India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ट्रॅक्टर निर्यातीला मिळणार चालना?

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार करार हा अमेरिकेला ट्रॅक्टर निर्यात करण्याची एक चांगली संधी आहे, असे कृषी आणि बांधकाम उपकरणे उत्पादक एस्कॉर्ट्स कुबोटाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एस्कॉर्ट्स कुबोटाची जपानी मूळ कंपनी, कुबोटा कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे की, ते २०३० च्या मध्यम-मुदतीच्या व्यवसाय योजनेचा भाग म्हणून भारताला आपले विकास इंजिन बनवण्याची तयारी करत आहे. कंपनी त्यांच्या धोरणाचा एक प्रमुख पैलू म्हणून भारतातील व्यवसाय आणि प्रकल्प संधींचा शोध घेत आहे. भारतातील एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेडचे पूर्णवेळ संचालक आणि मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) भरत मदन यांनी सांगितले की, सध्या, आम्ही अमेरिकेला निर्यात करत नाही आहोत.
हे देखील वाचा: GST Cut on Cancer Medicine: आता कर्करोग उपचार स्वस्त होणार! ३३ जीवनरक्षक औषधांवर GST ‘शून्य’
आम्हाला वाटते की आता शुल्क लागू झाले आहे, त्यामुळे आम्हाला कदाचित ते बाजार पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करण्याची चांगली संधी मिळेल. ते भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार कराराच्या परिणामांवरील प्रश्नाचे उत्तर देत होते. ते म्हणाले, सध्या, आमची मूळ कंपनी (कुबोटा) जपानमधून निर्यात करत आहे आणि जपानवरील अमेरिकेचा कर सुमारे १५ टक्के आहे. त्यात आणि भारताच्या १८ टक्के करमध्ये फारसा फरक नाही. ते पुढे म्हणाले, जर आपण भारतात ट्रॅक्टर तयार करू शकलो आणि निर्यातीला पर्याय म्हणून विचारात घेऊ शकलो, तर ती आपल्यासाठी एक चांगली संधी आहे.
हे देखील वाचा: PM Kisan Samman Nidhi: शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा शिगेला! कधी येणार PM किसानचा २२वा हप्ता? त्याआधी ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण करा
भारताच्या मूळ कंपनीने विचारात घेणे ही एक चांगली परिस्थिती असेल.” २०३० च्या मध्यम-मुदतीच्या व्यवसाय योजनेचा एक भाग म्हणून, कुबोटा कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे की, उच्च वाढीच्या बाजारपेठा काबीज करण्याच्या उद्देशाने, कंपनी भारताला संशोधन आणि विकास, खरेदी आणि उत्पादनासाठी जागतिक केंद्र बनवण्याच्या संधी शोधेल. यामुळे समूहाची किंमत स्पर्धात्मकता देखील सुधारेल आणि त्याची पुरवठा साखळी मजबूत होईल. भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार करार (एफटीए) च्या परिणामाबद्दल, मदन म्हणाले की ट्रॅक्टरवरील कर आधीच शून्य आहे. त्यामुळे याचा फायदा सगळ्यांना होईल.