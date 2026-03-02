रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

मर्सिडीज-बेंझ भारतात अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करत असते. नुकतेच कंपनीने लक्झरी एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये नवीन Mercedes V-Class लाँच केली आहे. या नवीन एमपीव्हीमध्ये कोणते फीचर्स, पॉवरफुल इंजिन दिले आहे? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.
मर्सिडीज-बेंझने भारतात लक्झरी एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये नवीन मर्सिडीज-बेंझ व्ही-क्लास लाँच केली आहे. कंपनी ही एमपीव्ही अनेक उत्कृष्ट फीचर्ससह ऑफर करते. चला या कारच्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊयात.
या एमपीव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम आणि आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात एलईडी लाइट्स, सहा सीट्सचा पर्याय, एअरमॅटिक एअर सस्पेन्शन, वेंटिलेटेड आणि मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, वायरलेस चार्जर, AMG लाइन एक्स्टेरिअर आणि इंटेरिअर, MBUX टच डिस्प्ले, 18 इंच अलॉय व्हील्स, बर्मेस्टरचा 15 स्पीकर ऑडिओ सिस्टीम, एम्बियंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोअर्स, सात एअरबॅग्स, ड्रायव्हर कॅमेरा, 360 डिग्री कॅमेरा, आयसोफिक्स चाइल्ड अँकरेज, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आणि ADAS सारखी प्रगत सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत.
कंपनीकडून ही एमपीव्ही पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पेट्रोल व्हेरियंटमध्ये दोन लिटर क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले असून ते 170+15 किलोवॅट इतकी पॉवर निर्माण करते. तर डिझेल व्हेरियंटमध्ये 1951 सीसी क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले असून त्यातून 174 किलोवॅट इतकी पॉवर मिळते. दोन्ही इंजिनसोबत 9G-Tronic ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे.
मर्सिडीजने भारतात ही V-Class एमपीव्ही सुमारे 1.40 कोटी रुपये (इंट्रोडक्टरी किंमत) पासून लाँच केली आहे. ही कार बुक करण्यासाठी 5 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट भरावी लागेल. तसेच कंपनीकडून डिलिव्हरी प्राधान्यक्रमानुसार दिली जाणार आहे.