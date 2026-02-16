Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Bangladesh Pm Tarique Rahman Oath Ceremony Pak Expert Qamar Cheema Got Angry On Bangladesh Invitation To India

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त

बांगलादेशचे पंतप्रधान म्हणून तारिक रहमान शपथ घेणार आहेत. त्यांच्या शपथविधीसाठी भारता, पाकिस्तान, चीनसह यांसारख्या १३ देशांना आमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र भारताला आमंत्रण मिळाल्याने पाकिस्तानने नाराजी व्यक्त केली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 02:54 PM
bangladesh pm tarique rahman oath ceremony pak expert qamar chima gets agnry on bangladesh invitaion to india

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • तारिक रहमान यांचा शपथविधी १७ फेब्रुवारीला पार पडणार
  • पंतप्रधान मोदींनाही आमंत्रण
  • पाकिस्तानचा मात्र भारताला आंमत्रणाने जळफळाट
Pakistan on Tarique Rahman invitation to India : इस्लामाबाद : बांगलादेशमध्ये (Bangladesh) सध्या १३ व्या संसदीय निवडणुका पार पडल्या असून नव्या सरकारची स्थापन सुरु आहे. उद्या १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी तारिक रहमान (Tarique Rahman) बांगलादेशचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेणार आहे. यासाठी भव्य सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्यासाठी भारतासाह १३ देशांना आमंत्रण देण्यात आले आहे. मात्र भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा मात्र जळफळाट होत आहे. पाकिस्तानी तज्ज्ञ कमर चिमा यांनी यावर टीका केली असून बांगलादेशने मोठी चूक केली असल्याचे म्हटले आहे.

Tarique Rehman यांच्या शपथविधी सोहळ्याला Om Birla करणार भारताचे प्रतिनिधित्व, परराष्ट्र मंत्रालयाची माहिती

पाकिस्तानी तज्ज्ञांची तारिक रहमानवर टीका

पाकिस्तानी तज्ज्ञ कमर चिमा यांनी बांगलादेश नॅशनल पार्टीचे प्रमुख तारिक रहमान यांच्याव तीव्र टीका केली आहे. भारताला आमंत्रण देणे अतिशय कमकुवत पाउल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. बीएनपीने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांनी खास आमंत्रण दिले आहे. यामुळे कमर चिमा यांनी मोठी चूक केली असून भारतविरोधी कडक भूमिका स्वीकारायला पाहिजे होती असे म्हटले आहेत. त्यांच्या या विधानाने मोठी खळबळ उडाली आहे. चीन यांच्या मते, भारतीयांचा विश्वास आहे की, बांगलादेश खूप वाईट परिस्थिती असून तो त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

शेख हसीनावरुन टीका

त्यांनी म्हटले ककी, रहमान यांनी पंतप्रधान मोदींना आमंत्रण देऊन त्यांची भूमिका कमकुवत केली आहे. त्यांनी शेख हसीना (Sheikh Hasina) तारिक रहमान यांच्यावर निशाणा साधत म्हटले की, “तुमच्या माजी पंतप्रधान भारतात लपून बसल्या आहे आणि तेथील पंतप्रधनांना आमंत्रित करत आहात. यावरुन तुम्ही देशासाठी उभे राहू शकत नाही आणि तुमचा दृष्टीकोन अत्यंत कमकुवत आहे.”

या १३ देशांना आमंत्रण

बांगलादेशने भारत, पाकिस्तान (Pakistan), चीन (China), सौदी अरेबिया(Saudi Arabia), तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान यांदेशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण दिले आहे. दक्षिण आशियापासून ते पश्चिम आशियापर्यंतच्या राष्ट्रांना बांगलादेशने एकाच मंचावर आमंत्रित केले आहे. यामागे नव्या सरकारची महत्वाची राजनैतिक रणनीती असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, बांगलादेशने जाणीवपूर्वक प्रादेशिक संतुलनासाठी भारत आणि चीनला एकचा वेळी आमंत्रण दिले आहे. बांगलादेश यातून संपूर्ण जगातिक समुदायाला एक महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संदेश देत आहे.

बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात! Tarique Rahman च्या शपथविधी सोहळ्याला भारत, पाकसह १३ देशांना आमंत्रण

Web Title: Bangladesh pm tarique rahman oath ceremony pak expert qamar cheema got angry on bangladesh invitation to india

Published On: Feb 16, 2026 | 02:54 PM

