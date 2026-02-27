T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

सुपर-८ मध्ये गट-१ मधून दक्षिण आफ्रिकेने, तर गट-२ मधून इंग्लंडने सलग दोन सामने जिंकून प्रत्येकी ४ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा पुढील सामना जिम्बाब्वेविरुद्ध होणार आहे, जो आता केवळ एक औपचारिकता उरला आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडला न्यूझीलंडविरुद्ध महत्त्वाचा सामना खेळवला जात आहे. या दोन संघांनंतर आता ‘भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज’ आणि ‘इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड’ या दोन लढतींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
गट-२ मधील समीकरणे अत्यंत रंजक बनली आहेत. शुक्रवारी कोलंबो येथे इंग्लंड आणि न्यूझीलंड आमनेसामने आले आहे. इंग्लंड आधीच पात्र ठरला असला तरी, न्यूझीलंडसाठी हा सामना ‘करो या मरो’ असा आहे.
गट-१ मधून दक्षिण आफ्रिकेसोबत दुसरा कोणता संघ उपांत्य फेरीत जाणार, याचा निर्णय १ मार्च रोजी कोलकाता येथे होईल. भारत आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी सुपर-८ मध्ये आतापर्यंत दोनपैकी प्रत्येकी एक सामना जिंकला असून दोघांचेही समान २ गुण आहेत. १ मार्चचा हा सामना खऱ्या अर्थाने बाद फेरीसारखा असेल. जो संघ या सामन्यात बाजी मारेल, तो ४ गुणांसह थेट उपांत्य फेरीचे तिकीट मिळवेल. घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या भारतीय संघासाठी वेस्ट इंडिजचे ‘पॉवर हिटर्स’ रोखण्याचे मोठे आव्हान असेल.
