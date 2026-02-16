Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना पुन्हा होण्याची शक्यता! जाणून घ्या कधी आणि कसे शक्य आहे?

भारत आणि पाकिस्तान २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात ग्रुप अ मध्ये होते. त्यामुळे, १५ फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात आलेल्या टी-२० विश्वचषकात दोघांमध्ये किमान एक सामना शक्य होता. पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमध्ये सामना होऊ शकतो.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:16 PM
फोटो सौजन्य - Star Sports

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील साखळी फेरीत, रविवारी, १५ फेब्रुवारी रोजी टीम इंडिया आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला, ज्यामध्ये भारतीय संघाने पाकिस्तानला वाईट पराभव पत्करला. पाकिस्तानने हा सामना ६१ धावांनी गमावला. या पराभवामुळे सुपर ८ मध्ये पोहोचण्याचे संघाचे गणितही चुकले आहे. तथापि, आणखी एक सामना जिंकून पाकिस्तानचा संघ सुपर ८ मध्ये पोहोचेल, परंतु चाहत्यांना आशा आहे की या टी-२० विश्वचषकात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना पुन्हा खेळला जाईल? आता हे शक्य आहे का की भारत आणि पाकिस्तान स्पर्धेत पुन्हा एकदा आमनेसामने येतील? उत्तर आहे – हो, ते होऊ शकते. हे कसे शक्य आहे? हे तुम्ही या कथेत जाणून घेऊ शकता.

खरंतर, भारत आणि पाकिस्तान २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात ग्रुप अ मध्ये होते. त्यामुळे, १५ फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात आलेल्या टी-२० विश्वचषकात दोघांमध्ये किमान एक सामना शक्य होता. तथापि, ज्या प्रकारचा सामना झाला ते पाहून चाहत्यांना आशा आहे की पुन्हा एकदा दोन्ही देशांमध्ये सामना होईल, जो जवळचा असेल. तथापि, सुपर ८ मध्ये हे शक्य होणार नाही. यामागील कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर करताना अव्वल संघांना स्थान दिले होते, ज्या अंतर्गत सुपर ८ चे सामने कोणत्या संघात कोणता सामना खेळवला जाईल हे जवळजवळ निश्चित आहे.

T20 World Cup मध्ये वेगवान गोलंदाजाची स्टीव्ह स्मिथने घेतली जागा! ऑस्ट्रेलियन संघात सामील, आयसीसीने केली पुष्टी

सुपर ८ साठी दोन गट तयार केले जातील. गट १ मधील चार संघ एकमेकांशी खेळतील, तर दुसरा गटही त्यांच्या अनुषंगाने खेळेल. भारत (X1) गट १ मध्ये असेल, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया (X2), वेस्ट इंडिज (X3) आणि दक्षिण आफ्रिका (X4) यांचाही समावेश असेल. गट २ मध्ये इंग्लंड (Y1), न्यूझीलंड (Y2), पाकिस्तान (Y3) आणि श्रीलंका (Y4) यांचा समावेश असेल, जर हे संघ पात्र ठरले तर. जर एखादा संघ सुपर ८ मध्ये पोहोचू शकला नाही, तर त्या गटातील दुसऱ्या संघाने त्याची जागा घेतली जाईल. अशाप्रकारे, सुपर ८ मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता कमी आहे, परंतु जर भारत आणि पाकिस्तान उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले तर दोन्ही संघांमध्ये संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचा भारत विरुद्ध पाकिस्तान उपांत्य सामना फक्त तेव्हाच होईल जेव्हा भारत गट १ मध्ये अव्वल स्थानावर असेल आणि पाकिस्तान गट २ मध्ये दुसऱ्या स्थानावर असेल, किंवा जर सुपर ८ टप्प्यात पाकिस्तान गट २ मध्ये पहिल्या स्थानावर असेल आणि भारत गट १ मध्ये दुसऱ्या स्थानावर असेल. जर असे झाले नाही, तर भारत विरुद्ध पाकिस्तान उपांत्य सामना शक्य होणार नाही. चाहत्यांना आशा करावी लागेल की दोन्ही संघ अंतिम फेरीत भेटतील.

Published On: Feb 16, 2026 | 02:16 PM

