Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Afg Vs Uae Afghanistan First World Cup Victory Defeated Uae By 5 Wickets

AFG vs UAE : अफगाणिस्तानच्या पदरात विश्वचषकाचा पहिला विजय! यूएईला 5 विकेट्सने केले पराभूत

दोन सामने गमावल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या पदरात पहिला विजय पडला आहे. या सामन्यामध्ये यूएईच्या संघाने चांगली सुरूवात केली होती पण त्याच्या हातून विजय निसटला. T20 विश्वचषक 2026 चा 28 वा सामना अफगाणिस्तान आणि UAE यांच्यात झाला

Updated On: Feb 16, 2026 | 03:04 PM
Afghanistan Cricket Board

Afghanistan Cricket Board

Follow Us:
Follow Us:

T20 विश्वचषक 2026 चे पहिले दोन सामने गमावल्यानंतर अफगाणिस्तानच्या पदरात पहिला विजय पडला आहे. या सामन्यामध्ये यूएईच्या संघाने चांगली सुरूवात केली होती पण त्याच्या हातून विजय निसटला. T20 विश्वचषक 2026 चा 28 वा सामना अफगाणिस्तान आणि UAE यांच्यात खेळला गेला. या सामन्यात, अफगाणिस्तान स्पर्धेतील पहिला विजय नावावर केला आहे, यासह अफगाणिस्तानने त्याच्या सुपर 8 च्या आशा अजूनही जिवंत ठेवल्या आहेत. जर अफगाणिस्तानने हा सामनाही गमावला असता तर ते सुपर 8 च्या शर्यतीतून बाहेर झाले असते.

रशीद खानला कसा तरी आपला संघ पुन्हा तयार करावा लागेल आणि पुढील सामन्यामध्ये त्याची ताकद दाखवावी लागणार आहे. दुसरीकडे, UAE संघ कॅनडाला हरवून येत आहे, त्यामुळे संघ आत्मविश्वासाने भरलेला असेल. लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानच्या संघाला दुसऱ्या इनिंगच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये एक मोठा धक्का बसला. प्रथम फलंदाजी करताना युएईने सोहेब खानच्या अर्धशतकाच्या मदतीने २० षटकांत नऊ विकेट्सच्या मोबदल्यात १६० धावा केल्या. सर्वांच्या नजरा दुसऱ्या इनिंगमध्ये इब्राहिम झद्रानवर होत्या त्याने अर्धशतक ठोकले. 

T20 World Cup मध्ये वेगवान गोलंदाजाची स्टीव्ह स्मिथने घेतली जागा! ऑस्ट्रेलियन संघात सामील, आयसीसीने केली पुष्टी

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या युएईने आता आपला डाव संपवला आहे. संघाने २० षटकांत १६० धावांचा भक्कम आकडा गाठला होता. युएईकडून सोहेब खानने ४८ चेंडूत सर्वाधिक ६८ धावा केल्या, तर अफगाणिस्तानकडून अझमतुल्लाह उमरझाईने चार विकेट घेतल्या. हा सामना जिंकण्यासाठी अफगाणिस्तानला १६१ धावा कराव्या लागतील. अफगाणिस्तानने हा सामना ५ विकेट्सने जिंकला. अझमतने शेवटच्या षटकांमध्ये शानदार खेळी केली. त्याने फक्त २१ चेंडूत ४० धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. हा या स्पर्धेत संघाचा पहिला विजय होता.

टेबलमध्ये बदल झाला आहे. अफगाणिस्तान तीन सामन्यांतून दोन गुणांसह तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे, तर यूएई देखील त्याच सामन्यांतून तेवढेच गुणांसह चौथ्या स्थानावर घसरला आहे. अफगाणिस्तान आता कॅनडाशी सामना करेल आणि जर त्यांना सुपर एटमध्ये पोहोचण्याच्या आशा जिवंत ठेवायच्या असतील तर त्यांना हा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. इतकेच नाही तर न्यूझीलंडचा सामना कॅनडाशीही होईल. जर न्यूझीलंडने हा सामना जिंकला तर ते दक्षिण आफ्रिकेसह पुढील फेरीत प्रवेश करतील, तर अफगाणिस्तानचा प्रवास संपेल.

