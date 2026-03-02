Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह

जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह
छत्री तलाव-हनुमान गढी मार्गावरील घटना
मृताची ओळख पटविण्याचे आवाहन
अमरावती: शहरातील फ्रेजरपुरा पोलिस ठाणे हद्दीतील छत्री तलाव ते हनुमान गढी मार्गावरील जंगल परिसरात असणाऱ्या एका विहिरीत अनोळखी इसमाचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली आहे. रविवारी दुपारच्या सुमारास ही घटना उघडकीस आली. ही घटना घातपाताचा संशय निर्माण करणारी आहे.
वडाळी वनपरिक्षेत्रातील जेवड बिटच्या जंगल परिसरात कामासाठी गेलेल्या काही मजुरांना विहिरीत संशयास्पद स्थितीत एका तरुणाचा मृतदेह दिसून आला. त्यांनी तत्काळ फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याला कळविले. माहिती मिळताच पोलिस पथक घटनास्थळी दाखल झाले. घटनेची गंभीर दखल घेत पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे, एसीपी संजय खताळे तसेच फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी अग्निशमनच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढला. मृतदेह पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत असल्याने ओळख पटविणे कठीण झाले आहे. मृतदेह विहिरीतून बाहेर मृत्युचे नेमके कारण पोस्टमार्टम अहवालानंतरच स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
सर्व अंगांनी तपास परिसरातील बेपत्ताविकांची माहितीही तपासली जात आहे. मृत व्यक्तीची ओळख पटविण्यासाठी पोलिसांनी नागरिकांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले आहे. संबंधितांना काही माहिती असल्यास फ्रेजरपुरा पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
लोणी काळभोरमध्ये गुटख्याचा काळाबाजार उघड
लोणी काळभोर पोलीस स्टेशन, पुणे शहर व अन्न व औषध प्रशासन विभाग यांनी संयुक्त धडक कारवाई करत लोणी काळभोर गावातील पवार हाइट्स, खोकलाई देवी चौक येथील ‘मे. पवार पान शॉप’वर छापा टाकून ४७,२९७ रुपयांचा प्रतिबंधित गुटखा, पानमसाला व तंबाखूजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. या प्रकरणी दोन जणांना अटक करण्यात आली असून, त्यांच्याविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
संबंधित दुकानात बंदी घातलेले गुटखा व पानमसाला मोठ्या प्रमाणात साठवून त्याची विक्री सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दुपारी सुमारे २.१५ वाजता संयुक्त पथकाने छापा टाकला. तपासणीदरम्यान दुकानात विविध तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीसाठी ठेवलेले आढळून आले. पथकाने तात्काळ ४७,२९७ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करून दुकानातील गणेश बाळू भंडलकर व निलेश वसंत पवार (दोन्ही रा. लोणी गाव) यांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. जप्त केलेला माल पुढील तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आला असून प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.