IND vs WI Head to Head: सेमीफायनलपूर्वी वाढली धाकधूक! वेस्ट इंडिजविरुद्ध भारताची ‘ही’ आकडेवारी पाहून तुमची झोपच उडेल

भारत आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील हा सामना तांत्रिकदृष्ट्या 'उपांत्यपूर्व फेरी' मानला जात आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल, तो थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल. मात्र, या हायव्होल्टेज लढतीपूर्वी एक अशी आकडेवारी समोर आली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:19 PM
IND vs WI T20 World Cup Stats: टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील (T20 World Cup 2026) सर्वात मोठा सामना १ मार्च रोजी कोलकाता येथील ऐतिहासिक ईडन गार्डन्सवर खेळवला जाणार आहे. भारत आणि वेस्ट इंडिज (IND vs WI) यांच्यातील हा सामना तांत्रिकदृष्ट्या ‘उपांत्यपूर्व फेरी’ मानला जात आहे. जो संघ हा सामना जिंकेल, तो थेट उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल. मात्र, या हायव्होल्टेज लढतीपूर्वी एक अशी आकडेवारी समोर आली आहे, ज्याने भारतीय चाहत्यांची चिंता वाढवली आहे. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात वेस्ट इंडिजचे पारडे भारतापेक्षा जड असल्याचे दिसून येत आहे.

 विंडीजचे भारतावर वर्चस्व

आकडेवारीवर नजर टाकल्यास, आयसीसी टी-२० विश्वचषकात जेव्हा जेव्हा भारत आणि वेस्ट इंडिज आमनेसामने आले आहेत, तेव्हा तेव्हा कॅरेबियन संघाने भारताला घाम फोडला आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये एकूण ४ सामने झाले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, या ४ पैकी ३ सामन्यांत वेस्ट इंडिजने विजय मिळवला आहे, तर भारतीय संघाला केवळ १ वेळाच यश मिळाले आहे.

दोन्ही संघांमधील आतापर्यंतच्या लढती:

  • २००९: विश्वचषकात पहिल्यांदा दोन्ही संघ भिडले, तेव्हा वेस्ट इंडिजने बाजी मारली होती.
  • २०१०: सलग दुसऱ्या वर्षी वेस्ट इंडिजने टीम इंडियाचा पराभव करत आपले वर्चस्व सिद्ध केले.
  • २०१४: या वर्षी भारताने शानदार पुनरागमन करत विंडीजला ७ गडी राखून नमवले होते. ही भारताची विश्वचषकातील विंडीजविरुद्धची एकमेव विजय आहे.
  • २०१६: मुंबईतील उपांत्य फेरीत वेस्ट इंडिजने भारताला पराभूत करून विश्वचषकातून बाहेर काढले होते, ज्याच्या जखमा आजही ताज्या आहेत.

T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

‘करो या मरो’ची स्थिती

वेस्ट इंडिजचा संघ सध्या जबरदस्त फॉर्ममध्ये असून त्यांचे खेळाडू कोणत्याही क्षणी सामन्याचा कल बदलण्यास सक्षम आहेत. दुसरीकडे, भारतीय संघाने मागील सामन्यात जिम्बाब्वेवर ७२ धावांनी विजय मिळवल्यामुळे खेळाडूंचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. मात्र, बाद फेरीच्या सामन्यांमध्ये वेस्ट इंडिजचा रेकॉर्ड पाहता सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही आघाड्यांवर सर्वोत्तम कामगिरी करावी लागेल.

मानसिक दडपण की बदला घेण्याची संधी?

१ मार्चला होणाऱ्या या सामन्यात टीम इंडियाला आपला जुना खराब रेकॉर्ड पुसून टाकण्याची मोठी संधी आहे. वेस्ट इंडिज आपल्या मागील सामन्यात पराभूत होऊन मैदानात उतरणार आहे, तर भारत विजयाचा अनुभव घेऊन खेळणार आहे. हा मानसिक फायदा भारताला होऊ शकतो. मात्र, विंडीजच्या ‘पॉवर हिटर्स’ला रोखण्याचे सर्वात मोठे आव्हान भारतीय गोलंदाजांसमोर असेल.

IND vs WI: सावधान Team India! वेस्ट इंडिजला हलक्यात घेण्याची चूक नको; १० वर्षांपूर्वीच्या ‘त्या’ जखमा आजही ताज्या

Published On: Feb 27, 2026 | 08:19 PM

