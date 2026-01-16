Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Sports »
  • T20 World Cup 2026 Englands Adil Rashid And Rehan Ahmed Have Not Received Visas From The Government

इंग्लंडच्या T20 World Cup 2026 तयारीत मोठा अडथळा! भारत सरकारकडून ‘या’ दोन पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाही 

पुढील महिन्यात ७ फेब्रुवारीपासून टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धा सुरू होणार आहे. दरम्यान, इंग्लंडचे भारत सरकारकडून इंग्लंडचे फिरकीपटू आदिल रशीद आणि रेहान अहमद यांना अद्याप व्हिसा जारी करण्यात आलेला नाही.

Updated On: Jan 16, 2026 | 03:07 PM
A major hurdle in England's T20 World Cup 2026 preparations! The Indian government has not yet granted visas to these two players of Pakistani origin.

इंग्लंडचे फिरकीपटू आदिल रशीद आणि रेहान अहमद(फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:

T20 World Cup 2026 : पुढील महिन्यात ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी सर्वच पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत. दरम्यान, इंग्लंड संघाच्या तयारीत मात्र अडथळे निर्माण झाले आहेत. भारत सरकारकडून इंग्लंडचे फिरकीपटू आदिल रशीद आणि रेहान अहमद यांना अद्याप व्हिसा जारी केलेला नाही. असा दावा एका वृत्तात करण्यात आला आहे. द गार्डियनच्या मते, या विलंबाचा अर्थ असा आहे की पाकिस्तानी वंशाचे हे दोन खेळाडू या आठवड्याच्या शेवटी सहा मर्यादित षटकांच्या सामन्यांसाठी (तीन एकदिवसीय आणि तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय) उर्वरित संघासह श्रीलंकेला जाऊ शकणार नाहीत. ते त्यांच्या संघात कधी सामील होतील हे देखील स्पष्ट नाही.

हेही वाचा : IND vs NZ 2nd ODI : ‘न्यूझीलंडचा विजय पाहून….’ भारताचे माजी दिग्गज फलंदाज गावस्कर यांनी केले आश्चर्य व्यक्त

रशीद सध्या एसए२० मध्ये खेळत आहे, तर अहमद बिग बॅश लीगसाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे आणि व्हिसा मिळाल्यानंतर तो संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ईसीबी) आश्वासन देण्यात आले आहे की त्यांच्या अर्जावर कोणताही आक्षेप नाही आणि प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडून मदत मागितली आहे. रशीद आणि अहमद सध्या उपलब्ध नसल्याने, लियाम डॉसन हा संघाचा एकमेव स्पेशालिस्ट स्पिनर आहे, म्हणजेच विल जॅक्स आणि जेकब बेथेल यांना मूळ नियोजित वेळेपेक्षा जास्त गोलंदाजी करावी लागू शकते. इंग्लंड २२ जानेवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्याने श्रीलंका दौऱ्याची सुरुवात करेल.

हेही वाचा : IND vs USA, U19 World Cup 2026 : भारताची U19 World Cup ची विजयी सुरुवात! हेनिल पटेलच्या वादळात अमेरिका उद्ध्वस्त

इंग्लंडचा टी-२० विश्वचषक मोहीम ८ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत नेपाळविरुद्ध सुरू होईल आणि दोन्ही खेळाडू स्पर्धेसाठी वेळेत परवानगी मिळतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे. मुस्तफिजूर रहमानच्या वादानंतर विरोधी पक्षाने भारतात प्रवास न करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे इंग्लंडचा बांगलादेशविरुद्धचा गट सामना कोलकाता येथे होईल की नाही हे देखील पाहणे बाकी आहे. जर त्यांचे सामने तटस्थ ठिकाणी खेळवले गेले नाहीत तर बांगलादेशने स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली आहे. तथापि, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आशावादी आहे की नियोजित वेळापत्रक बदलले जाईल. दोन्ही देशांमधील राजकीय तणावानंतर बीसीसीआयने इंडियन प्रीमियर लीग फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सना वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूरला त्यांच्या संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले तेव्हा बांगलादेशशी वाद सुरू झाला

Web Title: T20 world cup 2026 englands adil rashid and rehan ahmed have not received visas from the government

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 16, 2026 | 03:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 
1

IND vs NZ : सूर्याआर्मी न्यूझीलंडविरुद्धच्या T20I लढतीसाठी सज्ज! भारतीय संघात कोण ‘इन’ आणि कोण ‘आऊट’? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 
2

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी
3

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत
4

T20 World Cup 2026 : बांगलादेश खेळणार की बाॅयकाॅट होणार? आयसीसीने 21 जानेवारीपर्यंतची दिली अंतिम मुदत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

‘Dhurandhar’ चा बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ, 7व्या आठवड्यातही चित्रपटाने गाजवला कमाईचा डंका; ‘पुष्पा २’चा रेकॉर्ड धोक्यात?

Jan 19, 2026 | 07:37 PM
Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

Budget 2026: रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा! गृहकर्जावर करसवलत आणि ‘इन्फ्रा’ दर्जा मिळण्याची शक्यता?

Jan 19, 2026 | 07:37 PM
Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Syria War: सीरियात अमेरिकेचा ‘गेम ओव्हर’! तेल आणि वायूचे साठे सरकारच्या ताब्यात; USच्या पाठिंब्यावर चालणाऱ्या ‘SDF’ने टेकले गुडघे

Jan 19, 2026 | 07:36 PM
ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

ZP Election 2026 : निवडणुकीचा रणसंग्राम; रत्नागिरीत निवडणुकीसाठी भाजपकडून उमेदवार जाहीर

Jan 19, 2026 | 07:34 PM
Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Gaza Peace Plan : युद्ध थांबवण्यासाठी ट्रम्प पुन्हा मैदानात? बोर्ड ऑफ पीस स्थापन करण्याची केली घोषणा, पुतिनसह भारताला निमंत्रण

Jan 19, 2026 | 07:20 PM
धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

धक्कादायक! नोकरीचे आमीष नंतर महिलांसोबत लैंगिक संबंध अन् अश्लील व्हिडिओ रेकॉर्ड; 3 आरोपींना अटक

Jan 19, 2026 | 07:17 PM
Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Sulawesi cave: ‘आपण पृथ्वीवर एकटे नव्हतो ते पण होते…’ इंडोनेशियाच्या गुहेत सापडले आधुनिक मानवाच्या अस्तित्वाचे पुरावे

Jan 19, 2026 | 07:16 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM
Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Pimpri Chinchwad : 20 तारखेला महायुतीचे सर्व उमेदवार एकत्र अर्ज दाखल करणार बाळा भेगडे

Jan 19, 2026 | 05:27 PM
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM