल मी खूप भाग्यवान आहे.” लिंकनमधील पिच मार्की सुविधा न्यूझीलंडच्या खेळाडूंना कोणत्याही दौऱ्यापूर्वी विशिष्ट परिस्थितीसाठी तयार करण्यास मदत करते आणि त्यांना हिवाळ्यातही सराव करण्याची परवानगी देते.
मिशेलला आशियाई उपखंडात लक्षणीय यश मिळाले आहे. त्याने तेथे ५६.०३ च्या सरासरीने १,४५७ एकदिवसीय धावा केल्या आहेत, ज्यात पाच शतके आणि सहा अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्याने भारतात १५ सामन्यांमध्ये ६६.७५ च्या सरासरीने ८०१ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये तीन शतके आणि तिन्ही अर्धशतके आहेत. पाकिस्तानमध्ये त्याने १२ सामन्यांत ४८ च्या सरासरीने ५७६ धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये दोन शतके आणि दोन अर्धशतके आहेत, तर श्रीलंकेत त्याने अद्याप एकही वनडे खेळलेला नाही.
हेही वाचा : इंग्लंडच्या T20 World Cup 2026 तयारीत मोठा अडथळा! भारत सरकारकडून ‘या’ दोन पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाही
मिचेल म्हणाला की आपण न्यूझीलंडचे लोक अशा प्रकारच्या मैदानांवर खेळून मोठे होत नाही. आपण उसळत्या, गवताळ विकेटवर खेळून मोठे होतो आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळण्याच्या स्वरूपासाठी आपल्या खेळाशी जुळवून घेण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. तो म्हणाला, “या परिस्थितीत मी कशी फलंदाजी करू इच्छितो याबद्दल मी समाधानी आहे, गोलंदाजांवर दबाव आणण्याचे मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग ते माझे पाय वापरणे असो, स्वीप करणे असो, क्रीज वापरणे असो, त्यांच्यावर (विरोधी संघावर) दबाव आणण्याचे अनेक मार्ग आहेत.” मिचेलने ९२ चेंडूत ११२ धावांच्या शानदार नाबाद खेळीबद्दल लोकेश राहुलचे कौतुक केले. तो म्हणाला, “मला वाटते की त्याने डाव संतुलित केला.”