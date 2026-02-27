IND vs ZIM : भारताविरूद्ध शतक हुकल्यानंतर ब्रायन बेनेटने व्यक्त केले दु:ख! म्हणाला – “जर मी शतक पूर्ण केले असते तर…”

झिम्बाब्वेचा सलामीवीर ब्रायन बेनेट, टी-२० विश्वचषकात तीन धावांनी शतक हुकला असला तरी, तो म्हणाला की जर तो भारताविरुद्ध शतक करू शकला असता तर बरे झाले असते पण तो त्याच्या कामगिरीवर खूश आहे. बेनेटच्या नाबाद ९७ धावांच्या खेळीमुळे संघाला फायदा झाला नाही कारण झिम्बाब्वेचा भारतीय संघाकडून ७२ धावांनी पराभव झाला. भारताने चार गडी बाद २५६ धावा केल्या होत्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वे सहा गडी बाद फक्त १८४ धावाच करू शकला.
“मी शतक केले असते तर छान झाले असते. क्रिकेटमध्ये असेच असते. मी नेहमीच त्या स्थितीत राहणार नाही. मला आनंद आहे की मी चांगली खेळी खेळलो पण माझ्या संघाला जिंकण्यास मदत करू शकलो नाही. २५० पेक्षा जास्त धावांचे लक्ष्य गाठणे कठीण होते,” असे बेनेटने सामन्यानंतर पत्रकारांना सांगितले. २२ वर्षीय खेळाडूने सांगितले की चांगल्या भागीदारींच्या अभावामुळे त्याच्या संघाचे नुकसान झाले.
तो पुढे म्हणाला, “जेव्हा जेव्हा एखादा नवीन फलंदाज क्रीजवर यायचा तेव्हा मी त्याला सांगायचो की चेंडू काळजीपूर्वक पहा आणि नंतर तो मार. मी काय करतोय याची काळजी करू नकोस, फक्त तुमचं काम करा. आमच्यासाठी चांगली भागीदारी तयार करणे महत्त्वाचे होते.” बेनेटने डावाच्या १३ व्या षटकात भारताचा आघाडीचा वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या लाँग-ऑनवर षटकार मारत आपले अर्धशतक पूर्ण केले.
तो म्हणाला, “बुमराहचा सामना करणे कठीण होते. मी पहिल्यांदाच त्याच्याविरुद्ध खेळत होतो. तो एक अव्वल दर्जाचा जागतिक दर्जाचा गोलंदाज आहे. मी फक्त चेंडूवर लक्ष केंद्रित करण्याचा आणि माझा नैसर्गिक खेळ खेळण्याचा प्रयत्न करत होतो. चेंडू माझ्या नियंत्रणात होता आणि मी तो जोरात मारला.” बेनेट म्हणाले की ध्येय खूप मोठे होते आणि ते साध्य करणे खूप कठीण होते.
तो म्हणाला, “२५० ते २६० धावांचे लक्ष्य गाठणे खूप कठीण असते. ही संधी होती स्वतःला व्यक्त करण्याची, धावफलकाबद्दल जास्त काळजी न करण्याची, आपल्या खेळावर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि आपल्या ताकदीनुसार खेळण्याची. जर निकाल चांगला आला तर ठीक आहे; जर नसेल तर ठीक आहे. आजचा निकाल आम्हाला हवा नव्हता.” बेनेट म्हणाले की, त्यांचा संघ उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर पडला असला तरी, सुपर एटमध्ये स्थान मिळवण्यात त्यांच्यासाठी अनेक सकारात्मक बाबी आहेत.
“आम्ही पहिल्यांदाच सुपर एटसाठी पात्र ठरलो, त्यामुळे या स्पर्धेत आमच्याकडे काही उत्तम क्षण आहेत आणि आम्ही त्याबद्दल आनंदी आहोत. आमचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धचा सामना अजूनही आहे. आम्ही वेस्ट इंडिज आणि भारताविरुद्धच्या सामन्यांमधून खूप काही शिकलो आहोत आणि आम्ही पुढील सामन्यातून शक्य तितके शिकण्याचा प्रयत्न करू,” असे तो म्हणाला.