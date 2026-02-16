AFG vs UAE : अफगाणिस्तानच्या पदरात विश्वचषकाचा पहिला विजय! यूएईला 5 विकेट्सने केले पराभूत

T20 विश्वचषक 2026 चे पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या पदरात पहिला विजय पडला आहे. या सामन्यामध्ये यूएईच्या संघाने चांगली सुरूवात केली होती पण त्याच्या हातून विजय निसटला. T20 विश्वचषक 2026 चा 28 वा सामना अफगाणिस्तान आणि UAE यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात, अफगाणिस्तान स्पर्धेतील पहिला विजय नावावर केला आहे, यासह अफगाणिस्तानने त्याच्या सुपर 8 च्या आशा अजूनही जिवंत ठेवल्या आहेत. जर अफगाणिस्तानने हा सामनाही गमावला असता तर ते सुपर 8 च्या शर्यतीतून बाहेर झाले असते.
रशीद खानला कसा तरी आपला संघ पुन्हा तयार करावा लागेल आणि पुढील सामन्यामध्ये त्याची ताकद दाखवावी लागणार आहे. दुसरीकडे, UAE संघ कॅनडाला हरवून येत आहे, त्यामुळे संघ आत्मविश्वासाने भरलेला असेल. लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानच्या संघाला दुसऱ्या इनिंगच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये एक मोठा धक्का बसला. प्रथम फलंदाजी करताना युएईने सोहेब खानच्या अर्धशतकाच्या मदतीने २० षटकांत नऊ विकेट्सच्या मोबदल्यात १६० धावा केल्या. सर्वांच्या नजरा दुसऱ्या इनिंगमध्ये इब्राहिम झद्रानवर होत्या त्याने अर्धशतक ठोकले.
प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या युएईने आता आपला डाव संपवला आहे. संघाने २० षटकांत १६० धावांचा भक्कम आकडा गाठला होता. युएईकडून सोहेब खानने ४८ चेंडूत सर्वाधिक ६८ धावा केल्या, तर अफगाणिस्तानकडून अझमतुल्लाह उमरझाईने चार विकेट घेतल्या. हा सामना जिंकण्यासाठी अफगाणिस्तानला १६१ धावा कराव्या लागतील. अफगाणिस्तानने हा सामना ५ विकेट्सने जिंकला. अझमतने शेवटच्या षटकांमध्ये शानदार खेळी केली. त्याने फक्त २१ चेंडूत ४० धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. हा या स्पर्धेत संघाचा पहिला विजय होता.
Afghanistan trump past UAE in a gripping contest at the #T20WorldCup 💪 📝: https://t.co/GHf2c9yRGv pic.twitter.com/zgokgxEAGM — ICC (@ICC) February 16, 2026
टेबलमध्ये बदल झाला आहे. अफगाणिस्तान तीन सामन्यांतून दोन गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे, तर यूएई देखील त्याच सामन्यांतून तेवढेच गुणांसह चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. अफगाणिस्तान आता कॅनडाशी सामना करेल आणि जर त्यांना सुपर एटमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवायच्या असतील तर त्यांना हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. इतकेच नाही तर न्यूझीलंडचा सामना कॅनडाशीही होईल. जर न्यूझीलंडने हा सामना जिंकला तर ते दक्षिण आफ्रिकेसह पुढील फेरीत प्रवेश करतील, तर अफगाणिस्तानचा प्रवास संपेल.