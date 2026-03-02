Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

भारतात मर्सिडीजच्या अनेक कार लोकप्रिय आहेत. नुकतेच कंपनीने मार्केटमध्ये Mercedes V-Class ही त्यांची नवीन कार लाँच केली आहे. चला याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:21 PM
फोटो सौजन्य: @MercedesBenz/ X.com

फोटो सौजन्य: @MercedesBenz/ X.com

Follow Us:
Follow Us:
  • Mercedes Benz च्या अनेक कार भारतात लोकप्रिय
  • Mercedes V-Class झाली लाँच
  • सुरवातीची किंमत 1.40 कोटी रुपये
भारतीय ऑटो बाजारात अनेक लक्झरी कार उत्पादक कंपन्या आहेत. अशीच एक लोकप्रिय कंपनी म्हणजे Mercedes-Benz. प्रत्येक सेलिब्रेटी आणि उद्योगपतींच्या ताफ्यात मर्सिडीजच्या कार दिसतातच. आता नुकतेच मर्सिडीजची नवीन कार भारतात लाँच करण्यात आली आहे. चला याबद्दल जाणून घेऊयात.

मर्सिडीज-बेंझ भारतात अनेक सेगमेंटमध्ये कार ऑफर करत असते. नुकतेच कंपनीने लक्झरी एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये नवीन Mercedes V-Class लाँच केली आहे. या नवीन एमपीव्हीमध्ये कोणते फीचर्स, पॉवरफुल इंजिन दिले आहे? त्याबद्दल जाणून घेऊयात.

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…

मर्सिडीज-बेंझ व्ही-क्लास लाँच

मर्सिडीज-बेंझने भारतात लक्झरी एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये नवीन मर्सिडीज-बेंझ व्ही-क्लास लाँच केली आहे. कंपनी ही एमपीव्ही अनेक उत्कृष्ट फीचर्ससह ऑफर करते. चला या कारच्या खास वैशिष्ट्यांबद्दल जाणून घेऊयात.

काय आहेत खास फीचर्स?

या एमपीव्हीमध्ये अनेक प्रीमियम आणि आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. यात एलईडी लाइट्स, सहा सीट्सचा पर्याय, एअरमॅटिक एअर सस्पेन्शन, वेंटिलेटेड आणि मसाज फंक्शन असलेल्या सीट्स, वायरलेस चार्जर, AMG लाइन एक्स्टेरिअर आणि इंटेरिअर, MBUX टच डिस्प्ले, 18 इंच अलॉय व्हील्स, बर्मेस्टरचा 15 स्पीकर ऑडिओ सिस्टीम, एम्बियंट लाइटिंग, इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोअर्स, सात एअरबॅग्स, ड्रायव्हर कॅमेरा, 360 डिग्री कॅमेरा, आयसोफिक्स चाइल्ड अँकरेज, यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आणि ADAS सारखी प्रगत सेफ्टी फीचर्स देण्यात आले आहेत.

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

किती दमदार आहे इंजिन?

कंपनीकडून ही एमपीव्ही पेट्रोल आणि डिझेल अशा दोन्ही इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पेट्रोल व्हेरियंटमध्ये दोन लिटर क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले असून ते 170+15 किलोवॅट इतकी पॉवर निर्माण करते. तर डिझेल व्हेरियंटमध्ये 1951 सीसी क्षमतेचे इंजिन देण्यात आले असून त्यातून 174 किलोवॅट इतकी पॉवर मिळते. दोन्ही इंजिनसोबत 9G-Tronic ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन देण्यात आले आहे.

किंमत

मर्सिडीजने भारतात ही V-Class एमपीव्ही सुमारे 1.40 कोटी रुपये (इंट्रोडक्टरी किंमत) पासून लाँच केली आहे. ही कार बुक करण्यासाठी 5 लाख रुपये बुकिंग अमाउंट भरावी लागेल. तसेच कंपनीकडून डिलिव्हरी प्राधान्यक्रमानुसार दिली जाणार आहे.

 

Web Title: Nw mpv mercedesbenz vclass launched know price features and booking amount

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 03:21 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…
1

25 हजार पगारातही ‘ही’ EV तुमच्या आवाक्यात! 1 लाखाचे डाउन पेमेंट आणि EMI फक्त…

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या
2

Maruti Brezza की Tata Nexon, रोजच्या वापरासाठी कोणती कार बेस्टमध्ये बेस्ट? जाणून घ्या

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक
3

3 लाखांचं डाउन पेमेंट आणि Skoda Slavia थेट तुमच्या दारात हजर! EMI तर एकदमच शुल्लक

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद
4

33 किमीचा मायलेज अन् किंमत 6.25 लाख रुपये! February 2026 मध्ये ग्राहकांनी ‘या’ कारला दिलासा तुफान प्रतिसाद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

रस्त्यावर आता या लक्झरी कारचा जलवा! Mercedes‑Benz V‑Class झाली लाँच; बुकिंगसाठी भरावे लागणार तब्बल 5 लाख रुपये

Mar 02, 2026 | 03:21 PM
‘तो यासाठी लायक आहे…’, संगीतासोबत घटस्फोटाच्या दरम्यान प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे विधान चर्चेत, विजय थलापतीबद्दल म्हणाली….

‘तो यासाठी लायक आहे…’, संगीतासोबत घटस्फोटाच्या दरम्यान प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे विधान चर्चेत, विजय थलापतीबद्दल म्हणाली….

Mar 02, 2026 | 03:20 PM
Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह

Crime News: जंगलातील विहिरीत आढळला कुजलेला मृतदेह

Mar 02, 2026 | 03:19 PM
‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर

‘सनई चौघडे’च्या पमा परबची होळी खास! मेघना एरंडे जोशींच्या गोड आठवणी; १६ मार्चपासून नव्या मालिकेची रंगतदार सुरुवात झी मराठीवर

Mar 02, 2026 | 03:17 PM
Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Saudi Aramco: जगाची ‘ऑईल बॅंक’ धुराच्या गर्तेत! इराणने सौदीच्या सर्वात मोठ्या रिफायनरीला केलं भस्मसात; जागतिक बाजाराला फटका

Mar 02, 2026 | 03:14 PM
Government Jobs for Agniveer : अग्निवीर आणि माजी सैनिकांना रेल्वेमध्ये मिळणार नोकऱ्या, इतक्या हजार पदांसाठी होणार भरती

Government Jobs for Agniveer : अग्निवीर आणि माजी सैनिकांना रेल्वेमध्ये मिळणार नोकऱ्या, इतक्या हजार पदांसाठी होणार भरती

Mar 02, 2026 | 03:11 PM
Nanded News : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; जलसंपदा विभागात १० हजार पदांवर भरती

Nanded News : स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्णसंधी; जलसंपदा विभागात १० हजार पदांवर भरती

Mar 02, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM