टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले! Harshvardhan Sapkal यांच्या विरोधात भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन

Chhatrapati Sambhajinagar News: छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतान यांच्याशी केल्याप्रकरणी भाजपतर्फे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:54 PM
टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले! (Photo Credit- X)

  • टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले!
  • हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या विरोधात भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन
  • आंदोलनात महापौरांसह पदाधिकारी सहभागी
Chhatrapati Shivaji Maharaj vs Tipu Sultan Controversy: टिपू सुलतानची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराजांशी (Chhatrapati Shivaji Maharaj) करणे ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे. हर्षवर्धन सपकाळ (Harshvardhan Sapkal) यांना महाराष्ट्राचा इतिहास माहित नाही. इतिहास माहित असता तर त्यांना समजले असते कि छत्रपतींची तुलना कोणाबरोबरही होऊ शकत नसल्याचे मंत्री अतुल सावे रविवारी म्हणाले.

सपकाळ यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन

छत्रपती शिवाजी महाराजांची तुलना टिपू सुलतान यांच्याशी केल्याप्रकरणी भाजपतर्फे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्याविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. रविवारी छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांती चौक येथे हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन करून घोषणा देण्यात आल्या. यावेळी मंत्री सावे बोलत होते.


काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी एका कार्यक्रमात टिपू सुलतान या शासकाची तुलना छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासोबत केली होती. त्यांच्या यांच या वक्तव्यावरून राज्यभरात वातावरण तापले आहे. हिंदू संघटना याविरोधात आक्रमक झाल्या आहेत. या अंतर्गत रविवारी भाजपतर्फे छत्रपती संभाजीनगर शहरात क्रांती चौक येथे तीव्र निदर्शने करण्यात आली. सपकाळ यांच्या प्रतिमेला जोडे मारून घोषणाबाजीही करण्यात आली.

धीरज घाटे, मंजुषा नागपुरेंना अटक करा; पुण्यातील भाजपच्या आंदोलनावरुन …

आंदोलनात महापौरांसह पदाधिकारी सहभागी

भाजप जिल्हाध्यक्ष किशोर शितोळे म्हणाले, गोरगरिबांना इस्लाम कबूल करायला लावून त्यांची हत्या करणाऱ्या टिपू सुलतानाचे काँग्रेस उदात्तीकरण आहे का ? १९ रोजी शिवजयंती साजरी होणार आहे, अशावेळी तुम्ही शिवाजी महाराज वाचायचे सोडून या क्रूरकर्याचे उदात्तीकरण करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहात काय? हिंदूंना काफिर म्हणणाऱ्याचा तुम्ही फोटो लावून मिरवता ? भाजप हे कधीही खपवून घेणार नाही. ही शिवजयंती आम्ही टिपू सुलतानाला आणि तुम्हाला जोडे मारून साजरी करू असा इशाराही शितोळे यांनी दिला. दरम्यान, आंदोलनात महापौर समीर राजूरकर यांच्यासह भाजप नेते आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

हर्षवर्धन सपकाळ हे मोहंमद तुघलकच्या फळीतील नेता

आ. संजय केणेकर यांनी सपकाळ यांना महंमद तुघलक यांच्या फळीतील व्यक्ती असल्याची टीका केली. त्यांच्या अशा वागण्याने काँग्रेस लवकरच संपणार आहे. जनमानसाच्या मनातही हेच असल्याचे केणेकर म्हणाले.

स्लॅब कोसळण्याची घटना निकृष्ट बांधकामाचे उदाहरण, आता मुख्यमंत्र्यांनी…; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Published On: Feb 16, 2026 | 02:53 PM

