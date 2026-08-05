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WWE मध्ये एका युगाचा अंत! ‘द बीस्ट’ ब्रॉक लेसनरची रेसलिंगमधून अधिकृत निवृत्ती

Updated On: Aug 05, 2026 | 05:31 PM IST
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सारांश

WWE मधील सर्वात दिग्गज खेळाडू मानल्या जाणाऱ्या 'द बीस्ट' ब्रॉक लेसनरने एका कार्यक्रमात बोलताना त्याने आपल्या निवृत्तीवर शिक्कामोर्तब केले.

Brock Lesnar Retirement

ब्रॉक लेसनर निवृत्त (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • WWE चा दिग्गज खेळाडू ब्रॉक लेसनर निवृत्त
  • ब्रॉक लेसनरने कॉम्बॅट स्पोर्ट्सच्या दाखवून दिली ताकद
  • मिक्स मार्शल आर्ट्सच्या चॅम्पियनशिपवर कोर आपले नाव 
WWE: वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंटमध्ये दिग्गज खेळाडू म्हणून ओळख असणाऱ्या ब्रॉक लेसनरने अधिकृतपणे निवृत्ती जाहीर केली आहे. त्यामुळे वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंटमध्ये ‘द बीस्ट इनकार्नेट’ म्हणून ओळख असलेल ब्रॉक लेसनर खेळाडू पुन्हा कधीही रिंगमध्ये खेळताना दिसणार नाही. समरस्लॅममधील चुरशीच्या सामन्यात ओबा फेमीकडून 49 वर्षीय ब्रॉक लेसनरचा (Sports) पराभव झाला. त्यानंतर त्याने आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे.

WWE मधील सर्वात दिग्गज खेळाडू मानल्या जाणाऱ्या ‘द बीस्ट’ ब्रॉक लेसनरने एका कार्यक्रमात बोलताना त्याने आपल्या निवृत्तीवर शिक्कामोर्तब केले. २८ वर्षीय नायजेरियन स्टार ओबा फेमीविरुद्ध झालेल्या पराभवाने हा आपल्या करकीर्दीमधील शेवटचा सामना असल्याचे देखील त्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे WWE क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. १ ऑगस्ट २०२६ रोजी मिनियापोलिस येथे पार पडलेल्या समरस्लॅम इव्हेंटमध्ये ब्रॉक लेसनर आणि २८ वर्षीय नायजेरियन स्टार ओबा फेमी यांच्यात ऐतिहासिक ‘हेल इन अ सेल’ सामना झाला.

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काय म्हणाला ब्रॉक लेसनर?

“मी आज संपूर्ण जगाला सांगू इच्छितो की मी आज निवृत्त झालो आहे. आजचा दिवस माझ्यासाठी खूप भावुक होता. फेमीकडून पराभूत झाल्यानंतर मी माझे बूट आणि हातमोजे रिंगमध्ये सोडले होते. मे महिन्यात ‘क्लॅश इन इटली’मध्ये मी पुनरागमन करून त्याला हरवले, पण समरस्लॅमच्या सामन्यानंतर मला स्पष्ट जाणवले की आता रिंगमधील माझा प्रवास इथेच थांबवायला हवा.

Web Title: Wwe senior and famous player brok lesner announced retirement

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Published On: Aug 05, 2026 | 05:25 PM

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