भावाचा विषय हार्ड ए! थेट मधमाशीच्या पोळ्यात घातला हात अन् डोक्यावर… पाहताच पायाखालची जमीन सरकेल; Video Viral

Man VS Bee : स्टंट त्याने केला पण धडकी सर्वांना भरली...! तरुणाच्या अनोख्या स्टंटचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आला असून यात त्याने मधमाशांसोबत पंगा घेतल्याचे दिसून आले.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:28 PM
(फोटो सौजन्य: X)

  • मधमाशांसोबत पंगा घेतला अन् तरुणाने अजबच करून दाखवलं.
  • मधमाशांच्या पोळ्याजवळ जाऊन तरुणाने अनोखा स्टंट करून दाखवला.
  • व्हिडिओतील दृश्यांनी सर्व युजर्सना थक्क करून सोडलं आहे.
सोशल मिडिया एक असे प्लॅटफाॅर्म आहे जिथे दररोज अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हिडिओज शेअर केले जातात. कधीही न पाहिलेले दृष्य तुम्हाला सोशल मिडियावर पाहायला मिळते. लोक व्हायरल होण्यासाठी इंटरनेटवर अजब-गजब गोष्टी करताना दिसतात. असाच एक अनोखा आणि अंगावर काटा आणणारा व्हिडिओ सोशल मिडियावर शेअर करण्यात आला आहे ज्यातील दृष्यांनी सर्वांनाच थक्क करुन सोडलं. व्हिडिओमध्ये एक तरुण आपला साहस दाखवत चक्क मधमाशांच्या पोळ्याजवळ जाताना दिसतो. एवढंच काय तर तो मधमाशांच्या या पोळ्यात हात देखील घालतो. मधमाशी एक अशी किटक आहे जिच्या एका डंकानेच शरीरावर तीव्र वेदना होऊ लागताता, यामुळे त्वचा सुजू लागते. हेच कारण आहे की, कुणीही मधमाशीचं पोळ पाहताच त्याच्या जवळ जाण्याची हिम्मत करत नाही. पण अलिकडे मात्र व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक अनोखेच दृष्य दिसले ज्याचा कुणी विचारही केला नसावा. नक्की काय घडलं ते चला सविस्तर जाणून घेऊया.

चिमुकलीच्या धाडसाला सलाम! थेट मगरीलाच मायेने कुरवाळू लागली अन् पाहणाऱ्यांच्या पोटात आला गोळा; Video Viral

काय घडलं व्हिडिओत?

सोशल मिडियावर वेगाने व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, एक तरुण मधमाशांच्या पोळ्याजवळ जात असल्याचे दिसते. त्याच्या चेहऱ्यावर अजिबात भीती नसते आणि कॅमेराकडे बघत तो थेट आपल्या हातात मूठभर मधमाशा घेतो आणि त्यांना आपल्या डोक्यावर ठेवतो. त्याच्या चेहऱ्यावर मधमाशांचा कळप फिरत असतो पण त्याच्या चेहऱ्यवरची एक रेखही डगमळत नाही. तरुणाचे हे कृत्य आता सर्वांनाच धडकी भरवत असून व्हिडिओमध्ये पुढे काय घडलं ते अद्याप स्पष्ट झालं नाही. त्याचा हा स्टंट सर्वांनाच थक्क करत असून व्हिडिओला आतापर्यंत एका लाखाहून अधिकच्या व्युज मिळाल्या आहेत.

शिकार करायला बगळा सज्ज पण तितक्यातच सापाने पलटला वार, मान आवळली अन्… शिकारीचा Video Viral

तरुणाचा हा व्हिडिओ @Simple__Bandaa_ नावाच्या एक्स अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘भावाचा कंटेंट कुणीही कॉपी करू शकत नाही’. व्हिडिओला आतापर्यंत लाखो व्युज मिळाल्या असून हजारो युजर्सने व्हिडिओवर कमेंट करत यावर आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. एका युजरने लिहिले आहे, “असा धोकादायक स्टंट कॉपी करण्याची हिंमत कोणीही करणार नाही” तर दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “मला तर पाहूनच भीती वाटली” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “अरे त्या मधमाशा काय याच्या नातेवाईक आहेत का? त्याला भीती कशी नाही वाटली?”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही. 

Published On: Mar 02, 2026 | 03:28 PM

