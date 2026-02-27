Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

सुपर-८ फेरीतील जबरदस्त कामगिरीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिका (South Africa) आणि इंग्लंड (England) या दोन संघांनी अधिकृतपणे उपांत्य फेरीत (Semifinals) आपले स्थान निश्चित केले आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:37 PM
उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार 'हे' दोन महत्त्वाचे सामने! (Photo Credit- X)

  • उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने!
  • पाकिस्तान पुन्हा नशिबाच्या भरवशावर
  • वाचा काय आहे समीकरण
कोलंबो: टी-२० विश्वचषक २०२६ आता (T20 World Cup 2026) आपल्या अंतिम टप्प्याकडे सरकत असून उपांत्य फेरीचे चित्र हळूहळू स्पष्ट होऊ लागले आहे. सुपर-८ फेरीतील जबरदस्त कामगिरीच्या जोरावर दक्षिण आफ्रिका (South Africa) आणि इंग्लंड (England) या दोन संघांनी अधिकृतपणे उपांत्य फेरीत (Semifinals) आपले स्थान निश्चित केले आहे. मात्र, उर्वरित दोन जागांसाठी अद्याप चार संघांमध्ये चुरस कायम असून आगामी दोन सामने या विश्वचषकाचे भवितव्य ठरवणार आहेत.

दक्षिण आफ्रिका आणि इंग्लंडचे वर्चस्व

सुपर-८ मध्ये गट-१ मधून दक्षिण आफ्रिकेने, तर गट-२ मधून इंग्लंडने सलग दोन सामने जिंकून प्रत्येकी ४ गुणांसह अव्वल स्थान पटकावले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा पुढील सामना जिम्बाब्वेविरुद्ध होणार आहे, जो आता केवळ एक औपचारिकता उरला आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडला  न्यूझीलंडविरुद्ध महत्त्वाचा सामना खेळवला जात आहे. या दोन संघांनंतर आता ‘भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज’ आणि ‘इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड’ या दोन लढतींकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

IND vs WI: सावधान Team India! वेस्ट इंडिजला हलक्यात घेण्याची चूक नको; १० वर्षांपूर्वीच्या ‘त्या’ जखमा आजही ताज्या

पाकिस्तानचा जीव टांगणीला

गट-२ मधील समीकरणे अत्यंत रंजक बनली आहेत. शुक्रवारी कोलंबो येथे इंग्लंड आणि न्यूझीलंड आमनेसामने आले आहे. इंग्लंड आधीच पात्र ठरला असला तरी, न्यूझीलंडसाठी हा सामना ‘करो या मरो’ असा आहे.

  • न्यूझीलंड जिंकल्यास: जर किवी संघाने इंग्लंडला पराभूत केले, तर ते ५ गुणांसह थेट उपांत्य फेरीत पोहोचतील. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानचे या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात येईल.
  • इंग्लंड जिंकल्यास: जर इंग्लंडने न्यूझीलंडला हरवले आणि दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानने श्रीलंकेवर विजय मिळवला, तर दोन्ही संघांचे (न्यूझीलंड व पाकिस्तान) समान ३ गुण होतील. अशा वेळी नेट रन रेटच्या (NRR) आधारे निर्णय होईल. सध्या न्यूझीलंडचा रन रेट चांगला असल्याने पाकिस्तानला केवळ विजयच नाही, तर मोठ्या फरकाने विजयाची गरज आहे. थोडक्यात, पाकिस्तानचे भवितव्य आता पूर्णपणे नशिबावर आणि दुसऱ्यांच्या निकालावर अवलंबून आहे.

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज

गट-१ मधून दक्षिण आफ्रिकेसोबत दुसरा कोणता संघ उपांत्य फेरीत जाणार, याचा निर्णय १ मार्च रोजी कोलकाता येथे होईल. भारत आणि वेस्ट इंडिज या दोन्ही संघांनी सुपर-८ मध्ये आतापर्यंत दोनपैकी प्रत्येकी एक सामना जिंकला असून दोघांचेही समान २ गुण आहेत. १ मार्चचा हा सामना खऱ्या अर्थाने बाद फेरीसारखा असेल. जो संघ या सामन्यात बाजी मारेल, तो ४ गुणांसह थेट उपांत्य फेरीचे तिकीट मिळवेल. घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या भारतीय संघासाठी वेस्ट इंडिजचे ‘पॉवर हिटर्स’ रोखण्याचे मोठे आव्हान असेल.

T20 World Cup 2026: वडिलांच्या निधनानंतर Rinku Singh पुढील सामना खेळणार की नाही? BCCI ने दिले मोठे अपडेट

Published On: Feb 27, 2026 | 07:37 PM

