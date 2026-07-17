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वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ; प्रवासी सेवेसाठी अपरिहार्य निर्णय, १० % हंगामी भाडेवाढ मागे

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:28 PM IST
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सारांश

डिझेलचे वाढलेले दर, कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांतील वाढ आणि देखभाल खर्चामुळे एसटीच्या भाड्यात 13.56 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच साध्या बसवरील 10 टक्के हंगामी भाडेवाढ मागे घेण्यात आली आहे.

वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ

वाढत्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर एसटीच्या भाड्यात १३.५६ टक्के वाढ

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विस्तार
  • एसटीच्या भाड्यात 13.56% वाढ; राज्य परिवहन प्राधिकरणाची मंजुरी.
  • साध्या बसवरील 10% हंगामी भाडेवाढ रद्द करण्यात येणार.
  • डिझेल, देखभाल खर्च आणि कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांतील वाढ हे निर्णयामागील प्रमुख कारण
 

मुंबई, दि. १७ जुलै : राज्य परिवहन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) १३.५६ टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे.

अखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये करण्यात आलेली वाढ तसेच वाहनांचे सुटे भाग, टायर आणि देखभाल खर्चात झालेली लक्षणीय वाढ यांचा सर्वंकष विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात, या भाडेवाढीच्या मुळे या पुर्वी केलेली साध्या बसेस ची १० टक्के हंगामी भाडेवाढ रद्द होईल

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एसटी महामंडळाच्या आर्थिक शाश्वततेसह प्रवाशांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंड सेवा देण्यासाठी ही भाडेवाढ अपरिहार्य होती. वाढत्या खर्चाचा भार सहन करत राज्यातील लाखो प्रवाशांना सेवा देणाऱ्या एसटीच्या दैनंदिन कार्यावर आर्थिक ताण निर्माण होत असल्याने, सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी भाडेवाढीचा निर्णय आवश्यक ठरला आहे.

प्रवासी सेवा कायम ठेवण्यासाठी निर्णय

ही भाडेवाढ एसटीची सेवा अधिक सक्षम आणि टिकाऊ बनविण्यासाठी करण्यात आली असून, प्रवाशांच्या सुरक्षित व विश्वासार्ह प्रवासासाठी आवश्यक सुविधा आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा कायम राखण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.

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प्रताप सरनाईक यांचे स्पष्टीकरण

यावेळी बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले, “राज्य परिवहन प्राधिकरणाने एसटी महामंडळाच्या १३.५६ टक्के भाडेवाढीच्या प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे डिझेलच्या दरात झालेली वाढ, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विविध भत्त्यांमध्ये करण्यात आलेली वाढ तसेच वाहनांचे सुटे भाग आणि टायर यांच्या किमतीत झालेली वाढ यामुळे ही भाडेवाढ अपरिहार्य ठरली आहे. ही भाडेवाढ करताना प्रवाशांवर कमीत कमी आर्थिक भार पडेल, याची काळजी घेण्यात आली आहे.”

“राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला सुरक्षित, दर्जेदार आणि अखंडित सेवा देण्यासाठी तसेच एसटी महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. प्रवाशांनी नेहमीप्रमाणे एसटीवर दाखविलेला विश्वास कायम ठेवावा, ही अपेक्षा आहे.”

Web Title: Msrtc st bus fare hike 13 56 percent approved july 2026

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:28 PM

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