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भयंकर युद्ध पेटणार? इंग्लंडची हार अन् अर्जेंटिनाने उकरून काढला रक्तरंजित इतिहास; FIFA कारवाई करणार

Updated On: Jul 16, 2026 | 02:32 PM IST
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सारांश

फिफा वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा २-१ असा पराभव करत अर्जेंटिनाने अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. मात्र आता या सामन्यात नवीन वादाला तोंड फुटले आहे.

भयंकर युद्ध पेटणार? इंग्लंडची हार अन् अर्जेंटिनाने उकरून काढला रक्तरंजित इतिहास; FIFA कारवाई करणार

फिफा कारवाई करण्याची शक्यता (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • इंग्लंडवर विजय प्राप्त केल्यावर अर्जेंटीनाच्या अडचणी वाढल्या
  • इंग्लंडला नमवत अर्जेंटीना संघाची फायनलमध्ये धडक 
  • फिफा अर्जेंटीना फॅन्सवर कारवाई करण्याची शक्यता 
Fifa Take Action Against Argentina: काल फिफा वर्ल्डकप 2026 मध्ये अर्जेंटीना आणि इंग्लंडमध्ये सेमीफायनलकहा सामना पार पडला. या सामन्यात अर्जेंटीनाचा विजय झाला आहे. अर्जेंटीनाचा संघ आता फायनलमध्ये दाखल झाला आहे. अर्जेंटीनाचा विजय झाल्यावर खेळाडू आणि चाहत्यांनी जोरदार जल्लोष केला. मात्र आता तोच जल्लोष अर्जेंटीनाच्या चाहत्यांना महागात पडण्याची शक्यता आहे. फिफा त्यांच्यावर कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

फिफा वर्ल्डकपच्या सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडचा २-१ असा पराभव करत अर्जेंटिनाने अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. मात्र आता या सामन्यात नवीन वादाला तोंड फुटले आहे. त्यामुळे अर्जेंटिनाचा संघ अडचणीत संपडण्याची शक्यता आहे. जल्लोष साजरा करताना अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंनी मैदानावर एक राजकीय बॅनर फकडवला होता. त्यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे.

या बॅनरवर Las Malvinas Son Argentinas (अर्थात फॉकलँड बेट हे आमचेच आहे) असा मजकूर लिहिण्यात आला होता. या बेटांवरून इंग्लंड आणि अर्जेंटिना यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहे. सध्या या बेटांवर इंग्लंडचा ताबा आहे. यामुळे आटा नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. यावरून आता फिफा कारवाई करण्याची शक्यता आहे.

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सामन्यानंतर उपराष्ट्रपती व्हिक्टोरिया विलारुएल यांनी सोशल मिडियावर अर्जेंटिनाच्या सैनिकांचा व्हिडिओ आणि खेळाडूंचा फोटो पोस्ट केला आहे. त्यात त्यांनी एक आक्रमक अशा स्वरूपाची पोस्ट लिहिली आहे. हा एक फुटबॉल सामना नव्हता. तर फॉकलँडची बेटे अर्जेंटिनाचीच आमचीच आहेत. फॉकलँड बेटे दक्षिण अटलांटिक महासागरात स्थित आहेत. या वादामध्ये 1982 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये 74 दिवसांसाठी युद्ध झाले होते. यामध्ये 655 अर्जेंटीनाचे सणीक आणि 255 ब्रिटिश सैनिक मृत्युमुखी पडले होते. याआधी, इजिप्तविरुद्ध जिंकल्यानंतरही अर्जेंटिनाच्या खेळाडूंनी घोषणाबाजी केली होती.

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अर्जेंटिनाची फायनलमध्ये धडक

फिफा विश्वचषक २०२६ चा दुसरा उपांत्य सामना अटलांटा स्टेडियमवर गतविजेता अर्जेंटिना आणि इंग्लंड यांच्यात खेळला गेला. दोन्ही संघांमधील हा महत्त्वपूर्ण सामना अत्यंत रोमांचक होता, ज्यात अर्जेंटिनाने अंतिम सत्रात केवळ सात मिनिटांत दोन गोल करून खेळाचे चित्रच पालटले. अर्जेंटिनाने २-१ च्या फरकाने सामना जिंकून सलग दुसऱ्यांदा अंतिम फेरीत आपले स्थान निश्चित केले. आता विजेतेपदाच्या सामन्यात त्यांचा सामना स्पेनशी होईल.

Web Title: Arjentina players and vice president falkland iceland banner show in celebration fifa take action world cup 2026

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Published On: Jul 16, 2026 | 02:27 PM

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