Web Title: Afg vs uae afghanistan first world cup victory defeated uae by 5 wickets

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 02:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

T20 World Cup मध्ये वेगवान गोलंदाजाची स्टीव्ह स्मिथने घेतली जागा! ऑस्ट्रेलियन संघात सामील, आयसीसीने केली पुष्टी
1

T20 World Cup मध्ये वेगवान गोलंदाजाची स्टीव्ह स्मिथने घेतली जागा! ऑस्ट्रेलियन संघात सामील, आयसीसीने केली पुष्टी

सोफी डिवाइनच्या निवृतीनंतर न्यूझीलंड महिला संघाची कमान या अष्टपैलूकडे! हि खेळाडू करणार टीमचे नेतृत्व
2

सोफी डिवाइनच्या निवृतीनंतर न्यूझीलंड महिला संघाची कमान या अष्टपैलूकडे! हि खेळाडू करणार टीमचे नेतृत्व

India vs Pakistan सामन्यात ‘नो हॅन्डशेक’ अन् रोहित शर्माने पाकिस्तानी दिग्गजाला मारली मिठी, Video Viral
3

India vs Pakistan सामन्यात ‘नो हॅन्डशेक’ अन् रोहित शर्माने पाकिस्तानी दिग्गजाला मारली मिठी, Video Viral

SL vs AUS : ऑस्ट्रेलियासाठी ‘करो या मरो’ची स्थिती, श्रीलंकेला सुपर 8 चे तिकीट मिळवण्याची संधी! मॅचचे थेट प्रक्षेपण कधी आणि कुठे?
4

SL vs AUS : ऑस्ट्रेलियासाठी ‘करो या मरो’ची स्थिती, श्रीलंकेला सुपर 8 चे तिकीट मिळवण्याची संधी! मॅचचे थेट प्रक्षेपण कधी आणि कुठे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai News : IDA मुंबईसाठी ऐतिहासिक क्षण ;मुंबई शाखेला प्रतिष्ठित 65 वी महाराष्ट्र राज्य दंत परिषदेचा मान

Mumbai News : IDA मुंबईसाठी ऐतिहासिक क्षण ;मुंबई शाखेला प्रतिष्ठित 65 वी महाराष्ट्र राज्य दंत परिषदेचा मान

Feb 16, 2026 | 03:03 PM
फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लावा ‘निशिगंध’; कमी देखभालीत भरघोस फुलोरा, घरभर पसरलेली ताजेतवानी आनंदाची चाहूल

फेब्रुवारी-मार्चमध्ये लावा ‘निशिगंध’; कमी देखभालीत भरघोस फुलोरा, घरभर पसरलेली ताजेतवानी आनंदाची चाहूल

Feb 16, 2026 | 03:00 PM
AFG vs UAE : अफगाणिस्तानच्या पदरात विश्वचषकाचा पहिला विजय! यूएईला 5 विकेट्सने केले पराभूत

AFG vs UAE : अफगाणिस्तानच्या पदरात विश्वचषकाचा पहिला विजय! यूएईला 5 विकेट्सने केले पराभूत

Feb 16, 2026 | 02:59 PM
Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त

Tarique Rahman यांच्या शपथविधीसाठी भारताला आमंत्रणाने पाकिस्तानचा जळफळाट; बांगलादेशवर संताप व्यक्त

Feb 16, 2026 | 02:54 PM
India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ट्रॅक्टर निर्यातीला मिळणार चालना?

India-US Trade Deal: भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे ट्रॅक्टर निर्यातीला मिळणार चालना?

Feb 16, 2026 | 02:54 PM
टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले! Harshvardhan Sapkal यांच्या विरोधात भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन

टिपू सुलतान वादावरून संभाजीनगर तापले! Harshvardhan Sapkal यांच्या विरोधात भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन

Feb 16, 2026 | 02:53 PM
Maharashtra Politics: गुहागरात शिमग्याआधीच वाजला युतीचा ढोल; ZP अन्…

Maharashtra Politics: गुहागरात शिमग्याआधीच वाजला युतीचा ढोल; ZP अन्…

Feb 16, 2026 | 02:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM