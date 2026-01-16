इंग्लंडच्या T20 World Cup 2026 तयारीत मोठा अडथळा! भारत सरकारकडून ‘या’ दोन पाकिस्तानी वंशाच्या खेळाडूंना अद्याप व्हिसा नाही 

T20 World Cup 2026 : पुढील महिन्यात ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक २०२६ साठी सर्वच पक्ष जोरदार तयारीला लागले आहेत. दरम्यान, इंग्लंड संघाच्या तयारीत मात्र अडथळे निर्माण झाले आहेत. भारत सरकारकडून इंग्लंडचे फिरकीपटू आदिल रशीद आणि रेहान अहमद यांना अद्याप व्हिसा जारी केलेला नाही. असा दावा एका वृत्तात करण्यात आला आहे. द गार्डियनच्या मते, या विलंबाचा अर्थ असा आहे की पाकिस्तानी वंशाचे हे दोन खेळाडू या आठवड्याच्या शेवटी सहा मर्यादित षटकांच्या सामन्यांसाठी (तीन एकदिवसीय आणि तीन टी-२० आंतरराष्ट्रीय) उर्वरित संघासह श्रीलंकेला जाऊ शकणार नाहीत. ते त्यांच्या संघात कधी सामील होतील हे देखील स्पष्ट नाही.
रशीद सध्या एसए२० मध्ये खेळत आहे, तर अहमद बिग बॅश लीगसाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे आणि व्हिसा मिळाल्यानंतर तो संघात सामील होण्याची अपेक्षा आहे. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाला (ईसीबी) आश्वासन देण्यात आले आहे की त्यांच्या अर्जावर कोणताही आक्षेप नाही आणि प्रक्रिया जलद करण्यासाठी ब्रिटिश सरकारकडून मदत मागितली आहे. रशीद आणि अहमद सध्या उपलब्ध नसल्याने, लियाम डॉसन हा संघाचा एकमेव स्पेशालिस्ट स्पिनर आहे, म्हणजेच विल जॅक्स आणि जेकब बेथेल यांना मूळ नियोजित वेळेपेक्षा जास्त गोलंदाजी करावी लागू शकते. इंग्लंड २२ जानेवारी रोजी कोलंबो येथे होणाऱ्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्याने श्रीलंका दौऱ्याची सुरुवात करेल.
इंग्लंडचा टी-२० विश्वचषक मोहीम ८ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत नेपाळविरुद्ध सुरू होईल आणि दोन्ही खेळाडू स्पर्धेसाठी वेळेत परवानगी मिळतील की नाही हे पाहणे बाकी आहे. मुस्तफिजूर रहमानच्या वादानंतर विरोधी पक्षाने भारतात प्रवास न करण्याचा आग्रह धरल्यामुळे इंग्लंडचा बांगलादेशविरुद्धचा गट सामना कोलकाता येथे होईल की नाही हे देखील पाहणे बाकी आहे. जर त्यांचे सामने तटस्थ ठिकाणी खेळवले गेले नाहीत तर बांगलादेशने स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली आहे. तथापि, भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आशावादी आहे की नियोजित वेळापत्रक बदलले जाईल. दोन्ही देशांमधील राजकीय तणावानंतर बीसीसीआयने इंडियन प्रीमियर लीग फ्रँचायझी कोलकाता नाईट रायडर्सना वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूरला त्यांच्या संघातून काढून टाकण्याचे निर्देश दिले तेव्हा बांगलादेशशी वाद सुरू झाला