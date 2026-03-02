Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘तो यासाठी लायक आहे…’, संगीतासोबत घटस्फोटाच्या दरम्यान प्रसिद्ध अभिनेत्रीचे विधान चर्चेत, विजय थलापतीबद्दल म्हणाली….

अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनचे एक भाषण सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून काही तासांतच लोकांनी याला विजय आणि त्रिशा यांच्या दीर्घकालीन नात्याशी जोडण्यास सुरुवात केली.

Updated On: Mar 02, 2026 | 03:20 PM
थलापती विजयची पत्नी संगीता सोर्नालिंगम यांनी अलिकडेच घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यांनी विजयचे एका अभिनेत्रीसोबत विवाहबाह्य संबंध असल्याचा आरोप केला होता. याचिकेत कोणत्याही नावाचा उल्लेख नसला तरी, सोशल मीडियावर त्यामुळे चर्चा सुरू झाल्या. काही तासांतच लोकांनी याला विजय आणि त्रिशा कृष्णन यांच्या दीर्घकालीन नात्याशी जोडण्यास सुरुवात केली.

विजय आणि त्रिशा यांनी बऱ्याच काळापासून चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केल्यामुळे या गोष्टी वेगाने पसरत आहेत. गेल्या वर्षी दुबईतील SIIMA अवॉर्ड्समध्ये, जेव्हा त्रिशाने इंडस्ट्रीमध्ये २५ वर्षे साजरी केली, तेव्हा तिने विजयसाठी तिच्या भाषणात म्हटले होते, “मी त्याला त्याच्या नवीन प्रवासासाठी शुभेच्छा देऊ इच्छिते. तो जे स्वप्न पाहतो ते खरे होवो, कारण तो त्याला पात्र आहे.” हे भाषण आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.

विजय आणि त्रिशा हे तमिळ चित्रपटसृष्टीतील सर्वात लोकप्रिय ऑन-स्क्रीन जोडप्यांपैकी एक आहेत. त्यांनी “घिल्ली” (२००४), “थिरुपाची” (२००५), “आथी” (२००६) आणि “कुरुवी” (२००८) सारख्या हिट चित्रपटांमध्ये एकत्र काम केले. या चित्रपटांनी त्यांची केमिस्ट्री आणखी मजबूत केली. “कुरुवी” नंतर, हे दोघे बराच काळ पडद्यावर एकत्र दिसले नाहीत. “घिल्ली” च्या चित्रीकरणादरम्यान ते खूप जवळ आले होते अशा अफवा इंडस्ट्रीमध्ये पसरल्या होत्या.

विजयच्या कुटुंबाने त्याला त्रिशापासून दूर राहण्यास सांगितले होते असे म्हटले जात होते. दोघांनीही नेहमीच अशा अफवांचे खंडन केले आहे, ते फक्त “मित्र” असल्याचे म्हटले आहे. असे असूनही, त्यांची जोडी आणि अफवा चाहत्यांमध्ये चर्चेचा विषय राहिली. जवळजवळ १५ वर्षांनंतर, ते पुन्हा “लिओ” (२०२३) मध्ये एकत्र दिसले, ज्यामुळे चाहत्यांसाठी गोड आठवणी परत आल्या. लोकांनी त्यांच्या भूतकाळातील अफेअर्स आणि अफवांबद्दलच्या गोष्टी शेअर करण्यास सुरुवात केली, ज्याला सोशल मीडियावर लोकप्रियता मिळाली.

‘तुंबाड 2’ची कथा अधिक रोमांचक होणार, बहुप्रतीक्षित सिक्वेलमध्ये झळकणार Nawazuddin Siddiqui; लवकरच चित्रिकरण सुरू

विजयने १९९९ मध्ये संगीता सोर्नालिंगमशी लग्न केले. त्यांना जेसन संजय आणि दिव्या साशा ही दोन मुले आहेत. स्टार असूनही, विजयने नेहमीच त्याचे वैयक्तिक आयुष्य जनतेपासून दूर ठेवले आहे. आतापर्यंत, विजय किंवा त्रिशा या दोघांनीही या नवीन अफवेवर किंवा अफवांवर भाष्य केलेले नाही. चाहते अजूनही त्यांच्या प्रतिक्रियांची वाट पाहत आहेत. भविष्यात काय होते आणि कोणते नवीन रहस्य उघड होतात हे पाहणे बाकी आहे.

Bigg Boss Marathi 6: Get Lost! घरात Entry घेताच रेवा घेणार रुचिताशी पंगा, घरात पुढे काय घडणार? पाहा प्रोमो

Published On: Mar 02, 2026 | 03:20 PM

