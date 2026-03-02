Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Summer Food Recipe: उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कायमच तिखट आणि तेलकट पदार्थांचे सेवन करण्याऐवजी पचनास हलके असलेले पदार्थ खावेत. दुपारच्या आहारात दहीभात खाल्ल्यास पोट सुद्धा भरलेले राहील आणि शरीर हायड्रेट राहील.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:30 PM
उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

उन्हाळ्यात दुपारच्या जेवणात करा चविष्ट दही भाताचा बेत, शरीर कायमच राहील हायड्रेट

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीर हायड्रेट ठेवणे फार आवश्यक आहे. कारण कडक उन्हात बाहेर जाऊन आल्यानंतर शरीराला थंडाव्याची आवश्यकता असते. सतत येणाऱ्या घामामुळे शरीरातील पाण्याची पातळी कमी होऊन जाते. अशावेळी थकवा, अशक्तपणा वाढू लागतात. शरीरात वाढलेल्या अशक्तपणामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये शरीर थंड ठेवण्यासाठी थंड ताक, दही, सरबत इत्यादी पदार्थ प्यावेत. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये दही भात बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ ऑफिसच्या डब्यासाठी किंवा लहान मुलांसाठी सुद्धा बनवू शकता. दहीभात हा पदार्थ १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होणारे पदार्थ खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडतात. दह्यामधील चांगले बॅक्टेरिया पचनक्रिया निरोगी ठेवण्यास मदत करतात. दिवसभर शरीर हायड्रेट आणि फ्रेश ठेवण्यासाठी आहारात वेगवेगळ्या पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे. पण दही केवळ दुपारच्या आहारातच खावे. संध्याकाळच्या वेळी दही भात खाल्ल्यास पचनाच्या समस्या उद्भवण्याची जास्त शक्यता असते. चला तर जाणून घेऊया दहीभात बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

Recipe : बोरिंग जेवणाला क्षणात मजेदार करा, झटपट घरी बनवा गव्हाचे पिठाचे पापड

साहित्य:

  • दही
  • शिजवलेला भात
  • हिरवी मिरची
  • डाळिंबाचे दाणे
  • मीठ
  • आलं
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
  • लाल सुक्या मिरच्या
  • उडदाची डाळ
  • दूध
Holi Special Recipe : यंदाच्या होळीला घरी बनवा चटपटीत ‘आलू टिक्की चाट’

कृती:

  • दहीभात बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, शिजवून घेतलेला भात थंड करून घ्या. त्यानंतर मोठ्या वाटीमध्ये दही घेऊन त्यात चवीनुसार मीठ टाका.
  • त्यानंतर त्यात दूध टाकून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात शिजवलेला भात घालून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • तयार केलेला दहीभात काहीवेळ तसाच झाकून ठेवा. यामुळे भात दह्यात व्यवस्थित मिक्स होईल.
  • फोडणीच्या वाटीमध्ये तूप किंवा तेल गरम करून घ्या. गरम तुपात मोहरी, उडीद डाळ, सुक्या लाल मिरच्या आणि कढीपत्याची पाने घालून फोडणी व्यवस्थित भाजा.
  • तयार केलेली फोडणी दहिभातामध्ये ओतून मिक्स करा. त्यावर वरून डाळिंबाचे दाणे आणि बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला खमंग दहीभात.

Published On: Mar 02, 2026 | 03:30 PM

