ENG vs ITA, T20 World Cup : इंग्लंडसाठी विजय आवश्यक! TOSS जिंकून घेतला फलंदाजीचा निर्णय; इटली करणार गोलंदाजी 

ENG vs ITA, T20 World Cup 2026 : आयसीसी पुरुष टी२० विश्वचषक २०२६ मध्ये आज २९ वा सामना इंग्लंड आणि इटली यांच्यात खेळला जात आहे.कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर खेळवण्यात येत असलेल्या सामन्यात इंग्लंड संघाने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर इटली संघ प्रथम गोलंदाजी करताना दिसणार आहे. सुपर ८ मध्ये प्रवेश मिळवायचा असेल तर इंग्लंड संघाला विजय मिळवणे आवश्यक आहे.
हेही वाचा :T20 World Cup मध्ये वेगवान गोलंदाजाची स्टीव्ह स्मिथने घेतली जागा! ऑस्ट्रेलियन संघात सामील, आयसीसीने केली पुष्टी
टॉस जिंकणारा इंग्लंडचा कर्णधार हॅरी ब्रूक म्हणाला की,”आज आमच्याकडे बॅट असणार आहे. आम्हाला वाटते की हा योग्य निर्णय आहे. आकडेवारीनुसार त्यात फारसे काही नाही, म्हणून हो, आज आम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहोत.” ब्रूकला जेव्हा प्रश्न विचारण्यात आला की, त्यांच्यासाठी काय महत्त्वाचे असेल? तर त्याने उत्तर देतणा म्हटले की, “मला वाटते की आमच्या बाबतीत, बॅट विशेषतः निर्भय असणे, विरोधी संघावर हल्ला करण्याचा आणि त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करणे आणि जोखीम घेण्यापेक्षा निकालाचा विचार करणे.. तोच संघ.” पुढचा प्रश्न होता की, तुम्ही तुमचे सर्वोत्तम क्रिकेट खेळले आहे का? त्यावर ब्रू म्हणाला की, “मला वाटते की सर्वांना माहित आहे की आम्ही असे केले नाही, परंतु आम्ही काही सामन्यांमध्ये यशस्वी झालो आहोत, जे महत्त्वाचे आहे. तर हो, आशा आहे की आज आपण चांगली कामगिरी करू शकू.”
इटलीचा कर्णधार हॅरी मॅनेंटी टॉस गमावल्यावर म्हणाला की, “आम्ही तरीही गोलंदाजी करणार होतो, त्यामुळे ते चांगले काम करते. आम्ही टॉस करत होतो आणि काय करायचे ते वळवत होतो, छान मला निर्णय घ्यावा लागला नाही. विजय मिळाल्याने आम्हाला आत्मविश्वास मिळतो. आम्ही आत्मविश्वासाने स्पर्धेत आलो. आम्ही बदललेले नाही. वेनो चांगला मागोवा घेत आहे, तो आज तयार होणार नाही, काही दिवसांत प्रयत्न करेल.”
हेही वाचा :T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना पुन्हा होण्याची शक्यता! जाणून घ्या कधी आणि कसे शक्य आहे?
इंग्लंड (प्लेइंग इलेव्हन): फिलिप साल्ट, जोस बटलर (w), जेकब बेथेल, टॉम बॅंटन, हॅरी ब्रुक (c), सॅम करन, विल जॅक्स, जेमी ओव्हरटन, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद
इटली (प्लेइंग इलेव्हन): जस्टिन मोस्का, अँथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, हॅरी मॅनेंटी (c), बेन मॅनेंटी, मार्कस कॅम्पोपियानो, ग्रँट स्टीवर्ट, जियान मीड (w), जसप्रीत सिंग, क्रिशन कलुगामेज, अली हसन